Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i uzbudljivih filmova. Izabrali smo najvažnije događaje iz večernjeg programa kako biste lakše odlučili što gledati. Evo što vas čeka na glavnim kanalima!

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavni miks. Nakon popularnog kviza "Potjera" i "Dnevnika 2", slijedi dokumentarna serija o čudima prirode Namibije, a zatim drama "Ritam srca". Za kraj večeri tu je "Otvoreno" s aktualnim temama.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Čudesna priroda Namibije: Mali junaci, veliki lovci

21:13 Ritam srca

22:10 Otvoreno

Foto: HRTi/Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje zanimljivim dokumentarcima, a od 20:16 na rasporedu je kriminalistička serija "Tandem". U 21:12 ne propustite američki akcijski vestern "Kao nekada", a kasnije večer rezervirana je za seriju "Herrhausen: Bankar i bomba".

18:12 Sretni prostori: Kamena pasivna kuća

20:16 Tandem

21:12 Kao nekada

22:53 Herrhausen: Bankar i bomba

RTL

RTL večer započinje informativnim "RTL Danas". U 20:15 slijedi nova epizoda omiljene serije "Divlje pčele", a zatim avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta". Dnevne aktualnosti ponovno su na redu u "RTL Direkt".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Asia Express: Zmajeva ruta

23:00 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

NOVA TV nudi kombinaciju drame i zabave. Nakon "Dnevnika Nove TV", gledatelje očekuje hit-serija "Kumovi", a potom humoristična "Slučajna obitelj" i kulinarski show "Masterchef".

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:25 Slučajna obitelj

22:35 Masterchef

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. "Chicago u plamenu" donosi dvostruku dozu akcije, a od 21:00 kreće "Zločinački umovi". Za opuštanje tu su i epizode "Moderne obitelji" i "Teorije velikog praska".

18:15 Djevojke na zadatku

19:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

22:40 Teorija velikog praska

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

DOMA TV

Doma TV donosi večer punu napetosti i akcije. Od 20 sati slijede dvije epizode serije "FBI 2", a nakon toga gledamo "Zakon i red: Odjel za žrtve" te "Crna lista" za kasnonoćne gledatelje.

18:15 Liječnica sa sela

18:55 Gorski spašavatelji

20:00 FBI 2

20:50 FBI 2

21:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

Najbolji filmovi večeri – što izdvajamo?

Za prave filmofile, ovo su naslovi koje ne smijete propustiti večeras na specijaliziranim kanalima:

- "Prvi čovjek" (Star Movies, 17:25) – Biografska drama o Neilu Armstrongu i povijesnom slijetanju na Mjesec.

- "Klopka" (Star Movies, 20:25) – Napeti kriminalistički triler s elementima crnog humora.

- "Kaos u Bangkoku" (Star Movies, 22:50) – Akcijski triler smješten u egzotični Bangkok.

- "Divlji ljudi" (HTV 3, 21:55) – Danska krimi-komedija koja donosi dozu humora i avanture.

- "Kao nekada" (HRT 2, 21:12) – Akcijski vestern o iskupljenju i borbi za pravdu.

Bilo da ste fan napetih serija, domaćih drama ili svjetskih filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne zaboravite pripremiti kokice!

*uz korištenje AI-ja



