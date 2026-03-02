TV PROGRAM Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim domaćim TV kanalima – donosimo pregled najzanimljivijih serija, kvizova, reality showova i preporuku najboljih filmova!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih krimi serija, zabavnih kvizova, do filmskih hitova koje ne smijete propustiti! Izdvajamo najvažnije događaje iz večernjeg programa i donosimo preporuke za najbolje filmove iz ponude kabelskih i filmskih kanala.
HRT 1
HRT 1 donosi informativno-zabavnu večer uz popularni kviz "Potjera" u 18:09, nakon čega slijedi središnji "Dnevnik 2". U 20:16 ne propustite zanimljivu dokumentarnu seriju "Znamo li što jedemo? (Grah)", a prava TV poslastica stiže u 21:06 s premijerom povijesne dramske serije "Belgravia". Za kraj večeri, "Otvoreno" u 21:55 donosi najaktualnije teme dana.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:16 Znamo li što jedemo? (Grah)
21:06 Belgravia
21:55 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje dokumentarnim filmom "Lavlje bratstvo: Put prema vrhu" u 20:15. Od 21:10 na rasporedu je napeti biografski triler "Snowden" – priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet razotkrivši tajne američke vlade. Prava poslastica za ljubitelje trilera!
20:15 Lavlje bratstvo: Put prema vrhu
21:10 Snowden
RTL
RTL donosi omiljenu dramsku seriju "Divlje pčele" u 20:15, a od 21:10 gledatelji mogu uživati u novoj epizodi reality showa "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri, u 23:10 slijedi urnebesna komedija "Mamurluk".
20:15 Divlje pčele
21:10 Gospodin Savršeni
23:10 Mamurluk
NOVA TV
Nova TV večeras nudi sportsku dozu uz "PSK Potez prvaka" u 20:20, a odmah potom slijedi hit-serija "Kumovi" u 20:25. U 22:20 na rasporedu je "Survivor", dok kasnije možete pogledati akcijski film "Uništavanje Los Angelesa".
20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Kumovi
22:20 Survivor
23:45 Uništavanje Los Angelesa
RTL 2
RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih serija: "Chicago P.D." dolazi s dvostrukom dozom od 20:05 i 21:00, a večer završava uz humoristične klasike "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
20:05 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi uzbuđenja uz "Navy CIS" od 18:20, a od 20:00 gledajte novu epizodu policijske serije "Rookie". Od 20:50 i 21:35 slijedi dvostruka doza "Blue Bloods", a večer završava napetim kriminalističkim trilerom "Crna lista" u 22:25.
18:20 Navy CIS
20:00 Rookie
20:50 Blue Bloods
21:35 Blue Bloods
22:25 Crna lista
Filmska večer: Najbolji filmski hitovi na specijaliziranim kanalima
"Riddickove kronike" (Star Movies, 20:00) – Spektakularna SF avantura s Vinom Dieselom u glavnoj ulozi, savršena za ljubitelje akcije i znanstvene fantastike.
"Dan obuke" (Star Movies, 22:25) – Intenzivan kriminalistički triler s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkeom, dobitnik Oscara.
"Transporter 3" (CineStar A&T, 21:00) – Brza akcija i vožnja bez kočnica uz Jasona Stathama kao neustrašivog vozača.
"Peti element" (CineStar Fantasy, 21:00) – Kultni SF klasik Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich.
"2012" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Spektakularni katastrofični blockbuster o kraju svijeta.
"Samo za hrabre" (CineStar Prem. 1, 21:10) – Istinita priča o hrabrosti vatrogasaca, s Joshom Brolinom i Milesom Tellerom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+