Pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na hrvatskim TV kanalima za nedjelju, 15. veljače 2026. Saznajte što ne smijete propustiti u udarnom terminu!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje vrhunska zabava, uz spektakularne emisije, serije i filmske hitove. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, kao i preporuke najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.
HRT 1
HRT 1 večeras postaje glazbeno središte Hrvatske – u 20:15 sati na rasporedu je prijenos finala popularnog natjecanja "Dora 2026.", gdje ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Prije toga, tu su "Dnevnik 2" i izvlačenje LOTO 6, a kasnije informativni pregled dana.
19:00 Dnevnik 2
20:08 LOTO 6
20:15 Dora 2026. – izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije (finale)
23:15 Dnevnik 3
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje sporta i dokumentaraca. Od 19:00 sati uživajte u snimci skijanja sa ZOI Milano Cortina 2026., a od 21:05 slijedi prijenos hokejaške utakmice SAD – Njemačka. Prije ponoći, na rasporedu je sportski magazin "Stadion".
19:00 ZOI Milano Cortina 2026.: Skijanje, veleslalom (Ž), snimka
21:05 ZOI Milano Cortina 2026.: Hokej, SAD – Njemačka
23:36 Stadion
RTL
RTL donosi pravi filmski spektakl! Večer započinje informativnim "RTL Danas" u 19:00, a od 20:15 ne propustite ratnu dramu "Nemilosrdni gadovi" Quentina Tarantina. Kasnije, uzbuđenja ne nedostaje uz akcijski triler "Zasjeda".
19:00 RTL Danas
20:15 Nemilosrdni gadovi
23:25 Zasjeda
NOVA TV
Nova TV večeras nudi akciju i smijeh! U 20:15 pogledajte "Red 2" – nastavak popularne akcijske komedije s Bruceom Willisom, a od 22:30 tu je znanstveno-fantastični spektakl "Beskonačan".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Red 2
22:30 Beskonačan
RTL 2
RTL 2 donosi večer punu hit serija. Od 20:05 i 20:55 gledajte "Chicago P.D.", a za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15) i "Dva i pol muškarca" (22:45, 23:05).
18:30 Dr. House
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi uzbudljive serije i filmske hitove. U 20:00 na rasporedu je dirljiva drama "Sin", a od 22:10 ekran preuzima "Djevojka iz močvare" – film temeljen na popularnom romanu.
19:00 Rookie
20:00 Sin
22:10 Djevojka iz močvare
Najbolji filmovi večeri na filmskim kanalima:
- "Najveći showman" (Star Movies, 22:10) – spektakularni mjuzikl s Hughom Jackmanom o vizionaru P. T. Barnumu.
- "Prljavi ples" (Star Movies, 18:00) – legendarna romantična drama s Patrickom Swayzeom i Jennifer Grey.
- "Pingvini gospodina Poppera" (Star Movies, 13:40, repriza moguće navečer) – obiteljska komedija s Jimom Carreyjem.
- "Sjećanja jedne gejše" (Viasat Kino Balkan, 11:10, repriza moguće navečer) – raskošna povijesna drama.
- "Sin" (Doma TV, 20:00) – poučna i emotivna priča o obiteljskim odnosima.
- "Djevojka iz močvare" (Doma TV, 22:10) – ekranizacija bestselera Delie Owens, priča o odrastanju, ljubavi i preživljavanju.
Bilo da ste ljubitelj glazbe, akcije, drame ili humora – večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite najvažnije trenutke dana!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+