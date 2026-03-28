Najemotivniji trenutak večeri Porina: 'Kapetan Oliver nas sigurno gleda i sretan je...'

Kad nastupaš s Letom 3, možeš si dati oduška, rekla nam je Alka Vuica u petak navečer uoči 33. dodjele Porina u Splitu. S popularnim riječkim rokerima i Lukom Nižetić otvorila je dodjelu pjesmom "Ljubim te do krvi". Bilo je glasno i razigrano, upravo u onome stilu koji ili voliš ili ne možeš ignorirati. Letovci su bili u gaćama i sa svjetlucavim kacigama, a nije teško bilo ne primijetiti ni Alku u mini haljini s dubokim dekolteom, ogrtaču s likom Fride Khalo, crvenim lakiranim čizmama i frizurom inspiriranom Amy Winehouse.

Kroz spektakularnu večer u dvorani na Gripama, koja se izravno prenosila na Hrvatskoj radioteleviziji, publiku je vodio provjereni dvojac Zlata Muck Sušec i Ivan Vukušić. U konkurenciji za stakleni kipić, ručno izrađen u Staklani Rogaška, našao se 331 album i 291 pjesma, a nagrade su dodijeljene u 33 kategorije. Najvažnija je, očekivano, bila ona za Album godine, a na kraju je otišla u ruke Parnog valjka za "Kažu pčele umiru". Jedan od emotivnijih trenutaka večeri bio je Porin za Pjesmu godine, koji je pripao "Kapetanu bez broda" u izvedbi Olivera Dragojevića, autora Tomislava Mrduljaša.

- Siguran sam da nas kapetan bez broda gleda i da je sritan zbog ovoga. Ponosan sam jer smo u grad Split stigli s Porinom i dobili Porina za pjesmu godine. Da nije bilo Oliverove interpretacije, teško bi mi sve ovo izvukli. Gušt je bio da on donese svoj bokun duše u notice i uradi ono što je najbolje zna na svi i u čemu je bija jedinstven - rekao nam je Mrduljaš.

Na pitanje je li mu ovo najdraži Porin dosad odgovorio je: "Imam još jednoga. Trebao bi se sad odlučiti između Porina za Jugo i za "Kapetana bez Broda", ali evo ja se odlučujem za Kapetana jer je moj dragi prijatelj bio, naplovili smo se, nasvirali smo se i nasnimali u studiju. Sritan sam radi toga.

Prisjetio se i rada s Oliverom.

- Najjednostavnije jer to je čovik koji u genima je rođen za glazbu. Koji god bi instrument uhvatio, on bio ga svira genijalno. Kad bi zapjevao, pružao bi tu svoju dušu ljudima. Kad ti kao autor napraviš nekakvu pjesmu, očekuješ da to izvođač zapjeva na neki način koji ti očekuješ, a Oliver bi dao dodatnu vrijednost. On bi otpjevao tako da se i sam iznenadiš - rekao je.

Kad je kapetana pisao znao je da je to pjesma za Olivera.

- Jer nekako družili smo se dugo i ispisali smo nekoliko pjesama koje je lipo otpjevao, ali nažalost nismo uspjeli to završiti. Otišao je malo prerano i nekako svima nam fali. Ne samo nama prijateljima i obitelji, nego i ljudima u Dalmaciji i svijetu koji su uz njega imali osobnu iskaznicu Dalmacije.

Na pitanje je li ostala još neka neobjavljena pjesma, rekao je da nema nekih neobjavljenih pjesmama.

- ⁠Imao sam dosta toga snimljenog, budući da sam čovjek koji ništa ne briše, i uspjeli smo složiti taj album, gdje sam imao Oliverove vokale.

Dva kipića osvojio je i Baby Lasagna, za pop album "DMNS & MOSQUITOES" i za suradnju s Vojkom V.

- Nismo očekivali Porine. Kako nemamo vjere u sebe, iznenađeni smo. nagrade ćemo definitivno proslaviti. Poslije dodjele najvjerojatnije idemo u hotel, ali slavit će se. Moja supruga Elizabeta nije stigla, kod kuće je, čuva mačke - rekao nam je te dodao: u narednom periodu što nas očekuje? Izdali smo album, idemo na europsku turneju, putovanje, putovanje.

U kategorijama vokalnih izvedbi nagrađena su dva dobro poznata imena. Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu posthumno je pripala Gabi Novak za pjesmu "Nada", dok je u muškoj konkurenciji slavio Marko Tolja s pjesmom "Za kraj". Novim izvođačem godine proglašen je Jakov Jozinović, a nagradu su u njegovo ime preuzeli Matija Cvek i njegova supruga Miriam Cikron.

- Jakov nam večeras ne stiže, danas otvara svoju turneju, prvi od sedam koncerata u Sava centru. Veselim se njegovom uspjehu, gledam ga i uživam. On stvarno za čuda leti. Sve što smo za Jakova smisli, što je on smislio, se ostvarilo tako da mi vjerujemo Jakovu - rekao nam je Cvek.

U žanrovskim kategorijama izdvojili su se Jelusick s albumom "Apolitical Ecstasy" u rocku, Henry Radanović Quartet s "Quiet Rising Star" u jazzu, dok je u etno kategoriji nagrađen Borna Šercar’s Jazziana Croatica s projektom "Tales of Tradition". Porin za najbolji album klasične glazbe pripao je izdanju "Papandopulo: Hrvatska misa".

- ⁠Nakon što smo dobili jednog Porina, nismo očekivali drugog. Treba biti skroman, ne treba biti pohlepan jer je to jedan od smrtnih grijeha. Nagradu za Rock album godine posvećujemo sami sebi jer smo napravili odličan album i ponosni smo na njega - rekao nam je Jelusić. Njegova pjesma "Seasons" također je osvojila Porina, a Jelusić ju je posvetio osobi koju je izgubio.

Dodijeljene su i nagrade za životno djelo, koje su pripale violinistu Goranu Končaru, posthumno Krsti Jurasu i Daniju Bošnjaku, dok je Porin Special Merit za poseban doprinos glazbi primio Vlatko Stefanovski.

- ⁠Veoma sam sretan i zadovoljan zbog Porina i načina na koji mi je dodijeljen. Gibonni mi ga je uručio. Imao sam prekrasan solo koncert, publika me dočekala i ispratila na najbolji mogući način i stvarno sam sretan i zahvalan - zaključio je Stefanovski.