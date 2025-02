Evo tko je sve osvojio Grammyja

Dodjela ovogodišnjih nagrada Grammy 2025. održala se u Crypto.com Areni u Los Angelesu u nedjelju navečer. Iako su mnoga javna događanja bila otkazana zbog razornih požara, dio ceremonije bio je posvećen tragediji koja je pogodila jedan od najvećih američkih gradova.

Tko je kući odnio nagradu na dodjeli Grammyja 2025.?

Za album godine:

New Blue Sun – André 3000

COWBOY CARTER – Beyoncé — POBJEDNICA

Short n' Sweet – Sabrina Carpenter

BRAT – Charli xcx

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Taylor Swift

Foto: Mario Anzuoni

Za snimku godine:

"Now And Then" – The Beatles

"TEXAS HOLD 'EM" – Beyoncé

"Espresso" – Sabrina Carpenter

"360" – Charli xcx

"BIRDS OF A FEATHER" – Billie Eilish

"Not Like Us" – Kendrick Lamar — POBJEDNIK

"Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

"Fortnight" – Taylor Swift Featuring Post Malone

Za pjesmu godine:

"A Bar Song (Tipsy)" – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters (Shaboozey)

"BIRDS OF A FEATHER" – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

"Die With a Smile" – Dernst "D'Mile" Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga & Bruno Mars)

"Fortnight" – Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift Featuring Post Malone)

"Good Luck, Babe!" – Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan)

"Not Like Us" – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar) — Pobjednik

"Please Please Please" – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

"TEXAS HOLD 'EM" – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Foto: Mike Blake

Za najboljeg novog izvođača:

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan — POBJEDNIK

Shaboozey

Teddy Swims

Za producenta godine:

Alissia

Dernst "D'Mile" Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro — POBJEDNIK

Za tekstopisca godine:

Jessi Alexander

Amy Allen — POBJEDNIK

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

RAYE

Foto: Mario Anzuoni

Za najbolju solo izvedbu godine:

"BODYGUARD" – Beyoncé

"Espresso" – Sabrina Carpenter — POBJEDNIK

"Apple" – Charli xcx

"BIRDS OF A FEATHER" – Billie Eilish

"Good Luck, Babe! "– Chappell Roan

Za najbolji pop duo/grupni nastup godine:

"Us" – Gracie Abrams feat. Taylor Swift

"LEVII’S JEAN" – Beyoncé feat. Post Malone

"Guess" – Charli xcx & Billie Eilish

"The Boy Is Mine" – Ariana Grande, Brandy and Monica

"Die with a Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars — POBJEDNIK

Za najbolji pop album:

Short n' Sweet – Sabrina Carpenter — POBJEDNIK

HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

eternal sunshine – Ariana Grande

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Taylor Swift

Za najbolju plesnu/elektroničku izvedbu godine:

"She’s Gone, Dance On" – Disclosure

"Loved" – Four Tet

"Leavemealone" – Fred Again.. & Baby Keem

"Neverender" – Justice & Tame Impala - POBJEDNIK

"Witchy" – KAYTRANADA feat. Childish Gambino

Za najbolju dance pop snimku:

"Make You Mine" – Madison Beer

"Von Dutch" – Charli xcx — POBJEDNIK

"L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]" – Billie Eilish

"Yes, and?" – Ariana Grande

"Got Me Started" – Troye Sivan

Za najbolji dance/elektronički album:

Brat – Charli xcx — POBJEDNIK

Three – Four Tet

Hyperdrama – Justice

TIMELESS – KAYTRANADA

Telos – Zedd

Za najbolju remiks snimku:

"Alter Ego – KAYTRANADA Remix" – KAYTRANADA, remixer

"A Bar Song (Tipsy) [Remix]" – David Guetta, remixer

"Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)" – FNZ & Mark Ronson, remixers — POBJEDNIK

"Jah Sees Them – Amapiano Remix" – Alexx Antaeus, Footsteps & MrMyish, remixers

"Von Dutch" – A.G. Cook, remixer

Za najbolju rock izvedbu:

"Now & Then" – The Beatles — POBJEDNIK

"Beautiful People (Stay High)" – The Black Keys

"The American Dream Is Killing Me" – Green Day

"Gift Horse" – IDLES

"Dark Matter" – Pearl Jam

"Broken Man" – St. Vincent

Za najbolju metal izvedbu:

"Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)" – Gojira, Marina Viotti & Victor Le — POBJEDNIK

"Crown of Horns" – Judas Priest

"Suffocate" – Knocked Loose feat. Poppy

"Screaming Suicide" – Metallica

"Cellar Door" – Spiritbox

Za najbolju rock pjesmu:

