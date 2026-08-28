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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV, te koji filmski hitovi vas čekaju na ostalim kanalima

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HRT 1

Večer započinje napetim kvizom 'Potjera' u 18:09, nakon čega slijedi središnji 'Dnevnik 2'. Pravi filmski spektakl dolazi u 20:12 s 'Kum 3: Smrt Michaela Corleonea', završnim poglavljem legendarne trilogije. Za ljubitelje trilera, kasnije navečer slijedi film 'Nuspojave'.

18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Kum 3: Smrt Michaela Corleonea
23:27 Nuspojave

Foto: instagram

HRT 2

Nudi odličan kviz 'Tko želi biti milijunaš?' u 19:17, a potom slijedi pravi krimi maraton. U 20:14 počinje 'Krimi petak: Ubojstvo na meniju', a nakon toga nastavak večeri uz 'Ludwig' i 'Bitange iz Pizzofalconea'.

19:17 Tko želi biti milijunaš?
20:14 Krimi petak: Ubojstvo na meniju
21:05 Krimi petak: Ludwig
22:07 Krimi petak: Bitange iz Pizzofalconea

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

RTL

Donosi dvostruku dozu popularne serije 'San snova' od 20:15 i 21:25, a večer završava uz znanstveno-fantastični akcijski film 'Marsovac' s Mattom Damonom u glavnoj ulozi.

20:15 San snova
21:25 San snova
22:35 Marsovac

Foto: RTL

NOVA TV

U 20:20 ne propustite novu epizodu serije 'Daleki grad', a u 21:15 slijedi 'Nasljednik'. Kasnovečernji termin rezerviran je za akcijsku komediju 'Logan Lucky'.

20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:20 Logan Lucky

Foto: NOVA TV

RTL 2

Nudi večer ispunjenu akcijom i kriminalistikom - od 'Djevojaka na zadatku' do 'Chicago u plamenu' i 'Zločinačkih umova'. Kasnije navečer slijedi doza humora uz 'Dva i pol muškarca' i 'Prijatelje'.

18:20 Djevojke na zadatku
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Večer započinje s 'Cobra 11' u 18:00, a zatim slijedi premijera serije 'S.W.A.T.' u 18:55. U 20:00 stiže filmski hit 'Oceanovih dvanaest' s Georgeom Clooneyjem i Bradom Pittom, a u 22:10 napeta akcija 'Salt' s Angelinom Jolie.

18:00 Cobra 11
18:55 S.W.A.T.
20:00 Oceanovih dvanaest
22:10 Salt

Foto: PROMO

Filmski hitovi večeri na ostalim kanalima:

- 20:00 Star Movies: 'Putnici' - napeta SF drama s Jennifer Lawrence i Chrisom Prattom o dvoje putnika koji se prerano bude na međuzvjezdanoj letjelici.
- 22:00 Star Movies: 'Put bez povratka 5' - horor za one koji vole napetost i iznenađenja.
- 23:20 Nova TV: 'Logan Lucky' - zabavna akcijska komedija o braći koja planiraju veliku pljačku tijekom NASCAR utrke.
- 23:20 HTV 3: 'Dogville' - mračna drama Larsa von Triera s Nicole Kidman.
- 22:35 RTL: 'Marsovac' - znanstveno-fantastična avantura s Mattom Damonom u borbi za preživljavanje na Marsu.
- 22:10 Doma TV: 'Salt' - Angelina Jolie u ulozi agentice CIA-e koja mora dokazati svoju nevinost.

Foto: Instagram
*Uz korištenje AI-ja

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