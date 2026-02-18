Donosimo pregled najvažnijih TV sadržaja za večeras na glavnim kanalima – od Lige prvaka i popularnih serija do najboljih filmskih hitova. Saznajte što ne smijete propustiti u udarnom terminu!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od sportskih uzbuđenja, intrigantnih serija do hit filmova. Pogledajte što vas čeka na najgledanijim kanalima i odaberite svoj favorit za idealan večernji odmor!
HRT 1
HRT 1 donosi bogat informativni i dokumentarni program. Nakon "Potjere" i Dnevnika 2, slijedi dokumentarna serija "Daljine i blizine" te ekskluzivna epizoda "Psi na zadatku". U udarnom terminu ne propustite napetu seriju "Litvinjenko". Večer završava s "Otvoreno" – emisijom koja analizira najvažnije teme dana.
18:09 Potjera
19:01 Dnevnik 2
20:16 Daljine i blizine: Goran Blažević
20:47 Psi na zadatku
21:18 Litvinjenko
22:11 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Prijenos Lige prvaka između Club Bruggea i Atletico Madrida počinje od 20:55 sati. Uvodna emisija kreće već u 20:15, a nakon utakmice očekuje vas i analiza te nastavak serije "Mystery Bay".
20:15 Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Club Brugge – Atletico Madrid (1. poluvrijeme)
22:05 Club Brugge – Atletico Madrid (2. poluvrijeme)
23:20 Mystery Bay
RTL
RTL večer započinje s popularnom serijom "Divlje pčele", a potom slijedi reality show "Gospodin Savršeni". Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:40, a za kasnovečernje sate rezerviran je horor-triler "Ono: Drugo poglavlje".
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:40 RTL Direkt
23:15 Ono: Drugo poglavlje (film)
NOVA TV
Nova TV donosi novu epizodu hit serije "Kumovi" u 20:20, a uzbudljiva večer nastavlja se s "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Za ljubitelje romantičnih komedija, u 23:30 pogledajte "Hitch – doktor za ljubav".
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Tajne prošlosti
23:30 Hitch – doktor za ljubav (film)
RTL 2
RTL 2 nudi akciju i humor! Od 18:40 gledajte "Chicago u plamenu", a potom "Chicago P.D." u dva nastavka. Večer završava uz dozu smijeha uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:40 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. "Navy CIS" i "Rookie" pružit će dozu napetosti, a "Blue Bloods" vodi vas u svijet njujorške policijske obitelji. Noć završava s "S.W.A.T.".
18:15 Navy CIS
19:55 Rookie
20:40 Rookie
21:30 Blue Bloods
22:25 Blue Bloods
23:20 S.W.A.T.
Filmski hitovi večeri – ne propustite:
- "Dan obuke" (Star Movies, 22:30) – legendarni triler s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkeom o jednom danu u životu policajca pod maskom.
- "Hitch – doktor za ljubav" (Star Movies, 20:00; Nova TV, 23:30) – šarmantna romantična komedija s Willom Smithom koja će vas nasmijati i raznježiti.
- "Juno" (Cinemax 2, 21:00) – topla i duhovita priča o neplaniranoj trudnoći tinejdžerice, nagrađena Oscarom za scenarij.
- "Nemoguća misija: Raspad sistema" (Cinemax 2, 23:00) – Tom Cruise u još jednom spektakularnom nastavku akcijske franšize.
- "Zorro: Maskirani osvetnik" (AMC, 20:00) – Antonio Banderas i Catherine Zeta-Jones u nezaboravnom pustolovnom spektaklu.
- "Bohemian Rhapsody" (Viasat Kino Balkan, 20:00) – biografski film o legendarnom Freddieju Mercuryju i grupi Queen.
Večeras birajte – napeta utakmica Lige prvaka, omiljene serije ili filmski spektakl? TV ekrani nude vrhunsku zabavu za svačiji ukus!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+