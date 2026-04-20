Evo tko je bio Janko Hunyadi

Janko Hunyadi, jedna od najvažnijih vojnih i političkih figura 15. stoljeća, ponovno je u središtu pozornosti. Njegov život, obilježen neprestanom borbom protiv Osmanskog Carstva, postao je inspiracija za jednu od najambicioznijih europskih televizijskih produkcija, seriju "Hunyadi - Uspon na vlast".

Rođen oko 1406. godine, Janko Hunyadi potjecao je iz plemićke obitelji, a svoju je vojnu vještinu iskovao na južnim granicama Ugarskog Kraljevstva, koje su bile pod stalnim udarom osmanskih napada. S vremenom je postao jedan od najmoćnijih ljudi u kraljevstvu, obnašajući funkcije severinskog bana, erdeljskog vojvode te na koncu i regenta Hrvatsko-ugarskog kraljevstva od 1446. do 1453. godine.

Foto: HRT

Bio je poznat kao vojni inovator koji je, po uzoru na husite, usvojio taktiku korištenja zaprežnih kola kao mobilnih utvrda. Njegovi rani uspjesi protiv Osmanlija donijeli su mu nadimak "turska kuga" i slavu diljem kršćanske Europe. Predvodio je čuveni "Dugi vojni pohod" preko Balkana 1443. i 1444. godine, no doživio je i teške poraze u bitkama kod Varne 1444. te na Kosovu polju 1448. godine.

Njegovo najveće postignuće, koje je odjeknulo cijelom Europom, bila je obrana Beograda 1456. godine. Na čelu vojske križara i svojih trupa, uspio je slomiti opsadu koju je osobno vodio sultan Mehmed II. Osvajač, pobjednik koji je samo tri godine ranije osvojio Carigrad. Ta je pobjeda zaustavila osmansko napredovanje prema srcu Europe na više od 60 godina. U spomen na taj trijumf, papa Kalist III. naredio je da zvona svih crkava zvone svakog dana u podne, tradicija koja se održala do danas. Nažalost, samo tri tjedna nakon pobjede, Hunyadi je umro od kuge koja je izbila u vojnom taboru. Njegov sin, Matija Korvin, kasnije je postao jedan od najznačajnijih ugarskih kraljeva.

'Hunyadi - Uspon na vlast': Spektakl koji oživljava povijest

Život ovog europskog junaka pretočen je u raskošnu desetodijelnu povijesnu seriju pod nazivom "Hunyadi - Uspon na vlast". Serija, čija je premijera bila prošle godine, temelji se na popularnom serijalu romana mađarskog pisca Móra Bána, a prati Hunyadijev životni put od djetinjstva do herojske pobjede kod Beograda.

Foto: HRT

Radi se o jednoj od najskupljih europskih produkcija do sada. Snimljena u mađarsko-austrijskoj koprodukciji, serija je imala proračun od oko 70 milijuna dolara, što ju svrstava uz bok najvećim svjetskim povijesnim dramama. Glavni scenarist i showrunner je Balázs Lengyel, dok je jedan od izvršnih producenata poznati mađarsko-kanadski producent Robert Lantos.

Glumci, jezici i priča o junaku

Glavnu ulogu Janka Hunyadija tumači mađarski glumac Gellért L. Kádár. Uz njega glumi međunarodna postava, a posebnost serije je što glumci govore svojim materinskim jezicima, uključujući mađarski, srpski, njemački i turski, što dodatno doprinosi povijesnoj autentičnosti. Hunyadijevu suprugu Elizabetu Szilágyi glumi Vivien Rujder, njegovu prvu ljubav Maru Branković igra Franciska Törőcsik, a u ulozi srpskog despota Đurđa Brankovića pojavljuje se Rade Šerbedžija.

Radnja serije prati Hunyadijev uspon od trenutka kada mu je u djetinjstvu obitelj stradala u osmanskom napadu, što u njemu budi doživotnu želju za borbom. Serija prikazuje političke intrige i urote plemićkih obitelji iz Ugarske, Austrije i Srbije. U središtu su i njegovi ključni saveznici: supruga Elizabeta, koja se bori uz njega, te njegova prva ljubav Mara, koja postaje konkubina sultana Murata. Vrhunac serije je spektakularno prikazana opsada Beograda, bitka koja je Hunyadija zauvijek upisala u povijest.

*uz korištenje AI-ja