"Beautiful People (Stay High)" – Dan Auerbach, Patrick Carney, Beck Hansen & Daniel Nakamura, songwriters (The Black Keys)

"Broken Man" – Annie Clark, songwriter (St. Vincent) — POBJEDNIK

"Dark Matter" – Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready, Eddie Vedder & Andrew Watt, songwriters (Pearl Jam)

"Dilemma" – Billie Joe Armstrong, Tré Cool & Mike Dirnt, songwriters (Green Day)

"Gift Horse" – Jon Beavis, Mark Bowen, Adam Devonshire, Lee Kiernan & Joe Talbot, songwriters (IDLES)

Za najbolji rock album:

Happiness Bastards – The Black Crowes

Romance – Fontaines D.C.

Saviors – Green Day

TANGK – IDLES

Dark Matter – Pearl Jam

Hackney Diamonds – The Rolling Stones — POBJEDNIK

No Name – Jack White

Za najbolju izvedbu alternativne glazbe:

"Neon Pill "– Cage the Elephant

"Song of the Lake" – Nick Cave & The Bad Seeds

"Starburster" – Fontaines D.C.

"Bye Bye" – Kim Gordon

"Flea" – St. Vincent — POBJEDNIK

Za najbolji album alternativne glazbe:

Wild God – Nick Cave & The Bad Seeds

Charm – Clairo

The Collective – Kim Gordon

What Now – Brittany Howard

All Born Screaming – St. Vincent — POBJEDNIK

Za najbolji R&B izvedbu:

"Guidance" – Jhené Aiko

"Residuals" – Chris Brown

"Here We Go (Uh Oh)" – Coco Jones

"Made for Me (Live on BET)" – Muni Long — POBJEDNIK

"Saturn" – SZA

Za najbolju tradicionalnu R&B izvedbu:

"Wet" – Marsha Ambrosius

"Can I Have This Groove" – Kenyon Dixon

"No Lie" – Lalah Hatahway feat. Michael McDonald

"Make Me Forget" – Muni Long

"That’s You" – Lucky Daye – POBJEDNIK

Za najbolju R&B pjesmu:

"After Hours" – Kehlani

"Burning" – Tems

"Here We Go (Uh Oh)" – Coco Jones

"Ruined Me" – Muni Long

"Saturn" – SZA — POBJEDNIK

Za najbolji progresivni R&B album:

So Glad to Know You – Avery*Sunshine — WINNER (TIE)

En Route – Durand Bernarr

Bando Stone and the New World – Childish Gambino

Crash – Kehlani

Why Lawd? – NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) — WINNER (TIE)

Za najbolji R&B album:

11:11 (Deluxe) – Chris Brown — POBJEDNIK

Vantablack – Lalah Hathaway

Revenge – Muni Long

Algorithm – Lucky Daye

Coming Home – Usher

Za najbolju rap izvedbu:

"Enough (Miami)" – Cardi B

"When the Sun Shines Again" – Common & Pete Rock feat. Posdnuos

"Nissan Altima" – Doechii

"Houdini" – Eminem

"Not Like Us" - Kendrick Lamar — POBJEDNIK

Za najbolju rap melodičnu izvedbu:

"Kehlani" – Jordan Adetunji feat. Kehlani

"Spaghetti" – Beyoncé feat. Linda Martell & Shaboozey

"We Still Don't Trust You" – Future & Metro Boomin feat. The Weeknd

"Big Mama" – Latto

"3:AM" – Rapsody feaet. Erykah Badu — POBJEDNIK

Za najbolju rap pjesmu:

“Asteroids” – Rapsody, feat. Hit-Boy

“Carnival” – ¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign feat. Playboi Carti & Rich The Kid

“Like That” – Future & Metro Boomin feat. Kendrick Lamar

“Not Like Us” – Kendrick Lamar — POBJEDNIK

Yeah Glo! – GloRilla

Za najbolji rap album:

Might Delete Later – J. Cole

The Auditorium, Vol 1 – Common & Pete Rock

Alligator Bites Never Heal – Doechii — POBJEDNIK

The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) – Eminem

We Don’t Trust You – Future & Metro Boomin

Za najbolji tradicionalni pop album:

À Fleur De Peau – Cyrille Aimée

Visions – Norah Jones - POBJEDNIK

Good Together – Lake Street Dive

Impossible Dream – Aaron Lazar

Christmas Wish – Gregory Porter

Za najbolji album glazbenog kazališta:

Hell’s Kitchen — POBJEDNIK

Merrily We Roll Along

The Notebook

The Outsiders

Suffs

The Wiz

Za najbolji country solo izvedbu:

