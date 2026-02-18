Obavijesti

Show

Komentari 1
SPORT, SERIJE I FILMOVI

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
4
Foto: Tom Dubravec

Donosimo pregled najvažnijih TV sadržaja za večeras na glavnim kanalima – od Lige prvaka i popularnih serija do najboljih filmskih hitova. Saznajte što ne smijete propustiti u udarnom terminu!

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od sportskih uzbuđenja, intrigantnih serija do hit filmova. Pogledajte što vas čeka na najgledanijim kanalima i odaberite svoj favorit za idealan večernji odmor!

HRT 1

HRT 1 donosi bogat informativni i dokumentarni program. Nakon "Potjere" i Dnevnika 2, slijedi dokumentarna serija "Daljine i blizine" te ekskluzivna epizoda "Psi na zadatku". U udarnom terminu ne propustite napetu seriju "Litvinjenko". Večer završava s "Otvoreno" – emisijom koja analizira najvažnije teme dana.

18:09 Potjera
19:01 Dnevnik 2
20:16 Daljine i blizine: Goran Blažević
20:47 Psi na zadatku
21:18 Litvinjenko
22:11 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Prijenos Lige prvaka između Club Bruggea i Atletico Madrida počinje od 20:55 sati. Uvodna emisija kreće već u 20:15, a nakon utakmice očekuje vas i analiza te nastavak serije "Mystery Bay".

20:15 Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Club Brugge – Atletico Madrid (1. poluvrijeme)
22:05 Club Brugge – Atletico Madrid (2. poluvrijeme)
23:20 Mystery Bay

RTL

RTL večer započinje s popularnom serijom "Divlje pčele", a potom slijedi reality show "Gospodin Savršeni". Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:40, a za kasnovečernje sate rezerviran je horor-triler "Ono: Drugo poglavlje".

20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:40 RTL Direkt
23:15 Ono: Drugo poglavlje (film)

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi novu epizodu hit serije "Kumovi" u 20:20, a uzbudljiva večer nastavlja se s "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Za ljubitelje romantičnih komedija, u 23:30 pogledajte "Hitch – doktor za ljubav".

20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Tajne prošlosti
23:30 Hitch – doktor za ljubav (film)

RTL 2

RTL 2 nudi akciju i humor! Od 18:40 gledajte "Chicago u plamenu", a potom "Chicago P.D." u dva nastavka. Večer završava uz dozu smijeha uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:40 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

DOMA TV

Doma TV večeras je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. "Navy CIS" i "Rookie" pružit će dozu napetosti, a "Blue Bloods" vodi vas u svijet njujorške policijske obitelji. Noć završava s "S.W.A.T.".

18:15 Navy CIS
19:55 Rookie
20:40 Rookie
21:30 Blue Bloods
22:25 Blue Bloods
23:20 S.W.A.T.

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri – ne propustite:

- "Dan obuke" (Star Movies, 22:30) – legendarni triler s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkeom o jednom danu u životu policajca pod maskom.

- "Hitch – doktor za ljubav" (Star Movies, 20:00; Nova TV, 23:30) – šarmantna romantična komedija s Willom Smithom koja će vas nasmijati i raznježiti.

- "Juno" (Cinemax 2, 21:00) – topla i duhovita priča o neplaniranoj trudnoći tinejdžerice, nagrađena Oscarom za scenarij.

- "Nemoguća misija: Raspad sistema" (Cinemax 2, 23:00) – Tom Cruise u još jednom spektakularnom nastavku akcijske franšize.

- "Zorro: Maskirani osvetnik" (AMC, 20:00) – Antonio Banderas i Catherine Zeta-Jones u nezaboravnom pustolovnom spektaklu.

- "Bohemian Rhapsody" (Viasat Kino Balkan, 20:00) – biografski film o legendarnom Freddieju Mercuryju i grupi Queen.

Večeras birajte – napeta utakmica Lige prvaka, omiljene serije ili filmski spektakl? TV ekrani nude vrhunsku zabavu za svačiji ukus!
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila
KONTROVERZNA SPLIĆANKA

FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila

Steffani Banić jedna je od najupečatljivijih stanarki sedme sezone reality showa Big Brother. Ljubovala je s Ervinom Mujakovićem, a sebe je opisala kao 'vampiricu'
ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!
NEVJEROJATNO

ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića koji je ljubovao sa Steffani i družio se sa sestrama Šegetin
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 18. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026