Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od sportskih uzbuđenja, intrigantnih serija do hit filmova. Pogledajte što vas čeka na najgledanijim kanalima i odaberite svoj favorit za idealan večernji odmor!

HRT 1

HRT 1 donosi bogat informativni i dokumentarni program. Nakon "Potjere" i Dnevnika 2, slijedi dokumentarna serija "Daljine i blizine" te ekskluzivna epizoda "Psi na zadatku". U udarnom terminu ne propustite napetu seriju "Litvinjenko". Večer završava s "Otvoreno" – emisijom koja analizira najvažnije teme dana.

18:09 Potjera

19:01 Dnevnik 2

20:16 Daljine i blizine: Goran Blažević

20:47 Psi na zadatku

21:18 Litvinjenko

22:11 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Prijenos Lige prvaka između Club Bruggea i Atletico Madrida počinje od 20:55 sati. Uvodna emisija kreće već u 20:15, a nakon utakmice očekuje vas i analiza te nastavak serije "Mystery Bay".

20:15 Liga prvaka – uvodna emisija

20:55 Club Brugge – Atletico Madrid (1. poluvrijeme)

22:05 Club Brugge – Atletico Madrid (2. poluvrijeme)

23:20 Mystery Bay

RTL

RTL večer započinje s popularnom serijom "Divlje pčele", a potom slijedi reality show "Gospodin Savršeni". Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:40, a za kasnovečernje sate rezerviran je horor-triler "Ono: Drugo poglavlje".

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

22:40 RTL Direkt

23:15 Ono: Drugo poglavlje (film)

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi novu epizodu hit serije "Kumovi" u 20:20, a uzbudljiva večer nastavlja se s "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Za ljubitelje romantičnih komedija, u 23:30 pogledajte "Hitch – doktor za ljubav".

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Tajne prošlosti

23:30 Hitch – doktor za ljubav (film)

RTL 2

RTL 2 nudi akciju i humor! Od 18:40 gledajte "Chicago u plamenu", a potom "Chicago P.D." u dva nastavka. Večer završava uz dozu smijeha uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:40 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. "Navy CIS" i "Rookie" pružit će dozu napetosti, a "Blue Bloods" vodi vas u svijet njujorške policijske obitelji. Noć završava s "S.W.A.T.".

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

20:40 Rookie

21:30 Blue Bloods

22:25 Blue Bloods

23:20 S.W.A.T.

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri – ne propustite:

- "Dan obuke" (Star Movies, 22:30) – legendarni triler s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkeom o jednom danu u životu policajca pod maskom.

- "Hitch – doktor za ljubav" (Star Movies, 20:00; Nova TV, 23:30) – šarmantna romantična komedija s Willom Smithom koja će vas nasmijati i raznježiti.

- "Juno" (Cinemax 2, 21:00) – topla i duhovita priča o neplaniranoj trudnoći tinejdžerice, nagrađena Oscarom za scenarij.

- "Nemoguća misija: Raspad sistema" (Cinemax 2, 23:00) – Tom Cruise u još jednom spektakularnom nastavku akcijske franšize.

- "Zorro: Maskirani osvetnik" (AMC, 20:00) – Antonio Banderas i Catherine Zeta-Jones u nezaboravnom pustolovnom spektaklu.

- "Bohemian Rhapsody" (Viasat Kino Balkan, 20:00) – biografski film o legendarnom Freddieju Mercuryju i grupi Queen.

Večeras birajte – napeta utakmica Lige prvaka, omiljene serije ili filmski spektakl? TV ekrani nude vrhunsku zabavu za svačiji ukus!

