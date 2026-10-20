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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: HRT
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Večeras vas na glavnim hrvatskim kanalima očekuju napete serije, uzbudljivi kvizovi i pravi filmski hitovi! Provjerite što ne smijete propustiti od 18 do 23 sata na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV

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Večeras nas na malim ekranima očekuje prava poslastica! Od uzbudljivih kriminalističkih serija, popularnih kvizova, do napetih akcijskih filmova – svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje omiljenim kvizom "Potjera" koji okuplja obitelj pred ekranom. Nakon informativnog bloka, slijede dva zanimljiva dokumentarca – "Ide auto: BMW Kockica" i "Moj album: Branko Uvodić", a večer zaokružuje nova epizoda domaće serije "Lijepe naše" te aktualna emisija "Otvoreno".

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Ide auto: BMW Kockica
21:12 Lijepe naše
21:55 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Ljubitelje dokumentaraca na HRT 2 očekuje "Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom". Za dozu filmske zabave tu je američka komedija "Stara ekipa, novi plan" u udarnom terminu, a kasnije večeras i krimi serija "Bijele laži".

20:15 Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom: Šumski požar
20:59 Stara ekipa, novi plan (film)
22:37 Bijele laži

RTL

RTL donosi nastavak popularne dramske serije "Divlje pčele" u udarnom terminu, a potom avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta". Informativni "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana, a za kraj večeri čeka vas akcijski triler "Ubojica s autoputa".

20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
22:50 RTL Direkt
23:25 Ubojica s autoputa (film)

Foto: rtl

NOVA TV

Na Novoj TV uživajte u novoj epizodi hit serije "Kumovi", zatim slijedi zabavna "Slučajna obitelj", a večer završava uz kulinarski spektakl "Masterchef".

20:20 Kumovi
21:15 Slučajna obitelj
22:10 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalistike i komedije – "Zločinački umovi" u dvostrukoj dozi, a potom nezaobilazni "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

20:00 Zločinački umovi
21:05 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:55 Teorija velikog praska

98398094
Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Doma TV donosi napetu večer uz hit serije o policajcima i agentima. "FBI" će vas držati prikovane za ekran, a kasnije slijedi "Zakon i red: Odjel za žrtve".

19:55 FBI
20:45 FBI
21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmski hitovi večeri

20:10 Star Movies: "Jack Reacher: Nema povratka" – Akcijski triler s Tomom Cruiseom u ulozi neumoljivog bivšeg vojnog istražitelja koji razotkriva veliku zavjeru.

22:40 Star Movies: "Lice s ožiljkom" – Kultni kriminalistički klasik s Al Pacinom o usponu i padu mafijaškog bossa Tonyja Montane.

21:14 HTV 3: "Jack Nicholson: Đavolji osmijeh Hollywooda" – Dokumentarac o legendi američkog filma.

22:15 HTV 3: "Poljubi me, budalo" – Romantična komedija iz zlatnog doba Hollywooda.

17:25 Star Movies: "Čovjek zvan Otto" – Topla komedija-drama s Tomom Hanksom o mrzovoljnom udovcu koji otkriva novu radost života.

*uz korištenje AI-ja
 

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