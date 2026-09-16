Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata i ne propustite najbolje što domaća televizija nudi!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na najgledanijim TV kanalima očekuje prava eksplozija zabave, napetih serija i filmskih hitova. Pripremite kokice i birajte između kvizova, kriminalističkih serija i uzbudljivih blockbustera – donosimo vam najvažnije iz večernjeg programa!
HRT 1
HRT 1 večer započinje uvijek popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a zatim slijedi informativni blok i zanimljiva dokumentarna serija o pandama. Ljubitelji dramskih serija uživat će u "Ritmu srca" od 21:15, dok je za kraj večeri rezervirana emisija "Otvoreno".
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Četiri godišnja doba u carstvu velikih panda
21:15 Ritam srca
22:15 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 od 20:15 očekuje vas nova epizoda kriminalističke serije "Tandem", a odmah nakon toga možete pratiti skraćenu snimku svečane dodjele nagrada Emmy. Za ljubitelje trilera, kasnovečernji termin rezerviran je za seriju "Točka pucanja".
18:21 Sretni prostori: Mali plavi stan
20:15 Tandem
21:12 Svečana dodjela nagrada Emmy
22:58 Točka pucanja
RTL
RTL večeras donosi reality spektakl "Asia Express: Zmajeva ruta" od 20:15, gdje natjecatelji putuju Azijom i suočavaju se s izazovima, a nakon toga slijedi "RTL Direkt" i akcijska komedija "Mamac".
19:00 RTL Danas
20:15 Asia Express: Zmajeva ruta
22:10 RTL Direkt
22:40 Mamac
NOVA TV
Nova TV u udarnom terminu donosi novu epizodu hit-serije "Kumovi" u 20:20, nakon čega slijedi omiljena humoristična serija "Slučajna obitelj". Večer završava kulinarskim showom "Masterchef".
18:05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:15 Slučajna obitelj
22:30 Masterchef
RTL 2
RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i kriminalistikom – od "Chicago u plamenu", preko "Zločinačkih umova" do urnebesne "Moderne obitelji". Za ljubitelje komedije, kasnije su na rasporedu "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
18:20 Djevojke na zadatku
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj
DOMA TV
Doma TV večeras donosi napete kriminalističke i dramske serije – "FBI 2" u dvostrukoj epizodi od 20 sati, a potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Crna lista" za pravu dozu uzbuđenja.
18:55 Gorski spašavatelji
20:00 FBI 2
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
23:25 Crna lista
FILMSKE PREPORUKE VEČERI:
Za sve filmoljupce izdvajamo nekoliko blockbustera i napetih trilera koje večeras možete gledati na specijaliziranim filmskim kanalima:
- 20:00 "Bourneov ultimatum" (Star Movies) – Matt Damon u ulozi legendarnog Jasona Bournea, u trećem nastavku napete špijunske franšize.
- 22:25 "Collateral" (Star Movies) – Triler s Tomom Cruiseom i Jamiejem Foxxom o vozaču taksija koji postaje taoc plaćenog ubojice.
- 22:01 "Plan A" (HTV 3) – Izraelsko-njemački triler inspiriran istinitim događajima nakon Drugog svjetskog rata.
- 18:00 "Honey" (Star Movies) – Glazbena drama o mladoj plesačici koja slijedi svoje snove.
- 22:35 "Pepermint" (Nova TV, repriza) – Akcijski triler s Jennifer Garner u ulozi žene koja traži pravdu.
Neovisno jeste li fan reality showova, kriminalističkih serija ili filmskih trilera, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!
*uz korištenje AI-ja
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