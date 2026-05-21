Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje bogat izbor kvizova, serija, krimića i filmskih hitova. Za vas smo izdvojili najvažnije događaje i preporučujemo ono najbolje iz večernjeg programa!

HRT 1

HRT 1 donosi napetu večer za ljubitelje kvizova i serija. U 20:15 ne propustite popularni kviz "Tko želi biti milijunaš?", nakon kojeg slijedi nova epizoda povijesno-trilerske serije "Maxima" u 21:21. Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" donosi aktualne teme iz zemlje i svijeta.

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:21 Maxima

22:10 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje dokumentarnom serijom "Zemljovidi moći: SAD" u 20:15, a zatim slijedi domaći filmski dragulj "Kauboji" u 21:15 – urnebesna komedija koju ne smijete propustiti!

20:15 Zemljovidi moći: SAD

21:15 Kauboji

RTL

RTL rezervira prime time za hit-seriju "Divlje pčele" u 20:15, nakon čega slijedi zabavni show "Tko bi rekao" u 21:25. Za ljubitelje akcije, kasno navečer slijedi "Brzi i žestoki 6".

20:15 Divlje pčele

21:25 Tko bi rekao

23:25 Brzi i žestoki 6

NOVA TV

Nova TV donosi dvostruku dozu omiljene serije "Kumovi" od 20:20 i 20:55, a zatim napetu dramu "Tajne prošlosti" u 22:00. Za informirane, tu su i "Večernje vijesti".

20:20 Kumovi

20:55 Kumovi

22:00 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 večer je u znaku akcije i humora. U 19:55 i 20:55 pratite "Chicago P.D.", a kasnije večer rezervirana je za komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi napete američke krimi serije – "FBI" u 19:45 i 20:35, a zatim modernu verziju Sherlocka Holmesa u seriji "Sherlock i Watson" od 21:30. Ljubitelji proceduralnih drama mogu uživati i u "Zakon i red: Odjel za žrtve" od 23:20.

19:45 FBI

20:35 FBI

21:30 Sherlock i Watson

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- "Salt" (Star Movies, 20:05) – Akcijski triler s Angelinom Jolie kao agenticom u bijegu, prepun napetih obrata.

- "Austin Powers u Goldmemberu" (Star Movies, 18:05) – Kultna komedija o najpoznatijem britanskom špijunu s urnebesnim humorom.

- "Chloe" (Star Movies, 22:15) – Zavodljivi triler sa Julianne Moore i Amandom Seyfried o ljubomori, prevari i opasnoj igri strasti.

- "Opčinjen" (HTV 3, 22:30) – Psihološki triler Clinta Eastwooda o fatalnoj privlačnosti i opasnim posljedicama.

- "Kauboji" (HRT 2, 21:15) – Domaća komedija koja je osvojila publiku i kritiku, idealna za opuštenu večer.

Neovisno jeste li fan kvizova, domaćih serija ili uzbudljivih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite najbolje s malih ekrana!