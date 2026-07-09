Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, sporta i filmova! Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i preporučujemo što ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 priprema večer za ljubitelje dokumentaraca i kvalitetnih serija. Nakon informativnog 'Dnevnika 2' u 19:00 sati, slijedi nastavak spektakularne dokumentarne serije 'Planet Zemlja III: Ocean' koja vas vodi na fascinantno putovanje kroz svjetske oceane. Za ljubitelje kriminalističkih priča, tu je 'Odvjetnica Matlock' u 21:10, a zatim i 'Otvoreno' s najaktualnijim temama dana.

20:07 LOTO 6

20:15 Planet Zemlja III: Ocean

21:10 Odvjetnica Matlock

21:55 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominira sport – od 20:16 prisjetite se najljepših trenutaka Svjetskog prvenstva, a zatim slijedi nogometni spektakl s utakmicom FRANCUSKA - MAROKO. Prijenos uživo i stručni komentari garantiraju uzbuđenje pred ekranima!

20:16 Najljepši trenuci Svjetskog prvenstva 2026.

21:00 Nogomet: Americana, emisija

21:50 FRANCUSKA - MAROKO, 1. poluvrijeme

23:02 FRANCUSKA - MAROKO, 2. poluvrijeme

RTL

RTL večer donosi omiljenu humorističnu dramu 'San snova' u dva uzastopna termina, dok kasnije možete pratiti najvažnije vijesti i reality show 'Farma Slovenija' za dozu zabave prije spavanja.

20:15 San snova

21:20 San snova

22:30 RTL Direkt

23:10 Farma Slovenija

Nova TV

Nova TV u udarnom terminu donosi nastavak popularne turske serije 'Daleki grad' u 20:20, a odmah potom slijedi 'Nasljednik' i napeta drama 'Tajne prošlosti'. Večer završava informativnim pregledom dana.

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:30 Tajne prošlosti

23:35 Večernje vijesti

RTL 2

RTL 2 večeras nudi akciju i kriminalističke zaplete – 'Chicago P.D.' otvara večer, a potom slijede dvije epizode 'Zločinačkih umova'. Za ljubitelje komedije, tu su i 'Dva i pol muškarca'.

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV

Doma TV rezervirala je večer za kriminalističke i akcijske serije. 'Navy CIS' i 'Tragovi zločina' vode vas kroz najzamršenije slučajeve, a 'Teški zločini' donose napetost do samog kraja dana.

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:35 Tragovi zločina

22:20 Teški zločini

FILMSKE PREPORUKE VEČERI

Za one koji žele filmski maraton, izdvajamo 5 najboljih filmova iz ponude drugih kanala:

- "Charlie i tvornica čokolade" (Star Movies, 15:40) – Fantastična avantura za cijelu obitelj s Johnnyjem Deppom u glavnoj ulozi.

- "J. Edgar" (Star Movies, 19:55) – Biografska drama o legendarnom direktoru FBI-a, s Leonardom DiCaprijem.

- "Otimači" (Star Movies, 22:50) – Napeti akcijski triler o pljački koja pođe po zlu.

- "Žena kojoj sam čitao" (HTV 3, 22:20) – Dirljiva drama o ljubavi, tajnama i prošlosti.

- "Snimka seksa" (Nova TV, 23:55) – Urnebesna komedija s Cameron Diaz i Jasonom Segelom

*uz korištenje AI-ja