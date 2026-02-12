Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje zabave, glazbe, serija i filmova! Od spektakularnog glazbenog showa i napetih serija do legendarnog filmskog hita, izdvojili smo najbolje iz večernje TV ponude na glavnim kanalima. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi spektakl za sve ljubitelje glazbe – prvo polufinale Dore 2026., izbora hrvatske pjesme za Eurosong. Nakon uzbuđenja na pozornici, slijedi završna epizoda biografske serije "Archie".

20:15 Dora 2026. – izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, 1. polufinale

22:32 Archie, serija (final)

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za sportske uzbuđenja sa ZOI Milano Cortina 2026., a potom slijedi intrigantni dokumentarac "Mirotvorac" i kriminalistička serija "Mystery Bay".

19:00 ZOI Milano Cortina 2026.: Skijanje, super G (Ž), snimka

21:05 Mirotvorac, dokumentarni film

22:53 Mystery Bay, serija

RTL

RTL donosi novu epizodu omiljene dramske serije "Divlje pčele", a potom vas čeka napeta večer uz "Gospodina Savršenog" i informativni "RTL Direkt".

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni – nova sezona

22:45 RTL Direkt

Nova TV

Na NOVA TV uživajte u novoj epizodi hit-serije "Kumovi", a kasnije slijede "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Za kraj večeri, informirajte se uz "Večernje vijesti" i pogledajte istraživački magazin "Provjereno".

20:20 Kumovi

21:30 U dobru i zlu

22:25 Tajne prošlosti

23:25 Večernje vijesti

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton omiljenih serija – "Dr. House", "Chicago P.D." i nezaobilazne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Dr. House

20:10 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:40 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV večer otvara napetim epizodama "Navy CIS" i "Rookie", a kasnije vas očekuje obiteljska policijska drama "Blue Bloods" i akcijska serija "S.W.A.T.".

18:55 Navy CIS

19:55 Rookie

21:35 Blue Bloods

23:25 S.W.A.T.

FILMSKE PREPORUKE VEČERI:

"Legenda o jeseni" (Star Movies, 20:05) – Emotivna epska drama s Bradom Pittom i Anthonyjem Hopkinsom o obitelji i ljubavi u burnim vremenima američke povijesti.

"Kill Bill 1" (Star Movies, 22:55) – Kultni akcijski triler Quentina Tarantina s nezaboravnom Umom Thurman u glavnoj ulozi.

"Twister 2" (HBO3, 13:46, repriza u večernjim satima) – Novi nastavak popularnog akcijskog spektakla o lovcima na oluje.

"Karate Kid" (HBO2, 13:50, repriza u večernjim satima) – Klasik koji je odgojio generacije, o mladom Danielu i njegovom učitelju Miyagiju.

"Plaćenici 3" (CineStar TV1, 13:05, repriza u večernjim satima) – Akcijski spektakl s legendama žanra: Stallone, Schwarzenegger, Statham i drugi.