Evo što večeras gledati na TV-u

TV PROGRAM ZA 14. SVIBANJ Otkrijte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Izdvajamo najvažnije emisije, serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti u udarnom terminu.

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje zabave, napetosti i filmskih hitova! Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer je u znaku spektakla i uzbuđenja – nakon popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?", u 21:00 sati slijedi prijenos druge polufinalne večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije 2026. Pratite kako se hrvatski predstavnici bore za ulazak u finale i uživajte u glazbenom spektaklu koji okuplja milijune gledatelja diljem Europe!

20:05 Tko želi biti milijunaš?
21:00 Beč: Natjecanje za pjesmu Eurovizije 2026., druga polufinalna večer (prijenos)

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas čeka zanimljiv dokumentarac "Ljudi prije neandertalaca" u 20:15, a odmah potom slijedi domaća filmska komedija "Zabranjeno smijanje" koja će vas nasmijati do suza!

20:15 Ljudi prije neandertalaca
21:13 Zabranjeno smijanje

RTL 

RTL u prime timeu donosi novu epizodu omiljene serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim zabavni show "Tko bi rekao". Za kraj večeri, od 23:20, uživajte u akcijskoj avanturi "Legenda o Tarzanu".

20:15 Divlje pčele
21:20 Tko bi rekao
23:20 Legenda o Tarzanu

NOVA TV 

Nova TV donosi večer prepunu domaćih hitova. U 20:20 pogledajte novu epizodu "Kumova", a zatim slijede napete "Tajne prošlosti". Informativne "Večernje vijesti" su u 22:35, a kasnije ne propustite istraživački magazin "Provjereno".

20:20 Kumovi
21:25 Tajne prošlosti
22:35 Večernje vijesti
22:55 Provjereno

RTL 2

RTL 2 rezervira večer za ljubitelje akcije i humora. Od 19:55 uživajte u "Chicago P.D.", a zatim se opustite uz popularne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV nudi večer ispunjenu kriminalističkim serijama i modernim detektivskim pričama. Gledatelje očekuju "Zakon i red: Odjel za žrtve" i dva uzastopna nastavka "Sherlock i Watson".

19:45 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri:

"Ad Astra" (Star Movies, 20:05) – Brad Pitt u vizualno impresivnoj svemirskoj drami o potrazi za ocem i sudbinom čovječanstva.

"Patriot" (Star Movies, 22:45) – Povijesni ratni spektakl s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi.

"Umijeće laganja" (Star Movies, 18:00) – Šarmantna komedija s Rickyjem Gervaisom u svijetu gdje nitko ne zna lagati.

"Indijanska braća" (HTV 3, 00:13) – Američki kriminalistički film o dva brata koja pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu.

"Za dolar više" (HTV 3, 21:51) – Legendarni vestern s Clintom Eastwoodom, nezaobilazan za ljubitelje žanra.

 *uz korištenje AI-ja
 

