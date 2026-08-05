TV PROGRAM ZA SRIJEDU 5. KOLOVOZA Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih serija, emisija i filmskih hitova koje ne smijete propustiti od 18 do 23 sata
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava televizijska poslastica – od napetih serija i kvizova do koncerata i kriminalističkih zapleta. Pripremite kokice, izaberite svoj omiljeni kanal i uživajte u večeri pred ekranom! Donosimo pregled najvažnijih događanja na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV, kao i preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.
HRT 1
HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a nakon središnjeg Dnevnika 2 slijedi izvlačenje LOTO 7 i zanimljiv dokumentarni film "San o slobodi". U 21:18 čeka vas nova epizoda dramske serije "Ritam srca", a kasnije dokumentarna serija o devedesetima.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:08 LOTO 7
20:15 San o slobodi (dokumentarni film)
21:18 Ritam srca
HRT 2
HRT 2 donosi uzbudljivu večer za ljubitelje kvizova i glazbe! U 19:21 gledajte "Tko želi biti milijunaš?", a zatim kriminalističku seriju "Tandem". Vrhunac večeri je koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade iz Arene Zagreb u 21:08.
19:21 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:08 Koncert Tomislav Bralić & Klapa Intrade
RTL
RTL večeras nudi dvostruku dozu hit serije "San snova" od 20:15, a nakon toga informativni "RTL Direkt". Za kraj večeri pripremite se na zabavu uz "Direktor svemira".
20:15 San snova
21:10 San snova
22:15 RTL Direkt
22:50 Direktor svemira
NOVA TV
Nova TV donosi novu epizodu romantične drame "Daleki grad" u 20:20, a odmah nakon toga slijedi "Nasljednik". Kasnovečernji termin rezerviran je za film "Kako znaš da je ljubav?".
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:30 Kako znaš da je ljubav? (film)
RTL 2
RTL 2 večer je rezervirala za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih serija: "Chicago P.D.", "Zločinački umovi" i nezaobilazne komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
20:10 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca
23:30 Prijatelji
DOMA TV
Doma TV nudi napetu večer uz "Navy CIS" i "Tragove zločina", a kasnije i epizodu serije "Vatreni dečki".
19:55 Navy CIS
20:40 Navy CIS
21:25 Tragovi zločina
22:15 Tragovi zločina
Filmski hitovi večeri
"Let" (Star Movies, 20:00) – Denzel Washington briljira u ulozi pilota u ovoj napetoj drami o padu aviona i moralnim dvojbama.
"Prevoditeljica" (Star Movies, 22:50) – Nicole Kidman u ulozi prevoditeljice Ujedinjenih naroda koja postaje ključna svjedokinja u međunarodnoj zavjeri.
"Manhattan" (HTV 3, 22:00) – Woody Allen u svom kultnom filmu o ljubavi i životu u New Yorku.
"Kako znaš da je ljubav?" (Nova TV, 23:30) – Romantična komedija s Reese Witherspoon i Paulom Ruddom.
"Donnie Brasco" (Star Movies, 02:00 – repriza) – Johnny Depp i Al Pacino u priči o policajcu na tajnom zadatku u mafiji.
*uz korištenje AI-ja
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