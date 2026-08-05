Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava televizijska poslastica – od napetih serija i kvizova do koncerata i kriminalističkih zapleta. Pripremite kokice, izaberite svoj omiljeni kanal i uživajte u večeri pred ekranom! Donosimo pregled najvažnijih događanja na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV, kao i preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a nakon središnjeg Dnevnika 2 slijedi izvlačenje LOTO 7 i zanimljiv dokumentarni film "San o slobodi". U 21:18 čeka vas nova epizoda dramske serije "Ritam srca", a kasnije dokumentarna serija o devedesetima.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:08 LOTO 7

20:15 San o slobodi (dokumentarni film)

21:18 Ritam srca

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi uzbudljivu večer za ljubitelje kvizova i glazbe! U 19:21 gledajte "Tko želi biti milijunaš?", a zatim kriminalističku seriju "Tandem". Vrhunac večeri je koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade iz Arene Zagreb u 21:08.

19:21 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:08 Koncert Tomislav Bralić & Klapa Intrade

RTL

RTL večeras nudi dvostruku dozu hit serije "San snova" od 20:15, a nakon toga informativni "RTL Direkt". Za kraj večeri pripremite se na zabavu uz "Direktor svemira".

20:15 San snova

21:10 San snova

22:15 RTL Direkt

22:50 Direktor svemira

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV donosi novu epizodu romantične drame "Daleki grad" u 20:20, a odmah nakon toga slijedi "Nasljednik". Kasnovečernji termin rezerviran je za film "Kako znaš da je ljubav?".

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:30 Kako znaš da je ljubav? (film)

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 večer je rezervirala za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih serija: "Chicago P.D.", "Zločinački umovi" i nezaobilazne komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

23:30 Prijatelji

Foto: promo

DOMA TV

Doma TV nudi napetu večer uz "Navy CIS" i "Tragove zločina", a kasnije i epizodu serije "Vatreni dečki".

19:55 Navy CIS

20:40 Navy CIS

21:25 Tragovi zločina

22:15 Tragovi zločina

Filmski hitovi večeri

"Let" (Star Movies, 20:00) – Denzel Washington briljira u ulozi pilota u ovoj napetoj drami o padu aviona i moralnim dvojbama.

"Prevoditeljica" (Star Movies, 22:50) – Nicole Kidman u ulozi prevoditeljice Ujedinjenih naroda koja postaje ključna svjedokinja u međunarodnoj zavjeri.

"Manhattan" (HTV 3, 22:00) – Woody Allen u svom kultnom filmu o ljubavi i životu u New Yorku.

"Kako znaš da je ljubav?" (Nova TV, 23:30) – Romantična komedija s Reese Witherspoon i Paulom Ruddom.

"Donnie Brasco" (Star Movies, 02:00 – repriza) – Johnny Depp i Al Pacino u priči o policajcu na tajnom zadatku u mafiji.

*uz korištenje AI-ja

