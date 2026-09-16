Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na najgledanijim TV kanalima očekuje prava eksplozija zabave, napetih serija i filmskih hitova. Pripremite kokice i birajte između kvizova, kriminalističkih serija i uzbudljivih blockbustera – donosimo vam najvažnije iz večernjeg programa!

HRT 1

HRT 1 večer započinje uvijek popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a zatim slijedi informativni blok i zanimljiva dokumentarna serija o pandama. Ljubitelji dramskih serija uživat će u "Ritmu srca" od 21:15, dok je za kraj večeri rezervirana emisija "Otvoreno".

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Četiri godišnja doba u carstvu velikih panda

21:15 Ritam srca

22:15 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 od 20:15 očekuje vas nova epizoda kriminalističke serije "Tandem", a odmah nakon toga možete pratiti skraćenu snimku svečane dodjele nagrada Emmy. Za ljubitelje trilera, kasnovečernji termin rezerviran je za seriju "Točka pucanja".

18:21 Sretni prostori: Mali plavi stan

20:15 Tandem

21:12 Svečana dodjela nagrada Emmy

22:58 Točka pucanja

Foto: Mike Blake

RTL

RTL večeras donosi reality spektakl "Asia Express: Zmajeva ruta" od 20:15, gdje natjecatelji putuju Azijom i suočavaju se s izazovima, a nakon toga slijedi "RTL Direkt" i akcijska komedija "Mamac".

19:00 RTL Danas

20:15 Asia Express: Zmajeva ruta

22:10 RTL Direkt

22:40 Mamac

NOVA TV

Nova TV u udarnom terminu donosi novu epizodu hit-serije "Kumovi" u 20:20, nakon čega slijedi omiljena humoristična serija "Slučajna obitelj". Večer završava kulinarskim showom "Masterchef".

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:15 Slučajna obitelj

22:30 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i kriminalistikom – od "Chicago u plamenu", preko "Zločinačkih umova" do urnebesne "Moderne obitelji". Za ljubitelje komedije, kasnije su na rasporedu "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:20 Djevojke na zadatku

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

DOMA TV

Doma TV večeras donosi napete kriminalističke i dramske serije – "FBI 2" u dvostrukoj epizodi od 20 sati, a potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Crna lista" za pravu dozu uzbuđenja.

18:55 Gorski spašavatelji

20:00 FBI 2

21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

23:25 Crna lista

Foto: Screenhoot/Daily Mail

FILMSKE PREPORUKE VEČERI:

Za sve filmoljupce izdvajamo nekoliko blockbustera i napetih trilera koje večeras možete gledati na specijaliziranim filmskim kanalima:

- 20:00 "Bourneov ultimatum" (Star Movies) – Matt Damon u ulozi legendarnog Jasona Bournea, u trećem nastavku napete špijunske franšize.

- 22:25 "Collateral" (Star Movies) – Triler s Tomom Cruiseom i Jamiejem Foxxom o vozaču taksija koji postaje taoc plaćenog ubojice.

- 22:01 "Plan A" (HTV 3) – Izraelsko-njemački triler inspiriran istinitim događajima nakon Drugog svjetskog rata.

- 18:00 "Honey" (Star Movies) – Glazbena drama o mladoj plesačici koja slijedi svoje snove.

- 22:35 "Pepermint" (Nova TV, repriza) – Akcijski triler s Jennifer Garner u ulozi žene koja traži pravdu.

Neovisno jeste li fan reality showova, kriminalističkih serija ili filmskih trilera, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja



