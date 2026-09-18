Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima i filmske preporuke koje ne smijete propustiti!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje filmova i serija! Od dirljivih drama, akcijskih hitova do legendarnih pustolovina – izdvojili smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te top filmove na filmskim kanalima. Evo što ne smijete propustiti!
HRT 1
Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, a u udarnom terminu slijedi spektakularno otvaranje 61. Vinkovačkih jeseni (20:15). Prava emocija stiže uz film "Hachiko, priča o psu" (21:50), koji će vas sigurno dirnuti do suza. Informativni blok "Dnevnik 2" i "Dnevnik 3" zaokružuju večer.
18:06 Potjera
20:15 Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni
21:50 Hachiko, priča o psu
HRT 2
Ljubitelji kriminalističkih serija doći će na svoje uz "Krimi petak" – od 20:15 gledamo "Ubojstva u Sandhamnu", a zatim "Nijemi svjedok" (21:51). Večer upotpunjuju dokumentarne i glazbene minute.
20:15 Krimi petak: Ubojstva u Sandhamnu
21:51 Krimi petak: Nijemi svjedok
RTL
RTL donosi akcijski spektakl "Bourneov identitet" u 20:15, dok kasnije možete pogledati novu sezonu "Stanje nacije" (22:10) i reality hit "Love Island Adria" (22:40). Za kraj večeri, urnebesna komedija "Mamurluk" (23:40).
20:15 Bourneov identitet
22:10 Stanje nacije - nova sezona
22:40 Love Island Adria
23:40 Mamurluk
NOVA TV
Na Novoj TV očekuje vas nova epizoda popularne serije "Kumovi" u 20:20, a odmah potom "Slučajna obitelj" (21:20) i kulinarski show "Masterchef" (22:25). Informativni "Dnevnik Nove TV" je na rasporedu u 19:00.
20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:25 Masterchef
RTL 2
RTL 2 večer otvara s "Chicago u plamenu" (20:00), a zatim slijede "Zločinački umovi" (21:00) i doza humora uz "Moderna obitelj" (21:50, 22:10) te "Dva i pol muškarca" (22:40, 23:10).
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj
DOMA TV
Doma TV donosi dvije vrhunske filmske poslastice – u 20:00 ne propustite "Indiana Jones i ukleti hram", a od 22:15 "Elitna ekipa" za ljubitelje akcije. Prije toga, uživajte u omiljenim njemačkim serijama.
20:00 Indiana Jones i ukleti hram
22:15 Elitna ekipa
Filmske preporuke večeri (izbor s filmskih kanala):
- Jason Bourne (Star Movies, 20:00) – Matt Damon se vraća u ulozi najpoznatijeg filmskog špijuna u napetoj akcijskoj avanturi.
- Salt (Star Movies, 22:30) – Angelina Jolie kao CIA agentica u bijegu u ovom adrenalinskom trileru.
- Djevojka koja obećava (Star Movies, 17:40) – Provokativna drama o osveti koja je osvojila publiku i kritiku.
- Mrtva nevjesta (Star Movies, 15:45) – Animirani mjuzikl Tima Burtona (za raniji početak večeri).
- Elitna ekipa (Doma TV, 22:15) – Napeta akcija s ratnim veteranom u borbi za pravdu.
- Indiana Jones i ukleti hram (Doma TV, 20:00) – Nezaobilazni klasik s Harrisonom Fordom.
Ne propustite večeras – pred vama je prava TV avantura! Uživajte u uzbudljivim filmovima, serijama i emisijama na omiljenim kanalima.
*uz korištenje AI-ja
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