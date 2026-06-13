Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima, uz top filmske preporuke s kabelskih kanala. Saznajte što gledati večeras od 18 do 23 sata!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava eksplozija zabave, napetosti i emocija! Od akcijskih blockbustera, romantičnih komedija do uzbudljivih sportskih prijenosa – donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti u večernjem terminu (18:00 – 23:00).
HRT 1
HRT 1 donosi informativnu večer uz "Dnevnik 2" u 19:00, a zatim romantičnu komediju "Vječni zaručnici" u 20:15. Za ljubitelje kasnovečernjih filmova, tu je "Scenarij iz snova" u 23:00, koji donosi dozu komedije i horora.
19:00 Dnevnik 2
20:15 Vječni zaručnici
23:00 Scenarij iz snova
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku nogometnog spektakla! Nakon snimke utakmice SAD – Paragvaj u 18:01, slijedi "Nogomet: Americana" u 20:00 te izravni prijenos utakmice Katar – Švicarska od 20:50. Prava poslastica za sve sportske fanove!
18:01 Nogomet, SP 2026.: SAD - Paragvaj (snimka)
20:00 Nogomet: Americana
20:50 Nogomet, SP 2026.: Katar - Švicarska (prijenos)
RTL
RTL donosi informativni "RTL Danas" u 19:00, a zatim dirljivu dramu "Zauvijek tvoj" u 20:15. Večer završava uz zabavne kulinarske "BBQ majstorije sa Špičekom" i romantičnu komediju "Lovci na djeveruše".
19:00 RTL Danas
20:15 Zauvijek tvoj
22:35 Lovci na djeveruše
NOVA TV
NOVA TV priprema pravu akcijsku večer! Nakon informativnog "Dnevnika Nove TV" u 19:00, slijede "Plaćenici 3" u 20:20, a kasnije "Misija: Bijela kuća" – akcijski triler koji će vas držati prikovane uz ekran.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Plaćenici 3
22:50 Misija: Bijela kuća
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija. "Chicago u plamenu" nastavlja s novim epizodama od 19:35 i 20:25, nakon čega slijedi "Chicago P.D." u 21:30. Za kraj večeri, tu su napeti "Zločinački umovi".
19:35 Chicago u plamenu
20:25 Chicago u plamenu
21:30 Chicago P.D.
22:20 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV donosi akcijski serijski maraton s "Cobra 11" od 18:05 i 19:00, a u 20:00 na rasporedu je napeti film "Sat očaja". U 21:30 slijedi inspirativna drama "Otac Stu".
18:05 Cobra 11
19:00 Cobra 11
20:00 Sat očaja
21:30 Otac Stu
Top filmovi večeri na kabelskim kanalima:
- "Zaposlenik mjeseca" (Star Movies, 20:00) – Urnebesna komedija o natjecanju za prestižnu titulu zaposlenika mjeseca.
- "Zelena milja" (Star Movies, 22:20) – Kultna drama s Tomom Hanksom, priča o čudu i iskupljenju na američkom Jugu.
- "Sat očaja" (Doma TV, 20:00) – Napeta drama o majci koja se bori s vremenom da spasi svoje dijete.
- "Otac Stu" (Doma TV, 21:30) – Istinita priča o bivšem boksaču koji pronalazi novi životni poziv.
- "Operacija Swordfish" (Doma TV, 23:40) – Akcijski triler s Johnom Travoltom i Hughom Jackmanom o svijetu špijunaže i cyber kriminala.
Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, akcije, romantike ili humora, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!
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