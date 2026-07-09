Ne propustite večerašnji TV program! Izdvajamo najbolje serije, nogometne prijenose i filmske hitove na glavnim domaćim kanalima. Pogledajte što vas očekuje od 18 do 23 sata.
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, sporta i filmova! Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i preporučujemo što ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 priprema večer za ljubitelje dokumentaraca i kvalitetnih serija. Nakon informativnog 'Dnevnika 2' u 19:00 sati, slijedi nastavak spektakularne dokumentarne serije 'Planet Zemlja III: Ocean' koja vas vodi na fascinantno putovanje kroz svjetske oceane. Za ljubitelje kriminalističkih priča, tu je 'Odvjetnica Matlock' u 21:10, a zatim i 'Otvoreno' s najaktualnijim temama dana.
20:07 LOTO 6
20:15 Planet Zemlja III: Ocean
21:10 Odvjetnica Matlock
21:55 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras dominira sport – od 20:16 prisjetite se najljepših trenutaka Svjetskog prvenstva, a zatim slijedi nogometni spektakl s utakmicom FRANCUSKA - MAROKO. Prijenos uživo i stručni komentari garantiraju uzbuđenje pred ekranima!
20:16 Najljepši trenuci Svjetskog prvenstva 2026.
21:00 Nogomet: Americana, emisija
21:50 FRANCUSKA - MAROKO, 1. poluvrijeme
23:02 FRANCUSKA - MAROKO, 2. poluvrijeme
RTL
RTL večer donosi omiljenu humorističnu dramu 'San snova' u dva uzastopna termina, dok kasnije možete pratiti najvažnije vijesti i reality show 'Farma Slovenija' za dozu zabave prije spavanja.
20:15 San snova
21:20 San snova
22:30 RTL Direkt
23:10 Farma Slovenija
Nova TV
Nova TV u udarnom terminu donosi nastavak popularne turske serije 'Daleki grad' u 20:20, a odmah potom slijedi 'Nasljednik' i napeta drama 'Tajne prošlosti'. Večer završava informativnim pregledom dana.
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:30 Tajne prošlosti
23:35 Večernje vijesti
RTL 2
RTL 2 večeras nudi akciju i kriminalističke zaplete – 'Chicago P.D.' otvara večer, a potom slijede dvije epizode 'Zločinačkih umova'. Za ljubitelje komedije, tu su i 'Dva i pol muškarca'.
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
22:50 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV rezervirala je večer za kriminalističke i akcijske serije. 'Navy CIS' i 'Tragovi zločina' vode vas kroz najzamršenije slučajeve, a 'Teški zločini' donose napetost do samog kraja dana.
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:35 Tragovi zločina
22:20 Teški zločini
FILMSKE PREPORUKE VEČERI
Za one koji žele filmski maraton, izdvajamo 5 najboljih filmova iz ponude drugih kanala:
- "Charlie i tvornica čokolade" (Star Movies, 15:40) – Fantastična avantura za cijelu obitelj s Johnnyjem Deppom u glavnoj ulozi.
- "J. Edgar" (Star Movies, 19:55) – Biografska drama o legendarnom direktoru FBI-a, s Leonardom DiCaprijem.
- "Otimači" (Star Movies, 22:50) – Napeti akcijski triler o pljački koja pođe po zlu.
- "Žena kojoj sam čitao" (HTV 3, 22:20) – Dirljiva drama o ljubavi, tajnama i prošlosti.
- "Snimka seksa" (Nova TV, 23:55) – Urnebesna komedija s Cameron Diaz i Jasonom Segelom
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+