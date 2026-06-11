'Hrvati, dođite, čekamo vas! Zbog serije Igre prijestolja navijat ćemo za vas na SP-u'

Alexandria će do daljnjega biti naša američka baza pa smo se proteklih dana malo pobliže upoznali s ovim doista očaravajućim gradom. Tu se još ne osjeća onaj pravi dašak Svjetskog prvenstva, a ako poneki nogometni fanatik iz ovih krajeva želi prisustvovati utakmici Svjetskog prvenstva, mora potegnuti u 233 kilometra udaljenu Philadelphiju.

Ali i Amerikanci, barem ovdašnji ugostitelji, polako se pripremaju za početak Mundijala. Šetajući ulicama Alexandrije, tražeći poneku dobru priču i još bolje pivo, naišli smo na zanimljiv pub imena "Alexandria Bier Garden". I čini nam se da je to jedno od rijetkih mjesta u kojem se s velikim nestrpljenjem iščekuje početak Svjetskog prvenstva.

Alexandria: Hrvatske zastave u pubu The Commodore | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cijeli je pub već okićen u nogometnom štihu, tu se nalaze zastavice svih reprezentacija koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu, a već na ulazu prepoznat ćete i Hrvatsku. Za divno čudo, nismo ni pretjerali s okusima hmelja, već smo krenuli u razgovor s konobarom Graysonom, Amerikancem koji je dobar dio života proveo i u Njemačkoj.

- Odakle ste? - pitao nas je, a na naš odgovor "Croatia" odmah je ispalio:

- Aaaa, Luka Modrić! Stvarno želim posjetiti vašu zemlju. Tamo su mi nedavno bili i prijatelji, svi su mi strašno nahvalili Hrvatsku.

Alexandria: U pubu Alexandria Bier Garden sve je u znaku FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Grayson je odavno nogometni fan, a radeći u Njemačkoj zaljubio se u Bayern. U dahu nam je prepričavao događaje s Europskog prvenstva u Njemačkoj 2024. godine.

- Jedan dan Turska je pobijedila u nekoj utakmici. Nikada u životu nisam na ulicama jednog grada vidio takvo slavlje.

Čovjek će, jasno, navijati za SAD, ali i...

- Hrvatsku! Zašto? Veliki sam fan serije "Igra prijestolja", znam da je snimana u Dubrovniku, pa valjda svi na svijetu znaju za scene iz te serije koje su snimane kod vas.

Alexandria: U pubu Alexandria Bier Garden sve je u znaku FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U cijelu priču uključila se i menadžerica puba, simpatična Brazilka Clara. I jasno, u skladu sa svojom nacionalnošću, žena zna sve o nogometu...

- Hrvatska? Uh, pobijedili ste nas prije četiri godine u Katru, to je stvarno bio šok za cijelu naciju. U Brazilu je nogomet poput religije, to se uvijek maksimalno prati. Tako će biti i ove godine, vjerujem da možemo osvojiti naslov svjetskog prvaka, Brazil ima dobru reprezentaciju - poručila nam je Clara i dodala kako je već rezervirala ulaznice za dvoboj Brazila i Haitija u Philadelphiji 19. lipnja.

Alexandria: U pubu Alexandria Bier Garden sve je u znaku FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U međuvremenu je u Alexandria Bier Garden ušlo i nekoliko vremešnih Amerikanaca koji su željeli rezervirati mjesto za petak i prvu utakmicu SAD-a na Svjetskom prvenstvu. SAD će tog dana od 21 sat zaigrati protiv Paragvaja (subota u 3 ujutro po hrvatskom vremenu).

- Da, tu će se gledati baš sve utakmice Svjetskog prvenstva, vjerujemo da će biti prava ludnica. Hrvati, dođite i vi, čekamo vas - za kraj su nam poručili Grayson i Clara, fotografirajući se na rooftopu puba uz hrvatsku zastavu.