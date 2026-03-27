Evo što večeras gledati na TV-u

Evo što večeras gledati na TV-u
TV PROGRAM ZA 27. OŽUJAK Donosimo pregled najboljih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što ne smijete propustiti večeras!

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od svečane dodjele glazbenih nagrada, popularnih serija i sportskih uzbuđenja do akcijskih i romantičnih filmskih hitova. Za vas smo izdvojili najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večeras donosi svečanu 33. dodjelu glazbene nagrade Porin. Pratite tko će odnijeti prestižne statue, a večer završava filmskom dramom "Pasija".

20:15 Porin 2026. - 33. dodjela glazbene nagrade
22:35 Dnevnik 3
23:07 Pasija

HRT 2

Na HRT 2 ljubitelji krimića doći će na svoje uz "Krimi petak" i dvije intrigantne serije – "Knjige i ubojstva" te "Detektiv iz Chelseaja".

20:15 Krimi petak: Knjige i ubojstva
22:01 Krimi petak: Detektiv iz Chelseaja

RTL 

RTL donosi novu epizodu omiljene serije "Divlje pčele", a potom informativni "Stanje nacije" i večernji film za opuštanje.

20:15 Divlje pčele
21:25 Stanje nacije
22:00 Termin (film)

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za domaću dramsku hit-seriju "Kumovi", a potom i reality show "Survivor" za sve željne uzbuđenja.

20:20 Kumovi
21:15 U dobru i zlu 2
22:15 Survivor

RTL 2

RTL 2 priprema večer za ljubitelje akcije i humora uz "Chicago P.D." i popularne sitcome "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:35 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:25 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi sportski spektakl – prijenos prijateljske utakmice Hrvatska – Kolumbija, a potom akcijski film za sve željne adrenalina.

20:00 Prijateljska utakmica: Hrvatska – Kolumbija
22:00 Okrug 13: Palače od cigle (akcijski film)

Filmski hitovi večeri koje ne smijete propustiti:

"Sumrak saga: Praskozorje - 2. dio" (Star Movies, 20:00) – Završni dio popularne vampirske sage s Kristen Stewart i Robertom Pattinsonom.

"Sjeme zla" (Star Movies, 22:20) – Napeti triler za ljubitelje misterija i kriminalistike.

"Okrug 13: Palače od cigle" (Doma TV, 22:00) – Akcijski film prepun adrenalina i spektakularnih scena.

"Pod opsadom 2" (Cinemax, 21:00) – Klasik akcijskog žanra s legendarnim Stevenom Seagalom.

"La La Land" (CineStar Prem. 2, 20:00) – Oskarom nagrađeni mjuzikl i romantična priča koja će vas osvojiti.

