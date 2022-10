Evo tko je Silvia Dvornik, nova ljubav pjevača Marka Pecotića: Družila se s njegovom Irenom

Marko Pecotić Peco, član 4 tenora i bivši član klape Iskon našao se u centru pozornosti kada je za Slobodnu Dalmaciju otkrio da se razvodi od supruge s kojom je već 16 godina, ali i da je razlog tome njegova nova ljubav.

Javno je priznao kako je inicirao razvod jer je ponašao novu osobu i novu ljubav. Sada se svi pitaju tko je misteriozna dama koju splitski pjevač ljubi.

Riječ je o Silviji Dvornik, pjevačici s kojom je Marko snimio i pjesmu, a ranije mu je pjevala kao prateća pjevačica.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - rekao je Marko pa onda i potvrdio za Slobodnu Dalmaciju:

- Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno.

Foto: Facebook

Ako je suditi po objavama na društvenim mrežama, Silvia i Markova supruga su se družile, a nekoliko puta su i zajedno pozirale.

Foto: Facebook

Silvia se često i na društvenim mrežama znala pohvaliti fotkama s Markom. Ako je suditi po fotografijama Marko, Silvia i Irena poznaju se dugi niz godina.

Foto: Facebook

Prisjetimo se, pjevač je priznao kako je njegovom braku nakon 16 godina došao kraj.

- Istina je da se razvodim. Prošlu nedjelju sam rekao Ireni da više ne mogu biti njezin suprug jer jednostavno više ne mogu lagati. Uglavnom, za sada je to sve primljeno dobro, doma smo okej, cijeli sam tjedan kod kuće, pričamo s djecom i komentiramo, ali službeno je da ćemo se razvesti - rekao je Marko.

Foto: Instagram/Irena Pecotić

Marko i Irena imaju zajedno dva sina.

