Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'

Prošlo je 50 godina otkad je, u lipnju 1976. godine, u Bjelovaru premijerno prikazan sad već kultni domaći filmski klasik 'Vlak u snijegu', redatelja Mate Relje. Već je tad istoimeni roman Mate Lovraka bio obvezna lektira u osnovnim školama, pa je njegova ekranizacija veoma brzo postala omiljeni film za djecu, koji govori o prijateljstvu, zajedništvu, ali i o dobru i zlu.

Većina glumaca u filmu bila su djeca iz područne škole u Cigleni, koja je tad bila dio Osnovne škole 'Dr. Franko Vinter' u Bjelovaru. Svako dijete danas će vam reći da su glavne uloge u tom filmu dječak Ljuban, djevojčica Draga i Pero, no samo će oni koji su u petak navečer bili u Gradskom kazalištu Virovitica znati da su te uloge zapravo glumili Slavko Štimac, Gordana Subotičanec te Željko Malčić.

Naime, u petak je u Virovitici prikazana interaktivna kazališna predstava posvećena 50. godišnjici premijere filma “Vlak u snijegu”, namijenjena školskoj djeci. Mališani su imali priliku uživjeti se u rad dječje zadruge iz filma, provjeriti svoje znanje o Mati Lovraku kroz interaktivni kviz, ali i upoznati glumce filma, kao i dobrodušnoga konduktera Saperlota u liku glumca Ernesta Srećka Bereca, koji ih je vodio kroz priču.

Ideja o kazališnoj adaptaciji rodila se kao nastavak dugogodišnjeg projekta “Virovitica voli vlakove” i njegova voditelja Gorana Denca, koji već deset godina okuplja djecu kroz interaktivne sadržaje, pa se kazališno oživljavanje filma koji govori o vlaku zaustavljenom u snijegu nametnulo kao logičan slijed.

'Taj film je vječan'

- Drago mi je da je priča o prijateljstvu i zajedništvu iz filma ‘Vlak u snijegu’ živa i nakon 50 godina te da se on djeci i danas jako sviđa. To je priča koja nosi uvijek aktualnu temu i film može biti prikazan i za 100 godina, bit će jednako vrijedan. To je, vjerujem, rijetkost za jedan domaći film. Drago mi je što smo mi koji smo u njemu glumili i dalje živi. Taj film većini nas nije puno promijenio život; bili smo skromni i jednostavni klinci kojima je snimanje filma bilo zapravo igranje, iako je bilo dana kad je bilo teško odglumiti neke dijelove s obzirom na to da smo snimali tijekom zime - kazala je Gordana Subotičanec iliti Draga iz filma, dodajući kako ju je taj filmski lik pratio cijeli život, iako je film nije odveo u neke zvjezdane visine jer nije nastavila baviti se glumom.

Virovitica: Praizvedba interaktivne predstave "Vlak u snijegu" | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

S ekipom sa snimanja nastavila je družiti se dok ih život nije razdvojio na različite strane.

- Nakon snimanja filma morali smo ići na mnogobrojne premijere. Tad sam film pogledala mnogo puta, ali u posljednjih 40-ak godina i ne baš. Imam četvero djece i niti jedno od njih nije pogledalo film do kraja jer bi se rasplakali svaki put kad bi došla scena u kojoj Draga bolesna leži u kupeu vlaka. Znali su da sam to ja i nisu htjeli dalje gledati - rekla nam je Gordana.

- Inače, mislim da je nepoznato kako sam tada doista bila bolesna; dobila sam upalu pluća od tih čestih izlazaka iz vlaka na hladnoću. Bili su tad na snimanju i liječnici, koji su vodili brigu o meni - prisjetila se na premijeri kazalište predstave Gordana Subotičanec, kojoj su djeca postavila mnogo drugih pitanja o doživljajima sa snimanja filma.

Foto: PROMO

Svi su bili razočarani, a posebice roditelji koji su doveli djecu na predstavu, što na događaj nije došao i Slavko Štimac, koji u filmu glumi dobrog Ljubana, a koji je poslije ostvario zavidnu glumačku karijeru i postao jedan od plodnijih glumaca na našim prostorima. Upravo su filmovi za djecu od njega učinili iskusnoga glumca, koji je do sada snimio više od 60 dugometražnih filmova, ali i TV serija. No svaki put kad se prisjeća “Vlaka u snijegu”, obuzme ga nostalgija i podsjeti se na djetinjstvo, koje je proveo u Lici, s obzirom na to da je rođen u Perušiću, u seoskoj obitelji.

On je okupljenoj djeci i gostima poslao videoporuku.

- Navršilo se 50 godina od snimanja filma ‘Vlak u snijegu’, koji je postao filmski klasik, na radost svih nas. Što se tiče samog snimanja, kastinga i odabira uloga, imao sam sreću da sam tad već imao iskustvo rada na filmu jer sam prije toga igrao u filmu ‘Vuk samotnjak’ i televizijskoj seriji ‘Salaš u malom ritu’. Ali svejedno sam bio uzbuđen kad sam čuo da igram Ljubana, junaka iz moje školske lektire, jer Mato Lovrak i ‘Vlak u snijegu’ bila je obavezna lektira i kad sam ja išao u školu - rekao je Štimac.

