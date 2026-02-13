'Tvoje lice zvuči poznato' vraća se na male ekrane! Evo kako su se transformirali voditelji i žiri

Megapopularni show 'Tvoje lice zvuči poznato' uskoro stiže na male ekrane, a uvertira u novu jubilarnu sezonu stigla je u obliku originalnog, humorističnog i vizualno atraktivnog promo spota u kojem su se transformacijama prepustili – voditelji i članovi žirija!

Već uigranom timu kojeg čine Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić u žiriju se ove sezone pridružila glumica Martina Stjepanović Meter, koju gledatelji trenutačno prate u seriji 'U dobru i zlu', a uskoro će za sudačkim stolom ocjenjivati nastupe kandidata u jednom od najgledanijih zabavnih showova. „Jedva čekam vidjeti sve što nas čeka. Nastojat ću biti pravedna, a mislim da svakako ne bih voljela biti stroga, jer kad samo vidim koliki trud kandidati u to unesu, meni je već to zbilja veliki respekt“, poručuje Martina koja je i sama prije početka nove sezone dobila priliku na jedan dan postati netko drugi.

Naime, članovi žirija zajedno s voditeljima Igorom Mešinom i Filipom Detelićem na snimanju promo spota 10. sezone uplovili su u glazbeni vremeplov koji im je donio niz zabavnih transformacija u legendarne izvođače. Igor Mešin uskočio je u cipele Beethovena, Olivera Dragojevića, Ive Robića i Prlje iz Leta 3, dok se Filip Detelić pojavio kao Elvis Presley, Dino Dvornik i Saša Lošić. Svoje glazbene alter ego uloge prigrlio je i žiri, pa se tako nova članica Martina predstavila kao Madonna, Mario Roth kao Elton John te Enis Bešlagić kao Freddie Mercury, dok je cijelu priču na duhovit način zaokružio Goran Navojec.

Potaknuti glazbenim putovanjem kroz vrijeme, članovi žirija i voditelji otkrili su u koje bi se desetljeće oni najradije vratili. „Volio bih malo doživjeti lude sedamdesete, a onda i osamdesete“, poručio je Filip Detelić, dok bi Igor Mešin odabrao period nešto bliži sadašnjici. „Vratio bih se u 2000-e. Tad sam bio dovoljno mlad, u naponu snage i još je cijela budućnost bila preda mnom“, dodaje kroz šalu.

Foto: Luka Dubroja

Dok s nestrpljenjem čekaju početak nove sezone najzabavnijeg showa, članovi TLZP ekipe otkrivaju i čiji bi koncert htjeli doživjeti bar jednom u životu, što najviše pamte iz prethodnih sezona te što očekuju od novih kandidata, a kakva je bila atmosfera na snimanju promo spota, pogledajte danas od 17.30 u IN magazinu!