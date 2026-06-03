Nova turska sapunica stiže na male ekrane! Evo što trebate sve znati o seriji 'Nasljednik'

Od utorka, 9. lipnja na Novu TV stiže nova turska poslastica “Nasljednik”, serija koja spaja zabranjenu ljubav, obiteljske tajne i nemilosrdna pravila tradicije. U središtu radnje nalazi se Serhat Yelduran, uspješni neurokirurg koji se nakon očeve smrti mora suočiti s prošlošću. Nakon što se potajno oženi ženom koju voli, Melek, vraća se u rodni kraj gdje ga krvna osveta prisiljava na drugi, vjerski brak s Yıldız. Nekada vrhunski kirurg, a sada nasljednik i aga, Serhat mora preuzeti novu ulogu dok živi pod istim krovom s obje žene. U raskošnoj kući ispunjenoj neprijateljima i zakopanim tajnama, na kušnji neće biti samo njegovo vodstvo, nego i njegova ljubav.

Foto: ulgen.blue

Serhat Yelduran jedan je od dvojice nasljednika plemena Yelduran. Još kao dijete, Bekir Aga ga je obećao Yıldız, kćeri suparničke obitelji, kako bi okončao krvnu osvetu. To obećanje usadilo je u njemu doživotni osjećaj zatočenosti i otuđenosti. U potrazi za slobodom, napušta Urfu i plemenski način života. Do ranih tridesetih postaje jedan od najcjenjenijih neurokirurga u zemlji. Godinama izbjegava svaku poveznicu s Urfom, čak sanja o odlasku u inozemstvo kako bi zauvijek izbrisao svoju prošlost. No kada mu se otac razboli, Serhat se vraća i shvaća da se ništa nije promijenilo. Sukobi koje je ostavio iza sebe samo su se produbili, potresajući život koji je izgradio u Istanbulu.

Na prvi pogled, Melek djeluje kao moderna, uspješna i neovisna žena. Još od djetinjstva nadarena za crtanje, studirala je grafički dizajn i proslavila se originalnim ilustracijama. Odrasla u sigurnosti i uz stalnu podršku, razvila je snažnu potrebu za kontrolom, ne želeći izgubiti ništa što je izgradila. No duboko u sebi nosi snažan osjećaj usamljenosti i nepripadanja. Ponavljajući snovi i crteži nepoznatih lica počinju otkrivati zakopanu istinu o njezinoj prošlosti – poziv koji se budi kada upozna Serhata. Zaljubivši se prvi put, Melek slijedi srce u Urfu – zemlju svog djetinjstva i kolijevku dugo skrivanih tajni. Ondje je suočavaju skrivene uspomene na pravu majku, obiteljske laži i Serhatova prošlost, prisiljavajući je na životne odluke.

Foto: ulgen.blue

Sudbina Yıldız Karadaş određena je još u kolijevci, kada je predana Bekiru Aghi kako bi jednog dana udajom za Serhata okončala krvnu osvetu. Odrasla pod okrutnošću oca Ziyana i brata Aşıra, razvija se u poslušnu, ali potajno prkosnu mladu ženu, uvjerenu da će je obećani brak jednoga dana osloboditi. Njezin najveći san bio je pobjeći iz tog svijeta i živjeti kao neovisna žena. Iako joj je uskraćeno obrazovanje, završava školu izvanredno i sanja o fakultetu, želeći postati netko velik poput Serhata. On je trebao biti njezin izlaz – prvi korak prema slobodi – sve dok se u njega ne zaljubi. No upravo kada su joj snovi nadomak ostvarenja, pojavljuje se Melek. U početku je vidi kao prepreku, no s vremenom otkriva da je Melek mnogo više – kći Deli Sevde i, šokantno, njezina polusestra.

Foto: ulgen.blue

Prvu epizodu turske hit serije “Nasljednik” ne propustite u utorak, 9. lipnja u 21:15 na Novoj TV!