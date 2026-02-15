Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje vrhunska zabava, uz spektakularne emisije, serije i filmske hitove. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, kao i preporuke najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.

HRT 1

HRT 1 večeras postaje glazbeno središte Hrvatske – u 20:15 sati na rasporedu je prijenos finala popularnog natjecanja "Dora 2026.", gdje ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Prije toga, tu su "Dnevnik 2" i izvlačenje LOTO 6, a kasnije informativni pregled dana.

19:00 Dnevnik 2

20:08 LOTO 6

20:15 Dora 2026. – izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije (finale)

23:15 Dnevnik 3

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje sporta i dokumentaraca. Od 19:00 sati uživajte u snimci skijanja sa ZOI Milano Cortina 2026., a od 21:05 slijedi prijenos hokejaške utakmice SAD – Njemačka. Prije ponoći, na rasporedu je sportski magazin "Stadion".

19:00 ZOI Milano Cortina 2026.: Skijanje, veleslalom (Ž), snimka

21:05 ZOI Milano Cortina 2026.: Hokej, SAD – Njemačka

23:36 Stadion

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

RTL

RTL donosi pravi filmski spektakl! Večer započinje informativnim "RTL Danas" u 19:00, a od 20:15 ne propustite ratnu dramu "Nemilosrdni gadovi" Quentina Tarantina. Kasnije, uzbuđenja ne nedostaje uz akcijski triler "Zasjeda".

19:00 RTL Danas

20:15 Nemilosrdni gadovi

23:25 Zasjeda

NOVA TV

Nova TV večeras nudi akciju i smijeh! U 20:15 pogledajte "Red 2" – nastavak popularne akcijske komedije s Bruceom Willisom, a od 22:30 tu je znanstveno-fantastični spektakl "Beskonačan".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Red 2

22:30 Beskonačan

RTL 2

RTL 2 donosi večer punu hit serija. Od 20:05 i 20:55 gledajte "Chicago P.D.", a za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15) i "Dva i pol muškarca" (22:45, 23:05).

18:30 Dr. House

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Doma TV nudi uzbudljive serije i filmske hitove. U 20:00 na rasporedu je dirljiva drama "Sin", a od 22:10 ekran preuzima "Djevojka iz močvare" – film temeljen na popularnom romanu.

19:00 Rookie

20:00 Sin

22:10 Djevojka iz močvare

Najbolji filmovi večeri na filmskim kanalima:

- "Najveći showman" (Star Movies, 22:10) – spektakularni mjuzikl s Hughom Jackmanom o vizionaru P. T. Barnumu.

- "Prljavi ples" (Star Movies, 18:00) – legendarna romantična drama s Patrickom Swayzeom i Jennifer Grey.

- "Pingvini gospodina Poppera" (Star Movies, 13:40, repriza moguće navečer) – obiteljska komedija s Jimom Carreyjem.

- "Sjećanja jedne gejše" (Viasat Kino Balkan, 11:10, repriza moguće navečer) – raskošna povijesna drama.

- "Sin" (Doma TV, 20:00) – poučna i emotivna priča o obiteljskim odnosima.

- "Djevojka iz močvare" (Doma TV, 22:10) – ekranizacija bestselera Delie Owens, priča o odrastanju, ljubavi i preživljavanju.

Bilo da ste ljubitelj glazbe, akcije, drame ili humora – večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite najvažnije trenutke dana!