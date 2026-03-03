Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, kvizova i akcijskih filmova! Od napetih dramskih serija do omiljenih reality showova i svjetski poznatih filmova, svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 priprema informativno-zabavnu večer uz popularni kviz, intrigantnu dokumentarnu seriju i vrhunsku britansku dramu. Nakon toga slijedi aktualna emisija "Otvoreno".

18:09 Potjera

19:02 Dnevnik 2

20:17 Pogled u dvorište samostanskih sestara

21:09 Belgravia

21:57 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi kombinaciju dokumentaraca i filmske drame. Posebno izdvajamo američko-britanski film "Veliko srce" u udarnom terminu.

19:28 Sjajne željezničke pustolovine s Nickom Knowlesom: Norveška

20:15 Bilo jednom u svemiru: Politika uvijek pobjeđuje

21:18 Veliko srce

RTL

RTL večer započinje s popularnom serijom "Divlje pčele", a nastavlja s reality showom "Gospodin Savršeni". Za kraj dana, ljubitelji akcije mogu uživati u "Van Helsingu".

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

22:40 RTL Direkt

23:15 Van Helsing

Foto: rtl

NOVA TV

NOVA TV i dalje drži pažnju gledatelja s omiljenim domaćim serijama i reality showom "Survivor".

18:05 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:15 U dobru i zlu

22:10 Survivor

Foto: HALIL

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i humorom s "Chicago P.D." te popularnim sitcomima "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi večer za ljubitelje kriminalističkih i policijskih serija, uz "Rookie", "Blue Bloods" i "Crnu listu".

18:20 Navy CIS

20:00 Rookie

20:50 Blue Bloods

22:25 Crna lista

Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri – ne propustite:

"G.I. Jane" (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski film s Demi Moore u ulozi žene koja ruši stereotipe u američkoj vojsci.

"Dugi oproštaj" (Star Movies, 22:35) – Napeti akcijski triler o privatnom detektivu u borbi protiv mafije.

"Pijani učitelj" (AMC, 21:00) – Jackie Chan u legendarnoj kung-fu komediji koja je obilježila žanr.

"2012" (Cinemax 2, 21:00) – Spektakularni katastrofični blockbuster o borbi za preživljavanje na kraju svijeta.

"Gosford Park" (AMC, 21:55) – Britanska kriminalistička drama s vrhunskom glumačkom postavom u režiji Roberta Altmana.

"Venom 2" (HBO, 22:00) – Tom Hardy ponovno u ulozi Marvelovog antiheroja u ovom uzbudljivom nastavku.