“16 Carriages” – Beyoncé

“I Am Not Okay” – Jelly Roll

“The Architect” – Kacey Musgraves

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“It Takes a Woman” – Chris Stapleton - POBJEDNIK

Za najbolji country solo/grupni nastup:

“Cowboys Cry Too” – Kelsea Ballerini with Noah Kahan

“II Most Wanted” – Beyoncé feat. Miley Cyrus - POBJEDNIK

“Break Mine” – Brothers Osborne

“Bigger Houses” – Dan + Shay

“I Had Some Help” – Post Malone feat. Morgan Wallen

Za najbolju country pjesmu:

“The Architect” – Kacey Musgraves — POBJEDNIK

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“I Am Not Okay” – Jelly Roll

“I Had Some Help” – Post Malone feat. Morgan Wallen

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

Za najbolji country album:

COWBOY CARTER – Beyoncé — POBJEDNIK

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Za najbolju američku izvedbu:

“Ya Ya” – Beyoncé

“Subtitles” – Madison Cunningham

“Don’t Do Me Good” – Madi Diaz feat. Kacey Musgraves

“American Dreaming” – Sierra Ferrell — POBJEDNIK

“Runaway Train” – Sarah Jarosz

“Empty Trainload of Sky” – Gillian Welch & David Rawlings

Foto: Mario Anzuoni

Za najbolji latino pop album:

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira - POBJEDNIK

ORQUÍDEAS – Kali Uchis

Za najbolji Músic Urban album:

Nadie sabe lo que va a pasar mañana – Bad Bunny

Rayo – J Balvin

FERXXOCALIPSIS – Feid

Las Letras Ya No Importan – Residente — POBJEDNIK

att. – Young Miko

Za najbolji 'Tropical latino' album:

Muevense – Marc Anthony

Bailar – Sheila E.

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional) – Tony Succar, Mimy Succar — POBJEDNIK

Vacilón Santiaguero – Kiki Valera

Za najbolji dječji glazbeni album:

Brillo, Brillo! – Lucky Diaz and the Family Jam Band — POBJEDNIK

Creciendo – Lucy Kalantari & the Jazz Cats

My Favorite Dream – John Legend

Solid Rock Revival – Rock for Children

World Wide Playdate – Divinity Roxx and Divi Roxx Kids

Za najbolji humoristični album:

Armageddon – Ricky Gervais

The Dreamer – Dave Chappelle — POBJEDNIK

The Prisoner – Jim Gaffigan

Someday You’ll Die – Nikki Glaser

Where Was I – Trevor Noah

Za najbolju audio knjigu ili snimku pripovijedanja:

All You Need Is Love: The Beatles in Their Own Words – Various Artists; Guy Oldfield, producer

…And Your Ass Will Follow – George Clinton

Behind the Seams: My Life in Rhinestones – Dolly Parton

Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration – Jimmy Carter — POBJEDNIK

My Name Is Barbra – Barbra Streisand

Za najbolji zvučni zapis kompilacije za vizualne medije:

The Color Purple

Deadpool & Wolverine

Maestro: Music by Leonard Bernstein — POBJEDNIK

Saltburn

Twisters: The Album

Za najbolju glazbenu podlogu za vizualne medije (uključujući film i televiziju):

American Fiction – Laura Karpman, composer

Challengers – Trent Reznor & Atticus Ross, composers

The Color Purple – Kris Bowers, composer

Dune: Part Two – Hans Zimmer, composer — POBJEDNIK

Shōgun – Nick Chuba, Atticus Ross & Leopold Ross, composers

Za najbolju pjesmu napisana za vizualne medije:

“Ain’t No Love in Oklahoma [from Twisters: The Album] – Luke Combs

“Better Place” [from Trolls Band Together] – *NSYNC & Justin Timberlake

“Can’t Catch Me Now” [from The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes] – Olivia Rodrigo

“It Never Went Away” [from American Symphony] – Jon Batiste — POBJEDNIK

“Love Will Survive” [from The Tattooist of Aushwitz] – Barbra Streisand

Za najbolji glazbeni video:

“Tailor Swif” – A$AP Rocky

“360” – Charli xcx

“Houdini” – Eminem

“Not Like Us” – Kendrick Lamar — POBJEDNIK

“Fortnight” – Taylor Swift feat. Post Malone

Foto: Mike Blake

Za najbolji glazbeni film:

American Symphony (Jon Batiste) — POBJEDNIK

June (June Carter Cash)

Kings from Queens (Run DMC)

Stevie Van Zandt: Disciple (Steven Van Zandt)

The Greatest Night in Pop