Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, glazbe, drama i kriminalističkih serija. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom 'Potjera' u 18:08, a u 20:15 slijedi omiljeni 'Tko želi biti milijunaš?' koji će vas prikovati uz ekrane. Nakon toga, za ljubitelje serija tu je 'So Long, Marianne' (21:17), dok dokumentarni film 'Miyazaki, duh prirode" u 22:42 donosi inspirativnu priču o slavnom japanskom animatoru.

18:08 Potjera

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:17 So Long, Marianne

22:42 Miyazaki, duh prirode

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

HRT 2 donosi večer za pamćenje - od 20:15 uživajte u velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog Hipodroma, a nakon glazbenog spektakla, od 23:20 slijedi napeta kriminalistička serija "Inspektor Wallander".

20:15 Koncert Marka Perkovića Thompsona

23:20 Inspektor Wallander

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

RTL tradicionalno donosi dozu drame i zabave – u 20:15 na rasporedu je "Divlje pčele", a od 21:30 zabavljat će vas show "Tko bi rekao". Za kraj večeri, od 23:30, ne propustite uzbudljivi znanstveno-fantastični film "Sutrašnji rat".

20:15 Divlje pčele

21:30 Tko bi rekao

23:30 Sutrašnji rat

Foto: rtl

Nova TV vas u 20:20 vodi u svijet omiljene domaće serije "Kumovi", a od 21:20 slijedi "Daleki grad". Navečer vas očekuje i napeta drama "Tajne prošlosti" (22:25), a za kasnovečernje informativne sadržaje tu su "Večernje vijesti" i "Provjereno".

20:20 Kumovi

21:20 Daleki grad

22:25 Tajne prošlosti

Foto: NOVA TV

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih serija – od 20:00 gledajte "Chicago P.D.", zatim "Zločinački umovi" (21:00 i 21:50), a za dozu humora tu su "Dva i pol muškarca" od 22:40.

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV nudi večer prepunu akcije i misterija – od 18:05 i 18:55 pratite "Navy CIS LA", u 19:55 i 20:40 nastavak s "Navy CIS", a napeta serija "FBI" počinje u 21:30. Za ljubitelje detektivskih priča, "Sherlock i Watson" vas očekuju od 22:25.

18:05 Navy CIS LA

19:55 Navy CIS

21:30 FBI

22:25 Sherlock i Watson

Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

Ako ste više za filmsku večer, izdvajamo nekoliko naslova s kabelskih i filmskih kanala:

- 18:00 "Juno" (Star Movies) - topla i duhovita teen drama o neplaniranoj trudnoći koja je osvojila srca gledatelja diljem svijeta.

- 20:10 "Noa" (Star Movies) - epska pustolovina s Russellom Croweom u ulozi biblijskog Noe.

- 22:55 "Vozač" (Star Movies) - napeti akcijski triler o talentiranom vozaču za bijeg.

Neovisno jeste li ljubitelj kvizova, domaćih serija, glazbenih spektakla ili uzbudljivih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite svoje favorite!

*Uz pomoć AI-ja