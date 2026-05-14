TV PROGRAM ZA 14. SVIBANJ Otkrijte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Izdvajamo najvažnije emisije, serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti u udarnom terminu.
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje zabave, napetosti i filmskih hitova! Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 večer je u znaku spektakla i uzbuđenja – nakon popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?", u 21:00 sati slijedi prijenos druge polufinalne večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije 2026. Pratite kako se hrvatski predstavnici bore za ulazak u finale i uživajte u glazbenom spektaklu koji okuplja milijune gledatelja diljem Europe!
20:05 Tko želi biti milijunaš?
21:00 Beč: Natjecanje za pjesmu Eurovizije 2026., druga polufinalna večer (prijenos)
HRT 2
Na HRT 2 večeras vas čeka zanimljiv dokumentarac "Ljudi prije neandertalaca" u 20:15, a odmah potom slijedi domaća filmska komedija "Zabranjeno smijanje" koja će vas nasmijati do suza!
20:15 Ljudi prije neandertalaca
21:13 Zabranjeno smijanje
RTL
RTL u prime timeu donosi novu epizodu omiljene serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim zabavni show "Tko bi rekao". Za kraj večeri, od 23:20, uživajte u akcijskoj avanturi "Legenda o Tarzanu".
20:15 Divlje pčele
21:20 Tko bi rekao
23:20 Legenda o Tarzanu
NOVA TV
Nova TV donosi večer prepunu domaćih hitova. U 20:20 pogledajte novu epizodu "Kumova", a zatim slijede napete "Tajne prošlosti". Informativne "Večernje vijesti" su u 22:35, a kasnije ne propustite istraživački magazin "Provjereno".
20:20 Kumovi
21:25 Tajne prošlosti
22:35 Večernje vijesti
22:55 Provjereno
RTL 2
RTL 2 rezervira večer za ljubitelje akcije i humora. Od 19:55 uživajte u "Chicago P.D.", a zatim se opustite uz popularne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi večer ispunjenu kriminalističkim serijama i modernim detektivskim pričama. Gledatelje očekuju "Zakon i red: Odjel za žrtve" i dva uzastopna nastavka "Sherlock i Watson".
19:45 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri:
"Ad Astra" (Star Movies, 20:05) – Brad Pitt u vizualno impresivnoj svemirskoj drami o potrazi za ocem i sudbinom čovječanstva.
"Patriot" (Star Movies, 22:45) – Povijesni ratni spektakl s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi.
"Umijeće laganja" (Star Movies, 18:00) – Šarmantna komedija s Rickyjem Gervaisom u svijetu gdje nitko ne zna lagati.
"Indijanska braća" (HTV 3, 00:13) – Američki kriminalistički film o dva brata koja pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu.
"Za dolar više" (HTV 3, 21:51) – Legendarni vestern s Clintom Eastwoodom, nezaobilazan za ljubitelje žanra.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+