Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što ne smijete propustiti večeras od 18 do 23 sata!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na hrvatskim televizijama očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova, serija i zabavnog programa! Ako volite dobru akciju, smijeh ili intrigantne dokumentarce, pripremite kokice i udobno se smjestite jer donosimo pregled najvažnijeg što vas čeka na glavnim kanalima u udarnom terminu.
HRT 1
HRT 1 donosi informativne vrhunce i filmski hit. Nakon "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi izvlačenje LOTO 6, a u 20:15 ne propustite "Duhovi otoka", nagrađivanu crnohumornu dramu s Colinom Farrellom i Brendanom Gleesonom u glavnim ulogama. Za kraj večeri, ljubitelji trilera mogu uživati u "Do posljednje sekunde" od 23:40.
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 6
20:15 Duhovi otoka
22:15 Dnevnik 3
23:40 Do posljednje sekunde
HRT 2
HRT 2 večeras donosi sportsku i dokumentarnu večer. U 20:15 pogledajte prvi dio dokumentarca "(Ne)uspjeh prvaka: Goran Ivanišević", a odmah nakon toga, u 21:26, uživo je "Stadion" s aktualnostima iz svijeta sporta. Za kraj večeri, od 22:31, počinje dokumentarna serija "O. J. Simpson: Američki san".
20:15 (Ne)uspjeh prvaka: Goran Ivanišević
21:26 Stadion
22:31 O. J. Simpson: Američki san
RTL
RTL večeras nudi zabavu i akciju! U 20:15 na rasporedu je urnebesna komedija "Mamurluk" koja garantira smijeh, a od 22:25 pogledajte "Van Helsing" – akcijski horor s Hughom Jackmanom.
20:15 Mamurluk
22:25 Van Helsing
NOVA TV
NOVA TV večer rezervira za filmske blockbustere! U 20:15 uživajte u spektakularnom "Robin Hoodu", a od 22:15 slijedi akcijska komedija "Čovjek iz Toronta" s Kevinom Hartom i Woodyjem Harrelsonom.
20:15 Robin Hood
22:15 Čovjek iz Toronta
RTL 2
RTL 2 je večeras u znaku popularnih američkih serija. Od 19:55 gledajte "Chicago P.D.", a zatim od 21:45 i 22:15 dva nastavka "Teorije velikog praska". Za dozu humora, od 22:40 tu su "Dva i pol muškarca".
19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:40 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras ima filmsku večer za istinske filmofile! U 20:00 pogledajte napeti akcijski triler "Izvorni kod" s Jakeom Gyllenhaalom, a od 21:30 urnebesnu akcijsku komediju "Nepodnošljiva težina golemog talenta" s Nicolasom Cageom u glavnoj ulozi.
20:00 Izvorni kod
21:30 Nepodnošljiva težina golemog talenta
Top 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:
- "Jednog lijepog dana" (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija s Georgeom Clooneyjem i Michelle Pfeiffer o dvoje samohranih roditelja čiji se životi isprepliću u jednom danu punom iznenađenja.
- "Tajni život kućnih pomoćnica" (Star Movies, 22:15) – Drama i komedija o životima žena koje rade kao kućne pomoćnice u Americi 60-ih.
- "Oklada stoljeća" (HBO3, 21:00) – Istinita priča o financijskoj krizi i ljudima koji su na njoj zaradili milijune.
- "Logan Lucky" (CineStar Prem. 2, 20:00) – Briljantna komedija o braći koja planiraju veliku pljačku tijekom NASCAR utrke, s Channingom Tatumom i Adamom Driverom.
- "Avijatičar" (Cinemax 2, 20:00) – Biografski spektakl o legendarnom Howardu Hughesu, u režiji Martina Scorsesea i s Leonardom DiCaprijem.
Nedjeljna večer donosi pravi spektakl na malim ekranima – bilo da ste za akciju, smijeh, pravu dramu ili inspirativne dokumentarce, izbor je nikad bolji. Uživajte u večeri pred televizorom!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+