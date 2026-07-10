TV PROGRAM ZA PETAK 10. SRPNJA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima! Nogometni spektakl, uzbudljive serije i blockbusteri čekaju vas i ovog petka.
Evo što večeras gledati na TV-u
Petak navečer donosi pravi spektakl na malim ekranima! Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, domaćih serija ili filmskih blockbustera, večerašnji TV program nudi pregršt uzbuđenja. Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima i nekoliko filmskih poslastica koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 večeras donosi svečano otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara, uz dozu umjetnosti i kulture. Prije toga, ne propustite informativni "Dnevnik 2". Večer završava australskom dramom "Legenda o Molly Johnson".
20:15 Igre u eteru
20:59 Svečano otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara
22:24 Legenda o Molly Johnson
HRT 2
Na HRT 2 večer je u znaku nogometne groznice! Pratite četvrtfinale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Belgije, uz stručne komentare i analize u emisiji "Nogomet: Americana".
20:00 Nogomet: Americana, emisija
20:50 SP 2026.: Španjolska - Belgija, četvrtfinale, 1. pol.
22:02 SP 2026.: Španjolska - Belgija, četvrtfinale, 2. pol.
RTL
RTL donosi dvostruku dozu domaće serije "San snova", a za ljubitelje realityja tu je i "Farma Slovenija". Kasno navečer očekuje vas znanstveno-fantastični triler "Sfera".
20:20 San snova
21:25 San snova
22:30 Farma Slovenija
23:45 Sfera
NOVA TV
Nova TV nudi nastavak omiljene drame "Daleki grad" i napetu seriju "Nasljednik", dok kasnije večeras možete uživati u klasičnom filmskom hitu "Karate Kid".
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:25 Karate Kid
RTL 2
RTL 2 donosi akciju i kriminalističke zaplete uz "Chicago P.D." i "Zločinačke umove", a za kraj večeri – doza smijeha uz "Dva i pol muškarca".
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras nudi uzbudljive epizode serije "Rookie", dok filmoljupci mogu uživati u epskoj avanturi "Alfa" i svemirskom trileru "Putnici".
18:00 Rookie
20:00 Alfa
21:45 Putnici
Filmski hitovi večeri
"King Kong" (Star Movies, 20:10) – Spektakularna akcijska avantura o legendarnom gorili, u režiji Petera Jacksona.
"Alfa" (Doma TV, 20:00) – Epska avantura smještena u ledeno doba, o prijateljstvu čovjeka i vuka.
"Putnici" (Doma TV, 21:45) – Napeti znanstveno-fantastični triler o dvoje putnika na svemirskom brodu koji se bude prerano.
"Sfera" (RTL, 23:45) – Znanstveno-fantastični triler s Dustinom Hoffmanom i Sharon Stone.
"Karate Kid" (Nova TV, 23:25) – Bezvremenska priča o odrastanju i borilačkim vještinama.
*uz korištenje AI-ja
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