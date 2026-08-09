Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim domaćim kanalima očekuje pravi spektakl! Od akcije i trilera do kriminalističkih serija i velikih filmskih hitova – svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te preporuke najboljih filmova na ostalim kanalima.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Superpotjera" u 18:05, nakon čega slijedi informativni blok i izvlačenje LOTO 6. Prava poslastica za ljubitelje komedije i akcije dolazi u 21:13 s filmom "Johnny English" – urnebesna špijunska parodija s Rowanom Atkinsonom! Za one koji vole romantične drame, u kasnijim satima slijedi "Izgubljeni u ljubavi".

18:05 Superpotjera

19:00 Dnevnik 2

20:08 LOTO 6

21:13 Johnny English

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. Od 20:15 gledamo "Will Trent", a odmah nakon toga još jednu epizodu iste serije. U 21:40 ne propustite "Točka okidanja" – napeti akcijski triler koji će vas držati prikovane uz ekran.

20:15 Will Trent

20:58 Will Trent

21:40 Točka okidanja

RTL

RTL donosi dvostruku dozu akcije! U 20:15 pogledajte triler "Kod 7500: Otmica aviona", a u 22:05 na rasporedu je spektakularni blockbuster "Black Adam" s Dwaynom Johnsonom u glavnoj ulozi.

20:15 Kod 7500: Otmica aviona

22:05 Black Adam

NOVA TV

NOVA TV večeras nudi filmski maraton – od 20:15 na rasporedu je akcijska komedija "Red", a u 22:20 slijedi avanturistički spektakl "Herkul". Prije toga, u 19:00, ne propustite informativni "Dnevnik Nove TV".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Red

22:20 Herkul

RTL 2

RTL 2 za ljubitelje serija nudi večer ispunjenu napetim kriminalističkim pričama iz Chicaga. Od 18:45 pratite "Chicago u plamenu", a u 21:00 i 22:00 uslijedit će dvije epizode "Zločinačkih umova".

18:45 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV u večernjem terminu donosi seriju "Tragovi zločina" od 18:20, a u 20:00 počinje blockbuster "Bogovi Egipta" – epska akcijska avantura prepunu specijalnih efekata. Od 22:00 uživajte u napetom filmu "Poroci Miamija".

18:20 Tragovi zločina

20:00 Bogovi Egipta

22:00 Poroci Miamija

Top 5 filmskih hitova večeri

"Zaljubljeni do ušiju" (Star Movies, 20:00) – romantična komedija koja će vas nasmijati i raznježiti.

"Smrtonosni pad" (Star Movies, 21:55) – napeti triler o opasnim tajnama i neizvjesnosti.

"Krugovi" (Star Movies, 23:50) – psihološki horor za ljubitelje napetosti.

"Jack Ryan: Poziv iz sjene" (Star Movies, 11:00, repriza) – akcijski triler s Chrisom Pineom, no za one koji vole ranije gledanje.

"Tatice se vratio 2" (Star Movies, 15:25, repriza) – zabavna komedija za cijelu obitelj.

