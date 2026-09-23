Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata i ne propustite najbolje iz svijeta zabave, informacija i akcije!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i uzbudljivih filmova. Izabrali smo najvažnije događaje iz večernjeg programa kako biste lakše odlučili što gledati. Evo što vas čeka na glavnim kanalima!
HRT 1
HRT 1 donosi informativno-zabavni miks. Nakon popularnog kviza "Potjera" i "Dnevnika 2", slijedi dokumentarna serija o čudima prirode Namibije, a zatim drama "Ritam srca". Za kraj večeri tu je "Otvoreno" s aktualnim temama.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Čudesna priroda Namibije: Mali junaci, veliki lovci
21:13 Ritam srca
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje zanimljivim dokumentarcima, a od 20:16 na rasporedu je kriminalistička serija "Tandem". U 21:12 ne propustite američki akcijski vestern "Kao nekada", a kasnije večer rezervirana je za seriju "Herrhausen: Bankar i bomba".
18:12 Sretni prostori: Kamena pasivna kuća
20:16 Tandem
21:12 Kao nekada
22:53 Herrhausen: Bankar i bomba
RTL
RTL večer započinje informativnim "RTL Danas". U 20:15 slijedi nova epizoda omiljene serije "Divlje pčele", a zatim avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta". Dnevne aktualnosti ponovno su na redu u "RTL Direkt".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
23:00 RTL Direkt
NOVA TV
NOVA TV nudi kombinaciju drame i zabave. Nakon "Dnevnika Nove TV", gledatelje očekuje hit-serija "Kumovi", a potom humoristična "Slučajna obitelj" i kulinarski show "Masterchef".
18:05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:25 Slučajna obitelj
22:35 Masterchef
RTL 2
RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. "Chicago u plamenu" donosi dvostruku dozu akcije, a od 21:00 kreće "Zločinački umovi". Za opuštanje tu su i epizode "Moderne obitelji" i "Teorije velikog praska".
18:15 Djevojke na zadatku
19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj
22:40 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV donosi večer punu napetosti i akcije. Od 20 sati slijede dvije epizode serije "FBI 2", a nakon toga gledamo "Zakon i red: Odjel za žrtve" te "Crna lista" za kasnonoćne gledatelje.
18:15 Liječnica sa sela
18:55 Gorski spašavatelji
20:00 FBI 2
20:50 FBI 2
21:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
Najbolji filmovi večeri – što izdvajamo?
Za prave filmofile, ovo su naslovi koje ne smijete propustiti večeras na specijaliziranim kanalima:
- "Prvi čovjek" (Star Movies, 17:25) – Biografska drama o Neilu Armstrongu i povijesnom slijetanju na Mjesec.
- "Klopka" (Star Movies, 20:25) – Napeti kriminalistički triler s elementima crnog humora.
- "Kaos u Bangkoku" (Star Movies, 22:50) – Akcijski triler smješten u egzotični Bangkok.
- "Divlji ljudi" (HTV 3, 21:55) – Danska krimi-komedija koja donosi dozu humora i avanture.
- "Kao nekada" (HRT 2, 21:12) – Akcijski vestern o iskupljenju i borbi za pravdu.
Bilo da ste fan napetih serija, domaćih drama ili svjetskih filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne zaboravite pripremiti kokice!
*uz korištenje AI-ja
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