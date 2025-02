Evo tko je prošao u finale Dore

Završila je prva polufinalna večer glazbenog natjecanja Dora. Od ukupno 12 natjecatelja njih osam prošlo je u veliko finale.

U finalu ćemo ponovno gledati i slušati ove natjecatelje: Matt Shaft, EoT, NIPPLEPEOPLE, Marko Tolja, Magazin, Lelek, Natalli te IVXN.

U nastavku pogledajte ponovno sve nastupe prvih finalista Dore.

Matt Shaft - 'Welcome to the Circus'

NIPPLEPEOPLE - 'ZNAK'

LELEK - 'The Soul of My Soul'

IVXN - 'Monopol'

Marko Tolja - 'Through the Dark'

Magazin - 'AaAaA'

Natalli - 'Dom si srcu mom'

EoT - 'Bye Bye Bye'

Sutra nas očekuje druga polufinalna večer u kojoj će publika odabrati drugih osam finalista. U nedjelju će u velikom finalu pobjednika birati i publika i žiri. Glasovi će se zbrajati po metodi pola-pola od publike i od žirija, a u slučaju izjednačenja pobjeđuje ona pjesma koja je dobila veći broj glasova publike.