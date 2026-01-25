Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NEŠTO SE KUHA...

FOTO Hrvatska Kim K. više nije solo? Zagrljaj s misterioznim muškarcem podigao prašinu

Influencerica Jelena Perić trenutačno živi svoju zimsku bajku. Kišni Zagreb ostavila je iza sebe i zaputila se na Jahorinu, gdje uživa u skijanju i, čini se, dobrom društvu. Podijelila je kadar sa skijanja uz kratak, ali znakovit opis: 'ski date'. Dovoljno da krene lavina nagađanja da hrvatska Kim Kardashian, kako joj mnogi tepaju, više nije solo igračica
FOTO Hrvatska Kim K. više nije solo? Zagrljaj s misterioznim muškarcem podigao prašinu
Šuškanja o novoj ljubavi krenula su još prošlog ljeta, kad je Jelena objavila fotografiju na kojoj se grli s nepoznatim muškarcem. | Foto: Instagram/screenshot
1/41
Šuškanja o novoj ljubavi krenula su još prošlog ljeta, kad je Jelena objavila fotografiju na kojoj se grli s nepoznatim muškarcem. | Foto: Instagram/screenshot
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026