Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava eksplozija zabave, napetosti i emocija! Od akcijskih blockbustera, romantičnih komedija do uzbudljivih sportskih prijenosa – donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti u večernjem terminu (18:00 – 23:00).

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu večer uz "Dnevnik 2" u 19:00, a zatim romantičnu komediju "Vječni zaručnici" u 20:15. Za ljubitelje kasnovečernjih filmova, tu je "Scenarij iz snova" u 23:00, koji donosi dozu komedije i horora.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Vječni zaručnici

23:00 Scenarij iz snova

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku nogometnog spektakla! Nakon snimke utakmice SAD – Paragvaj u 18:01, slijedi "Nogomet: Americana" u 20:00 te izravni prijenos utakmice Katar – Švicarska od 20:50. Prava poslastica za sve sportske fanove!

18:01 Nogomet, SP 2026.: SAD - Paragvaj (snimka)

20:00 Nogomet: Americana

20:50 Nogomet, SP 2026.: Katar - Švicarska (prijenos)

Foto: KIYOSHI MIO

RTL

RTL donosi informativni "RTL Danas" u 19:00, a zatim dirljivu dramu "Zauvijek tvoj" u 20:15. Večer završava uz zabavne kulinarske "BBQ majstorije sa Špičekom" i romantičnu komediju "Lovci na djeveruše".

19:00 RTL Danas

20:15 Zauvijek tvoj

22:35 Lovci na djeveruše

NOVA TV

NOVA TV priprema pravu akcijsku večer! Nakon informativnog "Dnevnika Nove TV" u 19:00, slijede "Plaćenici 3" u 20:20, a kasnije "Misija: Bijela kuća" – akcijski triler koji će vas držati prikovane uz ekran.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Plaćenici 3

22:50 Misija: Bijela kuća

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija. "Chicago u plamenu" nastavlja s novim epizodama od 19:35 i 20:25, nakon čega slijedi "Chicago P.D." u 21:30. Za kraj večeri, tu su napeti "Zločinački umovi".

19:35 Chicago u plamenu

20:25 Chicago u plamenu

21:30 Chicago P.D.

22:20 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV donosi akcijski serijski maraton s "Cobra 11" od 18:05 i 19:00, a u 20:00 na rasporedu je napeti film "Sat očaja". U 21:30 slijedi inspirativna drama "Otac Stu".

18:05 Cobra 11

19:00 Cobra 11

20:00 Sat očaja

21:30 Otac Stu

Top filmovi večeri na kabelskim kanalima:

- "Zaposlenik mjeseca" (Star Movies, 20:00) – Urnebesna komedija o natjecanju za prestižnu titulu zaposlenika mjeseca.

- "Zelena milja" (Star Movies, 22:20) – Kultna drama s Tomom Hanksom, priča o čudu i iskupljenju na američkom Jugu.

- "Sat očaja" (Doma TV, 20:00) – Napeta drama o majci koja se bori s vremenom da spasi svoje dijete.

- "Otac Stu" (Doma TV, 21:30) – Istinita priča o bivšem boksaču koji pronalazi novi životni poziv.

- "Operacija Swordfish" (Doma TV, 23:40) – Akcijski triler s Johnom Travoltom i Hughom Jackmanom o svijetu špijunaže i cyber kriminala.

Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, akcije, romantike ili humora, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!