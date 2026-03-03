Ne propustite najzanimljivije večernje emisije, serije i filmove na hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najboljeg što vas očekuje od 18 do 23 sata na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, kvizova i akcijskih filmova! Od napetih dramskih serija do omiljenih reality showova i svjetski poznatih filmova, svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 priprema informativno-zabavnu večer uz popularni kviz, intrigantnu dokumentarnu seriju i vrhunsku britansku dramu. Nakon toga slijedi aktualna emisija "Otvoreno".
18:09 Potjera
19:02 Dnevnik 2
20:17 Pogled u dvorište samostanskih sestara
21:09 Belgravia
21:57 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 donosi kombinaciju dokumentaraca i filmske drame. Posebno izdvajamo američko-britanski film "Veliko srce" u udarnom terminu.
19:28 Sjajne željezničke pustolovine s Nickom Knowlesom: Norveška
20:15 Bilo jednom u svemiru: Politika uvijek pobjeđuje
21:18 Veliko srce
RTL
RTL večer započinje s popularnom serijom "Divlje pčele", a nastavlja s reality showom "Gospodin Savršeni". Za kraj dana, ljubitelji akcije mogu uživati u "Van Helsingu".
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:40 RTL Direkt
23:15 Van Helsing
NOVA TV
NOVA TV i dalje drži pažnju gledatelja s omiljenim domaćim serijama i reality showom "Survivor".
18:05 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:15 U dobru i zlu
22:10 Survivor
RTL 2
RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i humorom s "Chicago P.D." te popularnim sitcomima "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:30 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi večer za ljubitelje kriminalističkih i policijskih serija, uz "Rookie", "Blue Bloods" i "Crnu listu".
18:20 Navy CIS
20:00 Rookie
20:50 Blue Bloods
22:25 Crna lista
Filmski hitovi večeri – ne propustite:
"G.I. Jane" (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski film s Demi Moore u ulozi žene koja ruši stereotipe u američkoj vojsci.
"Dugi oproštaj" (Star Movies, 22:35) – Napeti akcijski triler o privatnom detektivu u borbi protiv mafije.
"Pijani učitelj" (AMC, 21:00) – Jackie Chan u legendarnoj kung-fu komediji koja je obilježila žanr.
"2012" (Cinemax 2, 21:00) – Spektakularni katastrofični blockbuster o borbi za preživljavanje na kraju svijeta.
"Gosford Park" (AMC, 21:55) – Britanska kriminalistička drama s vrhunskom glumačkom postavom u režiji Roberta Altmana.
"Venom 2" (HBO, 22:00) – Tom Hardy ponovno u ulozi Marvelovog antiheroja u ovom uzbudljivom nastavku.