Virovitica: Praizvedba interaktivne predstave "Vlak u snijegu" | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

'Igrali smo se na snimanju'

- Nisam nikad ni pomislio da ću biti lik iz njegova romana. Jako mi je to bilo uzbudljivo. Svi smo se odlično slagali sa starijim glumcima, oni su nam i pomagali. Neke sam i poznavao. Naime, Edo Peročević, koji igra brkatoga konduktera Saperlota, glumio je oca u ‘Vuku samotnjaku’. A mi djeca od prvog smo se dana počeli družiti i nakon snimanja, postali smo dobri prijatelji. Zapravo smo se igrali dok smo snimali i nastavili to igranje poslije snimanja. Iskustvo snimanja ‘Vlaka u snijegu’ jako mi je bilo lijepo - izjavio je Štimac te dodao kako nije mogao doći u Viroviticu zbog dogovorenih predstava koje ima u Beogradu, gdje danas živi. Rekao je da se i danas sjeća svih pjesmica koje su pjevali u filmu, a koje i danas pjevaju djeca u školama.

Svoje uloge “zločestog” Pere prisjetio se i Bjelovarac Željko Malčić, koji je danas umirovljeni policajac.

- Film smo snimali tri kalendarske godine, u zimu sa 1974. na 1975. godinu, potom u ljeto 1975. i onda u zimu sa 1975. na 1976. godinu. I unatoč tome što smo snimali dvije zime, nismo imali dovoljno snijega za potrebne scene, pa su koristili vatrogasnu pjenu i stiropor, a dovezli su i top za pravljenje umjetnog snijega iz Slovenije, što je značajno poskupilo troškove filma. Snijeg nam je pao tek na zadnjim danima snimanja. Bilo nam je to dosta naporno po zimi, dugo su trajala snimanja, nekad i do kasno u noć, mnogo smo izostajali iz škole pa smo to morali nadoknađivati. Ali svima nam je to bilo zabavno - prisjetio se Malčić, kojeg je također poslije stalno pratila uloga Pere.

Veliki Gr?evac: Ljuban, Draga i Pero iz filma Vlak u snijegu okupili se nakon 40 godina | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Djeca su ga u kazalištu ispitivala o tome je li doista bio tako zločest, je li danas naučio pisati velika i mala slova te je li tučnjava između njega i Ljubana na filmu bila prava.

- Neki prijatelji me i danas zovu Pero, a ja se čak i okrenem kad na ulici netko vikne to ime, iako ne zove mene - dodao je.

- Jako mi se sviđa ideja gospodina Denca da ovom predstavom i izložbom vlakova podsjeti na 50 godina od premijere filma. Lijepa inicijativa pogotovo što možemo razgovarati s djecom koja su čitala roman i gledala film, koji nosi poruku zajedništva, a kojeg danas pomalo nedostaje u našem društvu - istaknuo je Malčić.

Virovitica: Praizvedba interaktivne predstave "Vlak u snijegu" | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Kako je virovitičko kazalište bilo puno djece, ali i roditelja i nastavnika koji su ih doveli na predstavu, svi su se “odrasli” složili s tim da ih je ova predstava vratila u djetinjstvo, kad su i oni, kao i njihova djeca danas, s radošću otkrivali dogodovštine družine iz vlaka i seoske udruge.

- Hvala vam što ste i nas vratili u prošlost. Opet se osjećam kao dijete i pjevam sve pjesmice iz filma - glasno je poviknuo jedan od roditelja.

Predstavu u virovitičkom kazalištu za djecu je prilagodio virovitički glumac Ernest Srećko Berec, koji je za nju napisao scenarij na temelju romana “Vlak u snijegu”, a potom je kao narator u predstavi vodio interakciju s publikom, poticao djecu na pjevanje pjesmica i ispitivao ih o tome što se sve događa s glavnim glumcima romana i filma. Također je imao ulogu konduktera u vlaku, koju je izvorno u filmu glumio njegov prijatelj i kolega, danas pokojni Edo Peročević.

Foto: PROMO

Kazališna adaptacija “Vlaka u snijegu” nastala je kao nastavak dugogodišnjeg projekta “Virovitica voli vlakove” i njenog tvorca Gorana Denca.

- Kolekcionar sam vlakova cijeli svoj život i mogu reći da na neki način nikad nisam odrastao jer i dalje volim vlakove i priče o vlakovima. Sve što imam i što znam o tome želio sam prenijeti djeci, pa je tako nastao projekt ‘Virovitica voli vlakove’, koji je prije deset godina iznjedrio izložbu vlakova. Nju je već vidjelo mnogo djece, ali ih stalno želimo motivirati da dolaze iznova pa osmišljavamo druge sadržaje. Prvo su dolazili, slušali o povijesti vlakova, vozili se u njima, zatim su izrađivali diorame i makete vlakova, koje su nosili kući, a sad smo odlučili uvesti ih u knjige vezane za vlakove. ‘Vlak u snijegu’ prva je knjiga u koju smo ih uveli kroz predstavu. Bio je to prirodni slijed. Sad je bila praizvedba, a predstavu ćete moći i dalje vidjeti kod nas u kazalištu, kao i u Zadru te Ninu na festivalu BOK - kazao je idejni začetnik ovog događaja dodajući kako se izložba vlakova sad već proteže na 900 kvadrata, prikazano je 4500 modela vlakova, 30-40 povijesnih kompozicija...

Virovitica: Praizvedba interaktivne predstave "Vlak u snijegu" | Foto: Damir Spehar/PIXSELL