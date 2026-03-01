Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na hrvatskim televizijama očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova, serija i zabavnog programa! Ako volite dobru akciju, smijeh ili intrigantne dokumentarce, pripremite kokice i udobno se smjestite jer donosimo pregled najvažnijeg što vas čeka na glavnim kanalima u udarnom terminu.

HRT 1

HRT 1 donosi informativne vrhunce i filmski hit. Nakon "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi izvlačenje LOTO 6, a u 20:15 ne propustite "Duhovi otoka", nagrađivanu crnohumornu dramu s Colinom Farrellom i Brendanom Gleesonom u glavnim ulogama. Za kraj večeri, ljubitelji trilera mogu uživati u "Do posljednje sekunde" od 23:40.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 Duhovi otoka

22:15 Dnevnik 3

23:40 Do posljednje sekunde

HRT 2

HRT 2 večeras donosi sportsku i dokumentarnu večer. U 20:15 pogledajte prvi dio dokumentarca "(Ne)uspjeh prvaka: Goran Ivanišević", a odmah nakon toga, u 21:26, uživo je "Stadion" s aktualnostima iz svijeta sporta. Za kraj večeri, od 22:31, počinje dokumentarna serija "O. J. Simpson: Američki san".

20:15 (Ne)uspjeh prvaka: Goran Ivanišević

21:26 Stadion

22:31 O. J. Simpson: Američki san

RTL

RTL večeras nudi zabavu i akciju! U 20:15 na rasporedu je urnebesna komedija "Mamurluk" koja garantira smijeh, a od 22:25 pogledajte "Van Helsing" – akcijski horor s Hughom Jackmanom.

20:15 Mamurluk

22:25 Van Helsing

NOVA TV

NOVA TV večer rezervira za filmske blockbustere! U 20:15 uživajte u spektakularnom "Robin Hoodu", a od 22:15 slijedi akcijska komedija "Čovjek iz Toronta" s Kevinom Hartom i Woodyjem Harrelsonom.

20:15 Robin Hood

22:15 Čovjek iz Toronta

RTL 2

RTL 2 je večeras u znaku popularnih američkih serija. Od 19:55 gledajte "Chicago P.D.", a zatim od 21:45 i 22:15 dva nastavka "Teorije velikog praska". Za dozu humora, od 22:40 tu su "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras ima filmsku večer za istinske filmofile! U 20:00 pogledajte napeti akcijski triler "Izvorni kod" s Jakeom Gyllenhaalom, a od 21:30 urnebesnu akcijsku komediju "Nepodnošljiva težina golemog talenta" s Nicolasom Cageom u glavnoj ulozi.

20:00 Izvorni kod

21:30 Nepodnošljiva težina golemog talenta

Top 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:

- "Jednog lijepog dana" (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija s Georgeom Clooneyjem i Michelle Pfeiffer o dvoje samohranih roditelja čiji se životi isprepliću u jednom danu punom iznenađenja.

- "Tajni život kućnih pomoćnica" (Star Movies, 22:15) – Drama i komedija o životima žena koje rade kao kućne pomoćnice u Americi 60-ih.

- "Oklada stoljeća" (HBO3, 21:00) – Istinita priča o financijskoj krizi i ljudima koji su na njoj zaradili milijune.

- "Logan Lucky" (CineStar Prem. 2, 20:00) – Briljantna komedija o braći koja planiraju veliku pljačku tijekom NASCAR utrke, s Channingom Tatumom i Adamom Driverom.

- "Avijatičar" (Cinemax 2, 20:00) – Biografski spektakl o legendarnom Howardu Hughesu, u režiji Martina Scorsesea i s Leonardom DiCaprijem.

Nedjeljna večer donosi pravi spektakl na malim ekranima – bilo da ste za akciju, smijeh, pravu dramu ili inspirativne dokumentarce, izbor je nikad bolji. Uživajte u večeri pred televizorom!