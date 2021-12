Nakon puno nagađanja, napokon je objavljen i službeni popis sudionika iduće Dore. Na popisu je ukupno 14 pjevača i pjevačica sa svojim originalnim pjesmama. Neke od njih naslovljene su na hrvatskom, a neke na engleskom jeziku. Među njima su Mia Negovetić, Mia Dimšić, Mila Elegović, Zdenka Kovačićek, Ella Orešković i dr.

Pogledajte popis svih izvođača i pjesama.

DORA 2022. - FINALISTI I REZERVE: (abecednim redom po nazivu pjesama)

FORGIVE ME (OPROSTI) - MIA NEGOVETIĆ

GUILTY PLEASURE - MIA DIMŠIĆ

HERE FOR LOVE - BERNARDA

HIDEOUT - TINA VUKOV

I FOUND YOU - ERIK VIDOVIĆ

IF YOU GO AWAY - ELLA OREŠKOVIĆ

IN THE DARKNESS - ToMa

LJUBAV - MILA ELEGOVIĆ

MALO KASNIJE - ROKO VUŠKOVIĆ

MY NEKT MISTAKE - JESSE

NO WAR - ELIS LOVRIĆ

STAY ON THE BRIGHT SIDE - ZDENKA KOVAČIĆEK

VOLI ME DO NEBA - TIA

REZERVE:

KARLO VUDRIĆ – 3AM

VLATKA BURIĆ DUJMOVIĆ VYAN – GLADIATOR

TOTALNI OPTIMIZAM - WHAT IF

STELLA SCHOLAJA - GHOST