Evo što večeras gledati na TV-u

TV PROGRAM ZA 31. OŽUJAK Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što večeras gledati i ne propustite najbolje iz serijskog i filmskog programa!

Admiral

Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmskih hitova. Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi spoj zabave, smijeha i drame. Nakon popularnog kviza "Potjera" slijedi nova epizoda humoristične serije "Mrkomir I.", a za ljubitelje povijesnih drama tu je "Belgravia: Novo poglavlje". Večer završava aktualnom emisijom "Otvoreno".

18:08 Potjera
20:15 Mrkomir I.
21:14 Belgravia: Novo poglavlje
22:10 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem "Bog i znanost: Priča o životu", a potom slijedi napeti američko-britanski triler "Vidim te". Za ljubitelje kriminalističkih serija tu je "Istraga: Tajna podmornice Vigil".

20:15 Bog i znanost: Priča o životu
21:05 Vidim te (film)
22:44 Istraga: Tajna podmornice Vigil

RTL 

RTL je rezervirao večer za dramske serije i reality show. Pratimo "Divlje pčele", a potom i omiljeni "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri čeka vas akcijski triler "Bourneov ultimatum".

20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
23:25 Bourneov ultimatum (film)

NOVA TV 

Nova TV nudi prepoznatljive domaće serije i reality spektakl. "Kumovi" i "U dobru i zlu 2" garantiraju dozu drame, a kasnije uživamo u "Survivoru".

20:25 Kumovi
21:20 U dobru i zlu 2
22:15 Survivor

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu napetim policijskim serijama i humorom. "Chicago P.D." vodi vas u svijet američkih policajaca, a kasnije se opuštamo uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV pripremila je večer za ljubitelje kriminalističkih i detektivskih serija. "Blue Bloods" nas uvodi u život njujorške policijske obitelji, dok "Sherlock i Watson" donose modernu detektivsku avanturu.

19:55 Blue Bloods
20:40 Blue Bloods
21:40 Sherlock i Watson
22:30 Sherlock i Watson

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Vertikalna granica" (Star Movies, 20:05) – adrenalinska akcijska avantura o spektakularnom spašavanju na smrtonosnoj planini.

"Zločesti dečki 2" (Star Movies, 22:45) – urnebesna akcijska komedija s Willom Smithom i Martinom Lawrenceom.

"Gospodar i ratnik" (Cinemax 2, 12:00, repriza navečer) – epski pomorski spektakl s Russellom Croweom.

"Vrijeme je novac" (Cinemax 2, 10:10, repriza navečer) – futuristički triler u kojem je vrijeme doslovno novac.

"Hellboy" (Viasat Kino Balkan, 14:00, repriza navečer) – fantastična akcija o najpoznatijem crvenom antijunaku.

