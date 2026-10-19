Večeras vas na glavnim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor serija, kvizova i filmskih hitova. Saznajte što gledati na HRT-u, RTL-u, Novoj TV, Doma TV i koji su najbolji filmovi večeri.
Evo što večeras gledati na TV-u
Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za ljubitelje napetih serija, popularnih kvizova i odličnih filmova! Izabrali smo najvažnije sadržaje na najgledanijim kanalima, kao i nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 večeras nudi odličan miks informativnog, zabavnog i dokumentarnog programa. Nakon omiljenog kviza "Potjera" u 18:09, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a zatim dokumentarna serija "Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom" u 20:12. Za ljubitelje humora tu je "Kako preživjeti u Hrvatskoj: Kako piti kavu" u 21:01, a informativna emisija "Otvoreno" donosi analizu dana u 22:05.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom
21:01 Kako preživjeti u Hrvatskoj: Kako piti kavu
22:05 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje prirode i filma. U 20:15 pogledajte "Tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom", a u 21:04 stiže kriminalistička komedija "Vidi kako bježe". Za kraj večeri, uživajte u seriji "Bijele laži" od 22:49.
20:15 Tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom
21:04 Vidi kako bježe
22:49 Bijele laži
RTL
RTL donosi popularnu seriju "Divlje pčele" u 20:15, nakon čega slijedi avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:20. Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:45, a večer završava s "Love Island Adria".
20:15 Divlje pčele
21:20 Asia Express: Zmajeva ruta
22:45 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV kao i uvijek donosi dozu domaće drame i zabave. Nakon "Dnevnika Nove TV" u 19:00, u 20:25 slijedi nova epizoda hit-serije "Kumovi", a večer završava uz "Masterchef" u 22:25.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:25 Kumovi
22:25 Masterchef
RTL 2
RTL 2 je prava destinacija za ljubitelje krimi serija i komedija. Od 20:00 gledajte "Zločinački umovi", a od 21:55 kultne "Prijatelje". Večer se nastavlja uz "Teoriju velikog praska".
20:00 Zločinački umovi
21:55 Prijatelji
22:45 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV večeras nudi napetu akciju i dramu. U 19:55 i 20:45 gledajte "FBI", a nakon toga "Zakon i red: Odjel za žrtve" od 21:30. Za kraj večeri, očekuje vas "Crna lista" u 23:10.
19:55 FBI
20:45 FBI
21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
23:10 Crna lista
Filmski dragulji večeri:
- "Jack Reacher" (Star Movies, 20:05) – Napeti akcijski triler s Tomom Cruiseom u ulozi bivšeg vojnog istražitelja koji razotkriva smrtonosnu zavjeru.
- "Repo Men" (Star Movies, 22:45) – Mračna akcijska SF priča s Jude Lawom i Forestom Whitakerom o društvu u kojem se organi kupuju na kredit, a dugove naplaćuju nemilosrdni 'repo men'.
- "Stroszek" (HTV 3, 22:07) – Kultni film Wernera Herzoga o tragičnoj sudbini njemačkog emigranta u Americi.
- "Sve njegove žene" (Star Movies, 17:30) – Šarmantna komedija o ljubavnim zavrzlamama, prava uvertira u večernji filmski program.
- "Priča o Bobbyju Longu" (HTV 3, 14:02, repriza) – Emotivna drama s Johnom Travoltom i Scarlett Johansson (za one koji vole ranije filmove).
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