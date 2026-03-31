Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmskih hitova. Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi spoj zabave, smijeha i drame. Nakon popularnog kviza "Potjera" slijedi nova epizoda humoristične serije "Mrkomir I.", a za ljubitelje povijesnih drama tu je "Belgravia: Novo poglavlje". Večer završava aktualnom emisijom "Otvoreno".

18:08 Potjera

20:15 Mrkomir I.

21:14 Belgravia: Novo poglavlje

22:10 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem "Bog i znanost: Priča o životu", a potom slijedi napeti američko-britanski triler "Vidim te". Za ljubitelje kriminalističkih serija tu je "Istraga: Tajna podmornice Vigil".

20:15 Bog i znanost: Priča o životu

21:05 Vidim te (film)

22:44 Istraga: Tajna podmornice Vigil

RTL

RTL je rezervirao večer za dramske serije i reality show. Pratimo "Divlje pčele", a potom i omiljeni "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri čeka vas akcijski triler "Bourneov ultimatum".

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

23:25 Bourneov ultimatum (film)

NOVA TV

Nova TV nudi prepoznatljive domaće serije i reality spektakl. "Kumovi" i "U dobru i zlu 2" garantiraju dozu drame, a kasnije uživamo u "Survivoru".

20:25 Kumovi

21:20 U dobru i zlu 2

22:15 Survivor

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu napetim policijskim serijama i humorom. "Chicago P.D." vodi vas u svijet američkih policajaca, a kasnije se opuštamo uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV pripremila je večer za ljubitelje kriminalističkih i detektivskih serija. "Blue Bloods" nas uvodi u život njujorške policijske obitelji, dok "Sherlock i Watson" donose modernu detektivsku avanturu.

19:55 Blue Bloods

20:40 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

22:30 Sherlock i Watson

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Vertikalna granica" (Star Movies, 20:05) – adrenalinska akcijska avantura o spektakularnom spašavanju na smrtonosnoj planini.

"Zločesti dečki 2" (Star Movies, 22:45) – urnebesna akcijska komedija s Willom Smithom i Martinom Lawrenceom.

"Gospodar i ratnik" (Cinemax 2, 12:00, repriza navečer) – epski pomorski spektakl s Russellom Croweom.

"Vrijeme je novac" (Cinemax 2, 10:10, repriza navečer) – futuristički triler u kojem je vrijeme doslovno novac.

"Hellboy" (Viasat Kino Balkan, 14:00, repriza navečer) – fantastična akcija o najpoznatijem crvenom antijunaku.

*uz korištenje AI-ja

