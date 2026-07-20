Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kriminalističkih serija, popularnih kvizova, do uzbudljivih filmskih hitova. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 večeras donosi informativni i dokumentarni program, ali i premijeru nove domaće serije. Nakon popularnog kviza "Potjera" i "Dnevnika 2", uslijedit će spektakularna epizoda "Planet Zemlja III" te nova serija "Ritam srca".

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Planet Zemlja III: Čovjek

21:05 Ritam srca

22:00 Serijski brijači - Meksiko

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje s "Tko želi biti milijunaš?", a potom slijedi premijera kriminalističke serije "Tandem" i američki triler film "Slomljeni grad" s Markom Wahlbergom i Russellom Croweom.

19:21 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:10 Slomljeni grad

22:58 Nesigurno utočište

RTL

RTL večer rezervira za domaću seriju "San snova" u čak dva termina, a potom slijedi informativni "RTL Direkt" i popularni reality show "Farma Slovenija".

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:20 RTL Direkt

23:00 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV

Na Novoj TV očekuje vas nastavak napete turske serije "Daleki grad", potom domaća drama "Nasljednik" i "Tajne prošlosti". Za one koji vole trilere, kasno navečer slijedi "Paklena mašina".

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i napetim kriminalističkim serijama – "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D.", a za ljubitelje trilera tu su "Zločinački umovi". Kasnije večer rezervirana je za humoristične klasike.

18:30 Chicago u plamenu

19:55 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi uzbudljive policijske i kriminalističke serije. Večer počinje s "Rookie" i "Navy CIS", a zatim slijede "Tragovi zločina" i "Čistačica".

18:15 Rookie

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:20 Čistačica

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala)

Ako ste večeras raspoloženi za film, izdvajamo nekoliko najboljih naslova s filmskih kanala:

- Sumrak (Star Movies, 19:55) – Romantična fantazija koja je osvojila svijet. Pratite ljubavnu priču između smrtnice Belle i vampira Edwarda.

- Ubrzanje (Star Movies, 22:25) – Akcijski triler o ženi koja mora obaviti smrtonosnu misiju kako bi spasila sina.

- Djevičanski izvor (HTV 3, 22:32) – Kultna švedska filmska drama Ingmara Bergmana, dobitnik Oscara za najbolji strani film.

- Paklena mašina (Nova TV, 23:45) – Napeti triler o piscu koji se suočava s opsesivnim obožavateljem.

- Slomljeni grad (HRT 2, 21:10) – Kriminalistički triler s Markom Wahlbergom i Russellom Croweom.

Bilo da ste ljubitelj napetih serija, kvizova ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja