Evo što večeras gledati na TV-u

Petak navečer donosi pravi spektakl na malim ekranima! Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, domaćih serija ili filmskih blockbustera, večerašnji TV program nudi pregršt uzbuđenja. Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima i nekoliko filmskih poslastica koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večeras donosi svečano otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara, uz dozu umjetnosti i kulture. Prije toga, ne propustite informativni "Dnevnik 2". Večer završava australskom dramom "Legenda o Molly Johnson".

20:15 Igre u eteru

20:59 Svečano otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara

22:24 Legenda o Molly Johnson

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je u znaku nogometne groznice! Pratite četvrtfinale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Belgije, uz stručne komentare i analize u emisiji "Nogomet: Americana".

20:00 Nogomet: Americana, emisija

20:50 SP 2026.: Španjolska - Belgija, četvrtfinale, 1. pol.

22:02 SP 2026.: Španjolska - Belgija, četvrtfinale, 2. pol.

RTL

RTL donosi dvostruku dozu domaće serije "San snova", a za ljubitelje realityja tu je i "Farma Slovenija". Kasno navečer očekuje vas znanstveno-fantastični triler "Sfera".

20:20 San snova

21:25 San snova

22:30 Farma Slovenija

23:45 Sfera

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV nudi nastavak omiljene drame "Daleki grad" i napetu seriju "Nasljednik", dok kasnije večeras možete uživati u klasičnom filmskom hitu "Karate Kid".

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:25 Karate Kid

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 donosi akciju i kriminalističke zaplete uz "Chicago P.D." i "Zločinačke umove", a za kraj večeri – doza smijeha uz "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Doma TV večeras nudi uzbudljive epizode serije "Rookie", dok filmoljupci mogu uživati u epskoj avanturi "Alfa" i svemirskom trileru "Putnici".

18:00 Rookie

20:00 Alfa

21:45 Putnici

Filmski hitovi večeri

"King Kong" (Star Movies, 20:10) – Spektakularna akcijska avantura o legendarnom gorili, u režiji Petera Jacksona.

"Alfa" (Doma TV, 20:00) – Epska avantura smještena u ledeno doba, o prijateljstvu čovjeka i vuka.

"Putnici" (Doma TV, 21:45) – Napeti znanstveno-fantastični triler o dvoje putnika na svemirskom brodu koji se bude prerano.

"Sfera" (RTL, 23:45) – Znanstveno-fantastični triler s Dustinom Hoffmanom i Sharon Stone.

"Karate Kid" (Nova TV, 23:25) – Bezvremenska priča o odrastanju i borilačkim vještinama.

*uz korištenje AI-ja

