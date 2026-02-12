Obavijesti

SERIJE, FILMOVI, DORA...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Jeffrey Jemric

Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima za četvrtak 12. veljače. Saznajte što gledati ovog četvrtka od 18 do 23 sata!

Admiral

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje zabave, glazbe, serija i filmova! Od spektakularnog glazbenog showa i napetih serija do legendarnog filmskog hita, izdvojili smo najbolje iz večernje TV ponude na glavnim kanalima. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1 

HRT 1 donosi spektakl za sve ljubitelje glazbe – prvo polufinale Dore 2026., izbora hrvatske pjesme za Eurosong. Nakon uzbuđenja na pozornici, slijedi završna epizoda biografske serije "Archie".

20:15 Dora 2026. – izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, 1. polufinale
22:32 Archie, serija (final)

Opatija: Mia Dimšić ovogodišnja je pobjednica Dore
Opatija: Mia Dimšić ovogodišnja je pobjednica Dore | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za sportske uzbuđenja sa ZOI Milano Cortina 2026., a potom slijedi intrigantni dokumentarac "Mirotvorac" i kriminalistička serija "Mystery Bay".

19:00 ZOI Milano Cortina 2026.: Skijanje, super G (Ž), snimka
21:05 Mirotvorac, dokumentarni film
22:53 Mystery Bay, serija

RTL 

RTL donosi novu epizodu omiljene dramske serije "Divlje pčele", a potom vas čeka napeta večer uz "Gospodina Savršenog" i informativni "RTL Direkt".

20:15 Divlje pčele
21:20 Gospodin Savršeni – nova sezona
22:45 RTL Direkt

Foto: rtl

Nova TV

Na NOVA TV uživajte u novoj epizodi hit-serije "Kumovi", a kasnije slijede "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Za kraj večeri, informirajte se uz "Večernje vijesti" i pogledajte istraživački magazin "Provjereno".

20:20 Kumovi
21:30 U dobru i zlu
22:25 Tajne prošlosti
23:25 Večernje vijesti

Foto: Jeffrey Jemric

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton omiljenih serija – "Dr. House", "Chicago P.D." i nezaobilazne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Dr. House
20:10 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:40 Dva i pol muškarca

Doma TV 

Doma TV večer otvara napetim epizodama "Navy CIS" i "Rookie", a kasnije vas očekuje obiteljska policijska drama "Blue Bloods" i akcijska serija "S.W.A.T.".

18:55 Navy CIS
19:55 Rookie
21:35 Blue Bloods
23:25 S.W.A.T.

MELISSA O’NEIL, NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

FILMSKE PREPORUKE VEČERI:

"Legenda o jeseni" (Star Movies, 20:05) – Emotivna epska drama s Bradom Pittom i Anthonyjem Hopkinsom o obitelji i ljubavi u burnim vremenima američke povijesti.

"Kill Bill 1" (Star Movies, 22:55) – Kultni akcijski triler Quentina Tarantina s nezaboravnom Umom Thurman u glavnoj ulozi.

"Twister 2" (HBO3, 13:46, repriza u večernjim satima) – Novi nastavak popularnog akcijskog spektakla o lovcima na oluje.

"Karate Kid" (HBO2, 13:50, repriza u večernjim satima) – Klasik koji je odgojio generacije, o mladom Danielu i njegovom učitelju Miyagiju.

"Plaćenici 3" (CineStar TV1, 13:05, repriza u večernjim satima) – Akcijski spektakl s legendama žanra: Stallone, Schwarzenegger, Statham i drugi.

