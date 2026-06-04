Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima - izdvajamo najzanimljivije emisije, serije i filmske hitove!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, glazbe, drama i kriminalističkih serija. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti!
HRT 1 večer otvara popularnim kvizom 'Potjera' u 18:08, a u 20:15 slijedi omiljeni 'Tko želi biti milijunaš?' koji će vas prikovati uz ekrane. Nakon toga, za ljubitelje serija tu je 'So Long, Marianne' (21:17), dok dokumentarni film 'Miyazaki, duh prirode" u 22:42 donosi inspirativnu priču o slavnom japanskom animatoru.
18:08 Potjera
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:17 So Long, Marianne
22:42 Miyazaki, duh prirode
HRT 2 donosi večer za pamćenje - od 20:15 uživajte u velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog Hipodroma, a nakon glazbenog spektakla, od 23:20 slijedi napeta kriminalistička serija "Inspektor Wallander".
20:15 Koncert Marka Perkovića Thompsona
23:20 Inspektor Wallander
RTL tradicionalno donosi dozu drame i zabave – u 20:15 na rasporedu je "Divlje pčele", a od 21:30 zabavljat će vas show "Tko bi rekao". Za kraj večeri, od 23:30, ne propustite uzbudljivi znanstveno-fantastični film "Sutrašnji rat".
20:15 Divlje pčele
21:30 Tko bi rekao
23:30 Sutrašnji rat
Nova TV vas u 20:20 vodi u svijet omiljene domaće serije "Kumovi", a od 21:20 slijedi "Daleki grad". Navečer vas očekuje i napeta drama "Tajne prošlosti" (22:25), a za kasnovečernje informativne sadržaje tu su "Večernje vijesti" i "Provjereno".
20:20 Kumovi
21:20 Daleki grad
22:25 Tajne prošlosti
RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih serija – od 20:00 gledajte "Chicago P.D.", zatim "Zločinački umovi" (21:00 i 21:50), a za dozu humora tu su "Dva i pol muškarca" od 22:40.
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca
Doma TV nudi večer prepunu akcije i misterija – od 18:05 i 18:55 pratite "Navy CIS LA", u 19:55 i 20:40 nastavak s "Navy CIS", a napeta serija "FBI" počinje u 21:30. Za ljubitelje detektivskih priča, "Sherlock i Watson" vas očekuju od 22:25.
18:05 Navy CIS LA
19:55 Navy CIS
21:30 FBI
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):
Ako ste više za filmsku večer, izdvajamo nekoliko naslova s kabelskih i filmskih kanala:
- 18:00 "Juno" (Star Movies) - topla i duhovita teen drama o neplaniranoj trudnoći koja je osvojila srca gledatelja diljem svijeta.
- 20:10 "Noa" (Star Movies) - epska pustolovina s Russellom Croweom u ulozi biblijskog Noe.
- 22:55 "Vozač" (Star Movies) - napeti akcijski triler o talentiranom vozaču za bijeg.
Neovisno jeste li ljubitelj kvizova, domaćih serija, glazbenih spektakla ili uzbudljivih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite svoje favorite!
*Uz pomoć AI-ja
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