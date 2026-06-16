TV PROGRAM ZA UTORAK 16. LIPNJA Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje vrhunska zabava
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na glavnim domaćim kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, napetih serija i kriminalističkih priča. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi informativnu večer uz dozu kriminalističke drame. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:07), slijedi centralni "Dnevnik 2" (19:00), a večer nastavlja uz dokumentarnu seriju "Psi u divljini: Tajne uspjeha" (20:12). Ljubitelji klasičnih serija uživat će u "Odvjetnici Matlock" (21:19), a za kraj dana tu je "Otvoreno" (22:05) s aktualnim temama.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Psi u divljini: Tajne uspjeha
21:19 Odvjetnica Matlock
22:05 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku nogometa! Od 18:01 gledatelje očekuje prijenos utakmice "Iran - Novi Zeland" (snimka), a od 20:50 kreće spektakl "Francuska - Senegal" u sklopu kvalifikacija za SP 2026. Pratite uzbudljive minute s najboljim svjetskim reprezentacijama!
18:01 Nogomet, SP 2026.: Iran - Novi Zeland (snimka)
20:00 Nogomet: Americana, emisija
20:50 Nogomet, SP 2026.: Francuska - Senegal
RTL
RTL večer rezervira za humor i dramu. Nakon "RTL Danas" (19:00), slijedi dvostruka doza hit serije "San snova" (20:15 i 21:20). Informativni "RTL Direkt" na rasporedu je u 22:25, a za kraj večeri tu je reality show "Farma Slovenija" (23:00).
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
NOVA TV
NOVA TV donosi omiljene domaće serije. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), gledatelji mogu pratiti "Daleki grad" (20:20), a zatim napetu dramu "Nasljednik" (21:20) i "Tajne prošlosti" (22:25). Za kasnovečernje vijesti tu su "Večernje vijesti" (23:35).
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 donosi večer prepunu akcije i kriminalističkih zapleta. Od 18:35 uživajte u "Chicago u plamenu", a zatim slijedi "Chicago P.D." (20:00) i dvostruka doza "Zločinačkih umova" (21:00 i 21:50). Za opuštanje tu su "Dva i pol muškarca" (22:45).
18:35 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:50 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi večer za ljubitelje kriminalistike i akcije. Nakon "Rookieja" (18:55), slijedi "Navy CIS" (19:50), a potom dvije epizode "Tragova zločina" (20:45 i 21:30). Za kraj večeri tu su "Sherlock i Watson" (22:25) i "Crna lista" (23:15).
18:55 Rookie
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:25 Sherlock i Watson
23:15 Crna lista
FILMSKI HITOVI VEČERI
"Spider-Man: Daleko od kuće" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni Marvelov blockbuster u kojem Peter Parker putuje Europom i suočava se s novim prijetnjama. Idealno za cijelu obitelj i ljubitelje akcije!
"Posljednji posao" (Star Movies, 22:40) – Kriminalistički triler o pljački koja izmiče kontroli, s odličnom glumačkom postavom.
"Don Camillo i zastupnik Peppone" (HTV 3, 22:05) – Klasik talijanske komedije, savršen izbor za nostalgičare i ljubitelje europskog filma.
"Naša sestrica" (HTV 3, 13:59, repriza) – Topla japansko-francuska drama o sestrinskim odnosima i obitelji.
"Odjednom tata" (Star Movies, 17:40) – Dirljiva komedija o iznenadnim životnim promjenama, odličan uvod u filmsku večer.
*uz korištenje AI-ja
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