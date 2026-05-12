TV PROGRAM ZA 12. SVIBANJ Pripremite kokice – večeras vas na domaćim kanalima očekuju Eurosong, uzbudljive serije i hit filmovi! Provjerite što ne smijete propustiti
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica! Uz spektakularni prijenos Eurosonga, tu su i napete serije, kulinarski showovi te vrhunski filmovi. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti večeras
HRT 1
HRT 1 večeras je u znaku glazbenog spektakla! Nakon popularnog kviza "Potjera" i informativnog bloka, u 21:00 sati slijedi izravan prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga iz Beča. Pratite tko će izboriti svoje mjesto u velikom finalu!
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:14 Ususret Eurosongu - LELEK
21:00 Beč: Natjecanje za pjesmu Eurovizije 2026., prva polufinalna večer, prijenos
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje dokumentarnom serijom, a potom slijedi filmska biografija "Utrka" o slavnom sportašu u 21:05. Prije toga, ne propustite zanimljive putopisne i glazbene sadržaje.
19:24 Martin Clunes – Otoci Tihog oceana: Papua Nova Gvineja
20:15 Graditelji sutrašnjice: Pučinski vjetar
21:05 Utrka (biografski sportski film)
RTL
RTL donosi omiljenu domaću dramsku seriju "Divlje pčele" u udarnom terminu, a odmah nakon nje slijedi kulinarski show "Igra chefova". Za kraj večeri čeka vas informativni "RTL Direkt" i filmski blockbuster.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Igra chefova - novi show
23:05 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV nudi dvostruku dozu hit-serije "Kumovi", a zatim i napetu dramsku seriju "Tajne prošlosti". Informativni blok "Večernje vijesti" zaokružuje večer, a za kraj – akcijski film "Otimači".
18:10 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
20:55 Kumovi
22:00 Tajne prošlosti
23:35 Otimači (akcijski triler)
RTL 2
RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje američkih akcijskih i kriminalističkih serija. "Chicago P.D." donosi dvostruku dozu akcije, a nakon toga slijede humoristične serije za opuštanje.
18:35 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV pripremila je večer za ljubitelje kriminalističkih i detektivskih serijala. Gledatelje očekuju "Zakon i red: Odjel za žrtve" te moderna ekranizacija Sherlocka Holmesa – "Sherlock i Watson".
18:00 Navy CIS
19:45 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Top filmske preporuke večeri
20:00 Pravovremeno (Star Movies) – napeti triler s elementima znanstvene fantastike o borbi protiv vremena i kriminala.
22:05 Vječni ciklus komedije: Očajnički tražeći Susan (HTV 3) – šarmantna komedija s Madonnom u glavnoj ulozi.
22:15 Utjerivač dugova 2 (Star Movies) – akcijska komedija koja jamči puno adrenalina.
23:35 Otimači (Nova TV) – akcijski triler za ljubitelje napetosti i iznenađenja.
*uz korištenje AI-ja
