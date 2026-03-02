Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih krimi serija, zabavnih kvizova, do filmskih hitova koje ne smijete propustiti! Izdvajamo najvažnije događaje iz večernjeg programa i donosimo preporuke za najbolje filmove iz ponude kabelskih i filmskih kanala.

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavnu večer uz popularni kviz "Potjera" u 18:09, nakon čega slijedi središnji "Dnevnik 2". U 20:16 ne propustite zanimljivu dokumentarnu seriju "Znamo li što jedemo? (Grah)", a prava TV poslastica stiže u 21:06 s premijerom povijesne dramske serije "Belgravia". Za kraj večeri, "Otvoreno" u 21:55 donosi najaktualnije teme dana.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:16 Znamo li što jedemo? (Grah)

21:06 Belgravia

21:55 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje dokumentarnim filmom "Lavlje bratstvo: Put prema vrhu" u 20:15. Od 21:10 na rasporedu je napeti biografski triler "Snowden" – priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet razotkrivši tajne američke vlade. Prava poslastica za ljubitelje trilera!

20:15 Lavlje bratstvo: Put prema vrhu

21:10 Snowden

RTL

RTL donosi omiljenu dramsku seriju "Divlje pčele" u 20:15, a od 21:10 gledatelji mogu uživati u novoj epizodi reality showa "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri, u 23:10 slijedi urnebesna komedija "Mamurluk".

20:15 Divlje pčele

21:10 Gospodin Savršeni

23:10 Mamurluk

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV večeras nudi sportsku dozu uz "PSK Potez prvaka" u 20:20, a odmah potom slijedi hit-serija "Kumovi" u 20:25. U 22:20 na rasporedu je "Survivor", dok kasnije možete pogledati akcijski film "Uništavanje Los Angelesa".

20:20 PSK Potez prvaka

20:25 Kumovi

22:20 Survivor

23:45 Uništavanje Los Angelesa

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih serija: "Chicago P.D." dolazi s dvostrukom dozom od 20:05 i 21:00, a večer završava uz humoristične klasike "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi uzbuđenja uz "Navy CIS" od 18:20, a od 20:00 gledajte novu epizodu policijske serije "Rookie". Od 20:50 i 21:35 slijedi dvostruka doza "Blue Bloods", a večer završava napetim kriminalističkim trilerom "Crna lista" u 22:25.

18:20 Navy CIS

20:00 Rookie

20:50 Blue Bloods

21:35 Blue Bloods

22:25 Crna lista

Foto: Raymond Liu

Filmska večer: Najbolji filmski hitovi na specijaliziranim kanalima

"Riddickove kronike" (Star Movies, 20:00) – Spektakularna SF avantura s Vinom Dieselom u glavnoj ulozi, savršena za ljubitelje akcije i znanstvene fantastike.

"Dan obuke" (Star Movies, 22:25) – Intenzivan kriminalistički triler s Denzelom Washingtonom i Ethanom Hawkeom, dobitnik Oscara.

"Transporter 3" (CineStar A&T, 21:00) – Brza akcija i vožnja bez kočnica uz Jasona Stathama kao neustrašivog vozača.

"Peti element" (CineStar Fantasy, 21:00) – Kultni SF klasik Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich.

"2012" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Spektakularni katastrofični blockbuster o kraju svijeta.

"Samo za hrabre" (CineStar Prem. 1, 21:10) – Istinita priča o hrabrosti vatrogasaca, s Joshom Brolinom i Milesom Tellerom.