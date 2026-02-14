Evo što večeras gledati na TV-u

Subotnja večer pred malim ekranima donosi pregršt uzbuđenja, romantičnih trenutaka i vrhunskih filmova! Pripremili smo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, kao i izbor najboljih filmova na specijaliziranim filmskim programima. Evo što vas očekuje od 18 do 23 sata:

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje informativno uz "Dnevnik 2" u 19:00, nakon čega slijedi popularna igra na sreću "LOTO 7". U udarnom terminu uživajte u romantičnoj komediji "Don Juan de Marco" s Johnnyjem Deppom i Marlom Brandom, a kasnije vas očekuje i serija "SRAM". Za kraj večeri, ne propustite klasik "Zapravo ljubav" – savršen izbor za zaljubljene!

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Don Juan de Marco

21:57 SRAM

23:02 Zapravo ljubav

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje sporta! Pratite uzbuđenja sa Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026 – od skijaških skokova do short tracka i hokeja. Za kraj večeri, glazbeni dokumentarac "Glastonbury - prvih 50 godina".

18:39 ZOI Milano Cortina 2026: Skijaški skokovi

20:44 ZOI INFO

21:34 ZOI Milano Cortina 2026: Hokej, SAD - Danska

23:35 Glastonbury - prvih 50 godina

RTL

RTL nudi odličan miks informativnog i zabavnog sadržaja. Nakon "RTL Danas" slijedi TV premijera romantične drame "Izgubljeni muž", a večer završava uz kulinarski show i još jednu filmsku romansu "Želim te nazad".

19:00 RTL Danas

20:15 Izgubljeni muž (TV premijera)

22:40 Domaće i tradicionalno sa Špičekom

22:50 Želim te nazad

NOVA TV

Nova TV donosi akciju i napetost! Nakon informativnog "Dnevnika", čeka vas četvrti nastavak spektakularnog akcijskog serijala "Plaćenici 4". Za one koji vole kasnovečernje uzbuđenje, tu je SF triler "Krvoproliće".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Plaćenici 4

22:15 Krvoproliće

RTL 2

RTL 2 večer posvećuje omiljenim serijama – od "Dr. Housea" do akcijske "Chicago P.D.", a za ljubitelje sitcoma tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca". Savršena večer za opuštanje i smijeh!

18:10 Dr. House

19:55 Chicago P.D.

20:45 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV je prava adresa za ljubitelje krimića i akcije. Večer počinje s popularnom serijom "Rookie", a potom slijede filmski klasici – "Pink Panther" i "Oceanovih 11". Kasnovečernji program rezerviran je za dramu "Gran Torino".

18:15 Rookie

20:00 Pink Panther

21:40 Oceanovih 11

23:55 Gran Torino

Najbolji filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima:

- Gola istina (Star Movies, 20:20) – Romantična komedija s Katherine Heigl i Gerardom Butlerom o ljubavi, predrasudama i iskrenosti.

- Veliki debatanti (Star Movies, 22:20) – Inspirativna drama s Denzelom Washingtonom o moći riječi i borbi za pravdu.

- Izvorni kod (Viasat Kino Balkan) – Napeta SF-akcija s Jakeom Gyllenhaalom o spašavanju vlaka od terorističkog napada.

- Steve Jobs (Cinemax, 10:40, repriza moguće kasnije) – Biografski film o legendarnom vizionaru i inovatoru, s Michaelom Fassbenderom u glavnoj ulozi.

- Tajna podmornice K-19 (AMC, 12:15, repriza moguće navečer) – Povijesna drama o sovjetskoj podmornici s Harrisonom Fordom i Liamom Neesonom.

- **Obiteljski kamen** (Star Movies, 18:10) – Topla obiteljska komedija s Rachel McAdams i Sarah Jessicom Parker.

Ne propustite večeras bogat TV program i uživajte u najboljim serijama i filmovima uz obitelj ili prijatelje!