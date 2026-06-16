Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim domaćim kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, napetih serija i kriminalističkih priča. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu večer uz dozu kriminalističke drame. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:07), slijedi centralni "Dnevnik 2" (19:00), a večer nastavlja uz dokumentarnu seriju "Psi u divljini: Tajne uspjeha" (20:12). Ljubitelji klasičnih serija uživat će u "Odvjetnici Matlock" (21:19), a za kraj dana tu je "Otvoreno" (22:05) s aktualnim temama.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Psi u divljini: Tajne uspjeha

21:19 Odvjetnica Matlock

22:05 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku nogometa! Od 18:01 gledatelje očekuje prijenos utakmice "Iran - Novi Zeland" (snimka), a od 20:50 kreće spektakl "Francuska - Senegal" u sklopu kvalifikacija za SP 2026. Pratite uzbudljive minute s najboljim svjetskim reprezentacijama!

18:01 Nogomet, SP 2026.: Iran - Novi Zeland (snimka)

20:00 Nogomet: Americana, emisija

20:50 Nogomet, SP 2026.: Francuska - Senegal

RTL

RTL večer rezervira za humor i dramu. Nakon "RTL Danas" (19:00), slijedi dvostruka doza hit serije "San snova" (20:15 i 21:20). Informativni "RTL Direkt" na rasporedu je u 22:25, a za kraj večeri tu je reality show "Farma Slovenija" (23:00).

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

NOVA TV

NOVA TV donosi omiljene domaće serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), gledatelji mogu pratiti "Daleki grad" (20:20), a zatim napetu dramu "Nasljednik" (21:20) i "Tajne prošlosti" (22:25). Za kasnovečernje vijesti tu su "Večernje vijesti" (23:35).

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 donosi večer prepunu akcije i kriminalističkih zapleta. Od 18:35 uživajte u "Chicago u plamenu", a zatim slijedi "Chicago P.D." (20:00) i dvostruka doza "Zločinačkih umova" (21:00 i 21:50). Za opuštanje tu su "Dva i pol muškarca" (22:45).

18:35 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV nudi večer za ljubitelje kriminalistike i akcije. Nakon "Rookieja" (18:55), slijedi "Navy CIS" (19:50), a potom dvije epizode "Tragova zločina" (20:45 i 21:30). Za kraj večeri tu su "Sherlock i Watson" (22:25) i "Crna lista" (23:15).

18:55 Rookie

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:25 Sherlock i Watson

23:15 Crna lista

FILMSKI HITOVI VEČERI

"Spider-Man: Daleko od kuće" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni Marvelov blockbuster u kojem Peter Parker putuje Europom i suočava se s novim prijetnjama. Idealno za cijelu obitelj i ljubitelje akcije!

"Posljednji posao" (Star Movies, 22:40) – Kriminalistički triler o pljački koja izmiče kontroli, s odličnom glumačkom postavom.

"Don Camillo i zastupnik Peppone" (HTV 3, 22:05) – Klasik talijanske komedije, savršen izbor za nostalgičare i ljubitelje europskog filma.

"Naša sestrica" (HTV 3, 13:59, repriza) – Topla japansko-francuska drama o sestrinskim odnosima i obitelji.

"Odjednom tata" (Star Movies, 17:40) – Dirljiva komedija o iznenadnim životnim promjenama, odličan uvod u filmsku večer.

*uz korištenje AI-ja

