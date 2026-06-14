Evo što znamo o filmu Top Gun 3

Nakon što je "Top Gun: Maverick" 2022. godine poharao svjetska kina i zaradio gotovo 1,5 milijardi dolara, obožavatelji su s nestrpljenjem iščekivali vijesti o nastavku. Čekanju je došao kraj jer je studio Paramount Pictures u travnju 2026. na CinemaConu i službeno potvrdio da je treći dio franšize u razvoju. Tom Cruise vraća se u svoju kultnu ulogu, a s njim i producent Jerry Bruckheimer, što jamči novi let u opasnu zonu.

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Na CinemaConu u Las Vegasu, Josh Greenstein, jedan od čelnika Paramount Picturesa, potvrdio je da je "Top Gun 3 službeno u razvoju i da se na scenariju već radi". Najavio je da će nadolazeći nastavak ponovno ujediniti Toma Cruisea i Jerryja Bruckheimera, producenta koji stoji iza prva dva filma. Scenarij potpisuje Ehren Kruger, jedan od koscenarista zaslužnih za uspjeh "Mavericka", što sugerira da će se zadržati ton i kvaliteta koji su osvojili publiku i kritiku. Iako je projekt potvrđen, potraga za redateljem još je u tijeku. Joseph Kosinski, koji je režirao "Maverick", navodno se neće vratiti zbog pretrpanog rasporeda, a kao mogući kandidat za redateljsku palicu spominje se Christopher McQuarrie, dugogodišnji Cruiseov suradnik.

Povratak Toma Cruisea kao kapetana Petea "Mavericka" Mitchella je siguran, a i drugi članovi ekipe iz filma "Top Gun: Maverick" najavili su svoje sudjelovanje. Glen Powell, koji je utjelovio samouvjerenog poručnika Jakea "Hangmana" Seresina, u srpnju 2024. je u podcastu 'Happy Sad Confused' na pitanje o početku snimanja zagonetno odgovorio da "ima rezerviran datum". Svoju spremnost potvrdila je i Jennifer Connelly, koja je glumila Penny. Na pitanje hoće li se vratiti, u travnju 2024. za Entertainment Tonight kratko je poručila: "Bit ću tamo. Spremna sam". Očekuje se i povratak Milesa Tellera u ulozi Roostera.

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Jay Ellis, koji je u drugom dijelu glumio Paybacka, u svibnju 2026. otkrio je da tim napreduje "malim koracima" prema trećem filmu.

​- Rekao bih da scenarij postoji. Mislim da je objavljeno da scenarij postoji. Paramount je vrlo uzbuđen zbog toga. Tom je vrlo uzbuđen. Bruckheimer je vrlo uzbuđen. Zlatni standard je kako nadmašiti prethodni film? Mislim da je to razlog zašto vidite da Tom uzima tako dugu pauzu između snimanja originalnog Top Guna i Mavericka, želio se pobrinuti da pomičemo granice medija. S ovim sljedećim, nadamo se da ćemo učiniti isto, kad god budu spremni - izjavio je za Entertainment Tonight.

Iako se detalji radnje drže u tajnosti, sve indicije upućuju na to da će Maverick i dalje biti u središtu priče. Christopher McQuarrie, koscenarist "Mavericka", u svibnju 2025. izjavio je da je "kostur priče" već postavljen. Redatelj prethodnog nastavka, Joseph Kosinski, u lipnju 2025. za British GQ natuknuo je smjer u kojem bi priča mogla ići, otkrivajući da za Mavericka "još uvijek ima priče za ispričati" te da ga čeka "jedan posljednji let".

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Prema nekim informacijama, treći bi se film mogao baviti Maverickovom egzistencijalnom krizom i sukobom između tradicionalnog zračnog ratovanja i moderne tehnologije bespilotnih letjelica. U eri u kojoj dronovi postaju ključni dio modernog ratovanja, nudeći precizne napade bez izlaganja pilota opasnosti, postavlja se pitanje uloge veterana poput Mavericka. Ova tema, koja je vrlo aktualna i u stvarnim vojnim krugovima, pruža plodan teren za dramatičan sukob i mogla bi istražiti kako se pilot stare škole nosi s budućnošću u kojoj ljudski faktor u zraku možda više neće biti presudan. McQuarrie je ideju opisao kao "ambicioznu" i kao "novi izazov", što obećava priču koja neće biti samo puko ponavljanje, već i promišljanje o budućnosti zračnih borbi.

Točan datum izlaska trećeg nastavka još uvijek nije potvrđen. S obzirom na složenost produkcije i predanost ekipe da nadmaši prethodni film, obožavatelji će se morati još neko vrijeme strpjeti prije nego što saznaju kada će ponovno poletjeti s Maverickom.

*uz korištenje AI-ja

