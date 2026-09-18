Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje filmova i serija! Od dirljivih drama, akcijskih hitova do legendarnih pustolovina – izdvojili smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te top filmove na filmskim kanalima. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, a u udarnom terminu slijedi spektakularno otvaranje 61. Vinkovačkih jeseni (20:15). Prava emocija stiže uz film "Hachiko, priča o psu" (21:50), koji će vas sigurno dirnuti do suza. Informativni blok "Dnevnik 2" i "Dnevnik 3" zaokružuju večer.

18:06 Potjera

20:15 Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni

21:50 Hachiko, priča o psu

HRT 2

Ljubitelji kriminalističkih serija doći će na svoje uz "Krimi petak" – od 20:15 gledamo "Ubojstva u Sandhamnu", a zatim "Nijemi svjedok" (21:51). Večer upotpunjuju dokumentarne i glazbene minute.

20:15 Krimi petak: Ubojstva u Sandhamnu

21:51 Krimi petak: Nijemi svjedok

Foto: HRT

RTL

RTL donosi akcijski spektakl "Bourneov identitet" u 20:15, dok kasnije možete pogledati novu sezonu "Stanje nacije" (22:10) i reality hit "Love Island Adria" (22:40). Za kraj večeri, urnebesna komedija "Mamurluk" (23:40).

20:15 Bourneov identitet

22:10 Stanje nacije - nova sezona

22:40 Love Island Adria

23:40 Mamurluk

NOVA TV

Na Novoj TV očekuje vas nova epizoda popularne serije "Kumovi" u 20:20, a odmah potom "Slučajna obitelj" (21:20) i kulinarski show "Masterchef" (22:25). Informativni "Dnevnik Nove TV" je na rasporedu u 19:00.

20:20 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:25 Masterchef

Foto: Luka Dubroja

RTL 2

RTL 2 večer otvara s "Chicago u plamenu" (20:00), a zatim slijede "Zločinački umovi" (21:00) i doza humora uz "Moderna obitelj" (21:50, 22:10) te "Dva i pol muškarca" (22:40, 23:10).

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

DOMA TV

Doma TV donosi dvije vrhunske filmske poslastice – u 20:00 ne propustite "Indiana Jones i ukleti hram", a od 22:15 "Elitna ekipa" za ljubitelje akcije. Prije toga, uživajte u omiljenim njemačkim serijama.

20:00 Indiana Jones i ukleti hram

22:15 Elitna ekipa

Foto: Imdb

Filmske preporuke večeri (izbor s filmskih kanala):

- Jason Bourne (Star Movies, 20:00) – Matt Damon se vraća u ulozi najpoznatijeg filmskog špijuna u napetoj akcijskoj avanturi.

- Salt (Star Movies, 22:30) – Angelina Jolie kao CIA agentica u bijegu u ovom adrenalinskom trileru.

- Djevojka koja obećava (Star Movies, 17:40) – Provokativna drama o osveti koja je osvojila publiku i kritiku.

- Mrtva nevjesta (Star Movies, 15:45) – Animirani mjuzikl Tima Burtona (za raniji početak večeri).

- Elitna ekipa (Doma TV, 22:15) – Napeta akcija s ratnim veteranom u borbi za pravdu.

- Indiana Jones i ukleti hram (Doma TV, 20:00) – Nezaobilazni klasik s Harrisonom Fordom.

Ne propustite večeras – pred vama je prava TV avantura! Uživajte u uzbudljivim filmovima, serijama i emisijama na omiljenim kanalima.

*uz korištenje AI-ja



