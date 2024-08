Radit će film o Britney Spears: Kupili prava na njene memoare

Studio Universal kupio je prava na knjigu Britney Spears, njene memoare 'The Woman in Me', a film će režirati Jon M. Chu i Marc Platt. Pjevačica je na društvenim mrežama napisala kako s Plattom radi na 'tajnom projektu', navodi Variety.

- On je napravio sve moje najdraže filmove - napisala je i poručila obožavateljima da prate razvoj situacije.

Njezini memoari izašli su prošle godine, a samo u SAD-u se knjiga prodala u 2,5 milijuna primjeraka. U knjizi je Britney pisala o svom životu od 'Mickey Mouse Cluba', o teškoj situaciji sa svojim ocem, ali i o bivšem dečku, Justinu Timberlakeu.

Justin Timberlake 'Focusing on His Own Family' Amid Britney Spears' Book and Abortion Claim **FILE PHOTOS** | Foto: MPNC

Osim tiskanog primjerka, jako je popularna i audioknjiga kojoj je naratorica Michelle Williams.

- Dala sam srce i dušu u ove memoare i zahvalna sam svojim obožavateljima i čitateljima diljem svijeta na njihovoj podršci - rekla je svojedobno Spears. Ona je od 2008. do 2021. bila pod konzervatorstvom svog oca, a na sudu je prije tri godine tvrdila da ju je zlostavljao prije nego što je sudac ukinuo konzervatorstvo. U svibnju ove godine finalizirana je njena rastava od Sama Asgharija.

Britney Spears allegedly hit by security guard | Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Od tada živi relativno mirnijim životom, obožava objavljivati snimke sebe kako pleše na društvenim mrežama, a što s njezinom glazbenom karijerom?

- Nikada se više neću vratiti u glazbenu industriju. Tajno pišem pjesme za druge izvođače - rekla je jednom.