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EMISIJE, SERIJE, FILMOVI...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: HRT
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Otkrijte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima - izdvajamo najzanimljivije emisije, serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti!

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl - od napetih kvizova i nagrađivanih serija do filmskih klasika i novih hitova. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove iz bogate filmske ponude!

ZA SVAKOGA PONEŠTO Evo što večeras gledati na TV-u
Evo što večeras gledati na TV-u

HRT 1

Donosi uzbudljivu večer za ljubitelje kvizova i akcijskih filmova. U 20:15 ne propustite "Superpotjeru" - dinamični kviz koji testira znanje najbržih natjecatelja, a odmah nakon toga slijedi akcijski triler "96 sati" s Liamom Neesonom u glavnoj ulozi, dok večer završava napetim trilerom "187 Šifra za ubojstvo".

20:15 Superpotjera
21:16 96 sati
23:35 187 Šifra za ubojstvo

Foto: HRT

HRT 2

Večeras prevladavaju dokumentarni i sportski sadržaji. U 20:15 pogledajte dokumentarac "Američki princ - J. F. K. mlađi", a od 21:00 "Stadion" donosi najnovije sportske vijesti. Za ljubitelje boksa, tu je "Četiri kralja britanskoga boksa" od 22:06.

20:15 Američki princ - J. F. K. mlađi
21:00 Stadion
22:06 Četiri kralja britanskoga boksa

PREGRŠT FILMOVA I SERIJA Evo što gledati večeras na TV-u
Evo što gledati večeras na TV-u

RTL

Večer rezervira za spektakularni filmski hit "Hobit: Neočekivano putovanje" u 20:15 – epska avantura koja će vas držati prikovane uz ekran. Nakon toga, od 23:35 slijedi nova epizoda reality showa "Love Island Adria".

20:15 Hobit: Neočekivano putovanje
23:35 Love Island Adria

Foto: Voyo

NOVA TV

Večeras vas očekuje zabavna i napeta večer uz "Supertalent" od 20:15 - najgledaniji show koji okuplja najbolje talente iz cijele Hrvatske. Za romantičnu komediju tu je "Bridget Jones: Luda za njim" u 22:45.

20:15 Supertalent
22:45 Bridget Jones: Luda za njim

Foto: Nova TV

RTL 2

Večer donosi serijski maraton za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. U udarnom terminu ne propustite "Zločinački umovi" od 20:00, a zatim slijede popularni "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

20:00 Zločinački umovi
21:45 Prijatelji
22:35 Teorija velikog praska

Foto: promo

Doma TV

Nudi akciju i napetost uz popularnu seriju "Cobra 11" od 18:00 i 18:55, a u 20:00 stiže film "Čovjek iz sjene" - napeti triler o bivšem agentu u borbi protiv smrtonosne zavjere. Od 21:45 očekuje vas "Detonator", a večer završava uz "Anđeli i demoni".

18:00 Cobra 11
20:00 Čovjek iz sjene
21:45 Detonator
23:30 Anđeli i demoni

Foto: PROMO

Od filmskih hitova večeri posebno izdvajamo:

- "Čokolada" (Star Movies, 20:05) - romantična drama s Juliette Binoche i Johnnyjem Deppom o ženi koja otvara čokolateriju u tradicionalnom francuskom selu i mijenja živote svih oko sebe.

- "Spašavanje vojnika Ryana" (Star Movies, 22:45) - epski ratni film Stevena Spielberga s Tomom Hanksom, poznat po spektakularnim scenama i snažnoj priči.

- "Detonator" (Doma TV, 21:45) - akcijski triler o agentu Nacionalne sigurnosti koji mora zaštititi ženu upletenu u opasnu igru međunarodnog kriminala.

- "Anđeli i demoni" (Doma TV, 23:30) - napeti triler s Tomom Hanksom u ulozi slavnog simbologa Roberta Langdona koji rješava smrtonosnu zagonetku u Vatikanu.

- "Ave, Cezare!" (Star Movies, 17:55) - duhovita satira braće Coen o zlatnom dobu Hollywooda.

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