Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih serija i kvizova do uzbudljivih filmova. Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu i dokumentarnu večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" i Dnevnika 2, uživajte u spektakularnoj dokumentarnoj seriji "Planet Zemlja III: Obale" koja će vas odvesti na najljepše i najdivljije obale svijeta. Večer završava kriminalističkom serijom "Odvjetnica Matlock" i aktualnom emisijom "Otvoreno".

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Planet Zemlja III: Obale

21:10 Odvjetnica Matlock

21:55 Otvoreno

Foto: HRTi/Screenshot

HRT 2

Sportski entuzijasti doći će na svoje uz snimke utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu, dok je za kasnovečernje sate rezerviran dokumentarac o legendarnom atletičaru Michaelu Johnsonu. Ljubitelje kriminalističkih serija čeka "Cassandre".

18:07 Nogomet, SP 2026.: Švicarska - Kolumbija, snimka

20:00 Nogomet: Americana, emisija

21:04 Michael Johnson: Superman

22:45 Cassandre

RTL

RTL donosi dvostruku dozu humoristične drame "San snova" u udarnom terminu, dok će informativni "RTL Direkt" i reality show "Farma Slovenija" zaokružiti večer.

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:30 RTL Direkt

23:10 Farma Slovenija

NOVA TV

Na Novoj TV očekuje vas večer puna emocija i napetosti uz hit serije "Daleki grad" i "Nasljednik", a kasnije slijede "Tajne prošlosti" te informativni blok s "Večernjim vijestima".

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 ostaje vjeran akciji i kriminalističkim serijama – od "Chicago u plamenu" do "Chicago P.D." i "Zločinačkih umova", uz dozu humora s "Dva i pol muškarca" i "Prijateljima" za kraj večeri.

18:30 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

23:40 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV nudi kriminalističko-avanturističku večer: "Rookie" i "Navy CIS" vode vas kroz svijet policijskih slučajeva, a "Tragovi zločina" i "Teški zločini" zadržat će vašu pažnju do kasno u noć.

18:05 Rookie

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:20 Teški zločin

Filmski hitovi večeri

Za ljubitelje filma, izdvajamo najbolje naslove iz večerašnje ponude na specijaliziranim kanalima:



- Potraga za srećom (Star Movies, 20:00) – Inspirativna drama s Willom Smithom o borbi za bolji život i obiteljsku sreću.

- Odbjegli Django (Star Movies, 22:25) – Klasični vestern s napetom pričom o borbi za pravdu.

- Noćne životinje (Star Movies, 02:55) – Mračan triler o tajnama i osveti, s Amy Adams i Jakeom Gyllenhaalom.

- Dnevna straža (Star Movies, 00:35) – Ruski akcijski fantasy triler koji će vas držati na rubu sjedala.

- Borat: učenje o amerika kultura za boljitak veličanstveno država Kazahstan (Star Movies, 14:10) – Kultna komedija za popodnevni smijeh, ali svakako pogledajte ako ste propustili.

Za svakog ponešto – od dokumentaraca, sporta, kriminalistike do filmskih klasika! Uživajte u večeri pred malim ekranima.

*uz korištenje AI-ja