Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica – od spektakularne Lige prvaka, napetih detektivskih serija do akcijskih blockbustera i obiteljskih drama! Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 priprema informativno-zabavnu večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" i središnjeg Dnevnika, slijedi dokumentarni blok s intrigantnim temama, a zatim povijesna serija "Hunyadi - Uspon na vlast". Za kraj večeri, emisija "Otvoreno" obrađuje najaktualnije društvene teme.
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Varoški amarcord: Livio od Istre
21:13 Hunyadi - Uspon na vlast
22:10 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 je večeras rezerviran za ljubitelje nogometa! U 20:00 sati počinje uvodna emisija, a u 20:50 i 22:00 očekuje nas spektakularni dvoboj Lige prvaka između Bayerna i Real Madrida. Pratite i stručne analize prije, u poluvremenu i nakon utakmice.
18:36 Vrtlarica
20:00 Liga prvaka, uvodna emisija
20:50 Liga prvaka: Bayern - Real Madrid (1. poluvrijeme)
22:00 Liga prvaka: Bayern - Real Madrid (2. poluvrijeme)
RTL
Na RTL-u večer je u znaku domaćih serija i kulinarskih dvoboja. Nakon "Divljih pčela" slijedi "Igra chefova", a informativni "RTL Direkt" zaokružuje večer. Za kasnovečernju zabavu tu je i filmska komedija "Čuvar životinja".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova
22:35 RTL Direkt
23:15 Čuvar životinja
NOVA TV
Nova TV donosi novu epizodu hit-serije "Kumovi", a potom dramski nastavak "U dobru i zlu 2". Večer završava s reality showom "Survivor" koji donosi nove izazove i napetosti među kandidatima.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:15 U dobru i zlu 2
22:35 Survivor
RTL 2
Na RTL 2 večer je rezervirana za ljubitelje američkih akcijskih i kriminalističkih serija. "Chicago P.D." i "Chicago u plamenu" garantiraju napetost, dok kasnije slijede humoristične serije za opuštanje.
18:40 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi detektivski maraton! "Blue Bloods" prati njujoršku policijsku obitelj, a "Sherlock i Watson" donose moderne misterije. Za ljubitelje kriminalističkih priča, večer završava s "Teškim zločinima".
19:55 Blue Bloods
20:40 Blue Bloods
21:35 Sherlock i Watson
22:30 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri
Nemoguća misija III (Star Movies, 20:05) – Tom Cruise u ulozi neustrašivog agenta Ethana Hunta u trećem nastavku akcijske franšize, prepunoj adrenalinskih scena i spektakularnih obračuna.
Dobar, loš, zao (HTV 3, 22:05) – Legendarni vestern Sergia Leonea s Clintom Eastwoodom, klasik koji se mora pogledati barem jednom!
Dogodilo se na Manhattanu (Star Movies, 17:50) – Romantična komedija s Jennifer Lopez o slučajnom susretu koji mijenja život.
Kramer protiv Kramera (Cinemax 2, 11:50, repriza navečer) – Oscarom nagrađena drama o borbi roditelja za skrbništvo, s Dustinom Hoffmanom i Meryl Streep.
Crni orao (CineStar A&T, 9:40, repriza navečer) – Akcijski klasik s Jean-Claudeom Van Dammeom i Shoom Kosugijem, savršeno za sve ljubitelje borilačkih filmova.
