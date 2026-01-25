FOTO Hrvatska Kim K. više nije solo? Zagrljaj s misterioznim muškarcem podigao prašinu

Influencerica Jelena Perić trenutačno živi svoju zimsku bajku. Kišni Zagreb ostavila je iza sebe i zaputila se na Jahorinu, gdje uživa u skijanju i, čini se, dobrom društvu. Podijelila je kadar sa skijanja uz kratak, ali znakovit opis: 'ski date'. Dovoljno da krene lavina nagađanja da hrvatska Kim Kardashian, kako joj mnogi tepaju, više nije solo igračica
Šuškanja o novoj ljubavi krenula su još prošlog ljeta, kad je Jelena objavila fotografiju na kojoj se grli s nepoznatim muškarcem.
| Foto: Instagram/screenshot
Foto: Instagram/screenshot
| Foto: Instagram/screenshot
Identitet tad, kao ni sad, nije otkrila. Jahorina je, čini se, samo nastavak iste priče
| Foto: Instagram
Jelena je godinama bila u vezi s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem.
| Foto: Instagram
Foto Privatni album/kolaž
Zajedno imaju sina Tea, a veza je okrunjena i zarukama koje su trajale tri godine.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
No u ljeto 2022. ljubavi je došao kraj. Mediji su tad navodili da su presudili manjak razumijevanja i podrške u posljednjim mjesecima veze.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Jelena je javnosti poznata već desetak godina, otkad je zbog nevjerojatne fizičke sličnosti sa Kim Kardashian privukla pažnju svjetskih medija.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Britanski Daily Mail opisao ju je kao najbolju Kiminu dvojnicu ikad, a upravo su je te usporedbe pogurale prema međunarodnoj publici i stotinama tisuća pratitelja.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Danas ih ima 915 tisuća i na svakome je, kako je više puta isticala, zahvalna.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
No iza savršenih fotografija krije se mnogo rada. Još 2016. godine otvoreno nam je govorila kako taj posao nije nimalo lagan.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
- Ja nemam slobodan dan. Doima se lagano, ali nije. Cijelo vrijeme radim - rekla je tad, dodajući kako ono što radi iza kulisa nitko ne vidi, pa se često stvara dojam da novac dolazi sam od sebe.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Po jednoj objavi, otkrila je, može zaraditi i do iznosa prosječne hrvatske plaće, dok američke Instagram zvijezde uzimaju i nekoliko tisuća dolara po jednoj fotografiji.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Unatoč stalnim usporedbama, Jelena nikad nije željela ići u smjeru Kim Kardashian.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
- Vrh moje golotinje je fotografija u bikiniju. Ne želim biti polugola, ja sam se opredijelila za šminku - objasnila je.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Tvrdila je da Instagram zvijezde imaju veću moć danas od modne industrije.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
- Ja nikada nisam pokušavala izgledati kao Kim. Dogodilo se, i ja imam tamnu kosu. Pomogla mi je sličnost s njom u početku. Ideal Kimine ljepote je svakodnevna. Cure tih profila uspijevaju na Instagramu, ona je Marilyn Monroe 21. stoljeća - zaključila je Instagram zvijezda.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
