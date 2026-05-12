Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica! Uz spektakularni prijenos Eurosonga, tu su i napete serije, kulinarski showovi te vrhunski filmovi. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti večeras

HRT 1

HRT 1 večeras je u znaku glazbenog spektakla! Nakon popularnog kviza "Potjera" i informativnog bloka, u 21:00 sati slijedi izravan prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga iz Beča. Pratite tko će izboriti svoje mjesto u velikom finalu!

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:14 Ususret Eurosongu - LELEK

21:00 Beč: Natjecanje za pjesmu Eurovizije 2026., prva polufinalna večer, prijenos

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje dokumentarnom serijom, a potom slijedi filmska biografija "Utrka" o slavnom sportašu u 21:05. Prije toga, ne propustite zanimljive putopisne i glazbene sadržaje.

19:24 Martin Clunes – Otoci Tihog oceana: Papua Nova Gvineja

20:15 Graditelji sutrašnjice: Pučinski vjetar

21:05 Utrka (biografski sportski film)

RTL

RTL donosi omiljenu domaću dramsku seriju "Divlje pčele" u udarnom terminu, a odmah nakon nje slijedi kulinarski show "Igra chefova". Za kraj večeri čeka vas informativni "RTL Direkt" i filmski blockbuster.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Igra chefova - novi show

23:05 RTL Direkt

NOVA TV

Nova TV nudi dvostruku dozu hit-serije "Kumovi", a zatim i napetu dramsku seriju "Tajne prošlosti". Informativni blok "Večernje vijesti" zaokružuje večer, a za kraj – akcijski film "Otimači".

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

20:55 Kumovi

22:00 Tajne prošlosti

23:35 Otimači (akcijski triler)

RTL 2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje američkih akcijskih i kriminalističkih serija. "Chicago P.D." donosi dvostruku dozu akcije, a nakon toga slijede humoristične serije za opuštanje.

18:35 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV pripremila je večer za ljubitelje kriminalističkih i detektivskih serijala. Gledatelje očekuju "Zakon i red: Odjel za žrtve" te moderna ekranizacija Sherlocka Holmesa – "Sherlock i Watson".

18:00 Navy CIS

19:45 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Top filmske preporuke večeri

20:00 Pravovremeno (Star Movies) – napeti triler s elementima znanstvene fantastike o borbi protiv vremena i kriminala.

22:05 Vječni ciklus komedije: Očajnički tražeći Susan (HTV 3) – šarmantna komedija s Madonnom u glavnoj ulozi.

22:15 Utjerivač dugova 2 (Star Movies) – akcijska komedija koja jamči puno adrenalina.

23:35 Otimači (Nova TV) – akcijski triler za ljubitelje napetosti i iznenađenja.

*uz korištenje AI-ja

