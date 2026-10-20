Večeras vas na glavnim hrvatskim kanalima očekuju napete serije, uzbudljivi kvizovi i pravi filmski hitovi! Provjerite što ne smijete propustiti od 18 do 23 sata na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na malim ekranima očekuje prava poslastica! Od uzbudljivih kriminalističkih serija, popularnih kvizova, do napetih akcijskih filmova – svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
Na HRT 1 večer započinje omiljenim kvizom "Potjera" koji okuplja obitelj pred ekranom. Nakon informativnog bloka, slijede dva zanimljiva dokumentarca – "Ide auto: BMW Kockica" i "Moj album: Branko Uvodić", a večer zaokružuje nova epizoda domaće serije "Lijepe naše" te aktualna emisija "Otvoreno".
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Ide auto: BMW Kockica
21:12 Lijepe naše
21:55 Otvoreno
HRT 2
Ljubitelje dokumentaraca na HRT 2 očekuje "Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom". Za dozu filmske zabave tu je američka komedija "Stara ekipa, novi plan" u udarnom terminu, a kasnije večeras i krimi serija "Bijele laži".
20:15 Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom: Šumski požar
20:59 Stara ekipa, novi plan (film)
22:37 Bijele laži
RTL
RTL donosi nastavak popularne dramske serije "Divlje pčele" u udarnom terminu, a potom avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta". Informativni "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana, a za kraj večeri čeka vas akcijski triler "Ubojica s autoputa".
20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
22:50 RTL Direkt
23:25 Ubojica s autoputa (film)
NOVA TV
Na Novoj TV uživajte u novoj epizodi hit serije "Kumovi", zatim slijedi zabavna "Slučajna obitelj", a večer završava uz kulinarski spektakl "Masterchef".
20:20 Kumovi
21:15 Slučajna obitelj
22:10 Masterchef
RTL 2
RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalistike i komedije – "Zločinački umovi" u dvostrukoj dozi, a potom nezaobilazni "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".
20:00 Zločinački umovi
21:05 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:55 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV donosi napetu večer uz hit serije o policajcima i agentima. "FBI" će vas držati prikovane za ekran, a kasnije slijedi "Zakon i red: Odjel za žrtve".
19:55 FBI
20:45 FBI
21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri
20:10 Star Movies: "Jack Reacher: Nema povratka" – Akcijski triler s Tomom Cruiseom u ulozi neumoljivog bivšeg vojnog istražitelja koji razotkriva veliku zavjeru.
22:40 Star Movies: "Lice s ožiljkom" – Kultni kriminalistički klasik s Al Pacinom o usponu i padu mafijaškog bossa Tonyja Montane.
21:14 HTV 3: "Jack Nicholson: Đavolji osmijeh Hollywooda" – Dokumentarac o legendi američkog filma.
22:15 HTV 3: "Poljubi me, budalo" – Romantična komedija iz zlatnog doba Hollywooda.
17:25 Star Movies: "Čovjek zvan Otto" – Topla komedija-drama s Tomom Hanksom o mrzovoljnom udovcu koji otkriva novu radost života.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+