Šok za ljubitelje turskih serija! U velikoj akciji priveli i zvijezdu sapunice 'Strasti Orijenta'

Tursku i regiju potresla je vijest o uhićenju jedne od najomiljenijih turskih glumica, Beren Saat, poznate domaćoj publici po ulogama u hit serijama "Izgubljena čast" i "Strasti Orijenta". Saat je privedena u Istanbulu zajedno sa svojim suprugom, popularnim pjevačem Kenanom Doğuluom, i još dvadeset osoba u sklopu opsežne policijske akcije. Istraga je, prema prvim informacijama, usmjerena na suzbijanje trgovine narkoticima, a neki mediji spominju i povezanost s prostitucijom.

Prema izvještajima turskih medija, policijski timovi iz Odjela za borbu protiv narkotika istanbulske policije proveli su koordiniranu operaciju u ranim jutarnjim satima po nalogu Glavnog javnog tužilaštva. Među 22 privedene osobe, uz bračni par Saat-Doğulu, nalaze se i druga poznata lica turske scene.

Foto: Profimedia

Privedeni su glumac i televizijski voditelj Enis Arıkan, pjevač Berdan Mardini, DJ i internetska zvijezda Kerimcan Durmaz te brat Kenana Doğulua, glazbenik Ozan Doğulu. Nakon što su odvedeni na obavezan liječnički pregled, svi osumnjičeni prebačeni su u središnji ured Odjela za narkotike u četvrti Küçükçekmece kako bi dali svoje iskaze. Turski mediji navode kako bi se broj uhićenih mogao povećati u narednim danima jer je istraga još uvijek u tijeku i očekuju se nova privođenja.

Jutrošnja uhićenja nisu izoliran slučaj, već dio šire i dugotrajnije strategije turskih vlasti u borbi protiv narkotika, koja je posljednjih mjeseci sve više usmjerena na visokoprofilne osobe iz svijeta zabave. Prošlog mjeseca izdan je nalog za privođenje 25 osumnjičenika, među kojima su se našla imena poput glumice Serenay Sarıkaya i pjevača Mabel Matiza.

Racije su tada rezultirale s više uhićenja na temelju dokaza prikupljenih praćenjem i analizom digitalnih materijala. Mjesec dana ranije, operacija koju je vodilo tužiteljstvo u Beykozu dovela je do privođenja pjevača kao što su Simge Sağın, Mustafa Ceceli, Bengü Erden i Melek Mosso, zajedno s glumcem İbrahimom Çelikkolom, pod optužbama za kupnju, posjedovanje i korištenje droga.

Jedna od prvih velikih istraga dogodila se u listopadu 2025., kada su vlasti pozvale oko 19 slavnih osoba, uključujući glumice Berrak Tüzünataç i Demet Evgar te pjevačicu Hadise Açıkgöz, na ispitivanje i testiranje krvi u sklopu istrage o navodnoj osobnoj upotrebi droga. U jeku novih uhićenja, objavljeni su i rezultati nekih od ranijih testiranja. Prema izvješćima, kokain je pronađen u uzorcima pjevača Mabel Matiza, glumca Tarıka Tunca Bakıra, Aycan Yağcı, Ede Dore i nekoliko drugih osoba iz javnog života, što dodatno potvrđuje razmjere problema s kojim se suočava turska estrada.

Vijest o privođenju Beren Saat i Kenana Doğulua izazvala je šok i nevjericu u turskoj javnosti, ali i diljem regije gdje turske serije i glazba uživaju ogromnu popularnost.

Beren Saat (42) jedna je od najcjenjenijih i najplaćenijih turskih glumica, a status međunarodne zvijezde stekla je ulogama nezaboravne Fatmagül u seriji "Izgubljena čast" te kao fatalna Bihter u "Strastima Orijenta". Njezin suprug, Kenan Doğulu (52), jedan je od najuspješnijih turskih pop pjevača i skladatelja, čija karijera traje već tri desetljeća.

*uz korištenje AI-ja