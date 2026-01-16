Obavijesti

Show

Komentari 0
NAJTEŽI KIPIĆ

Evo tko sve nastupa na osmoj dodjeli nagrade Rock&Off: Publiku čeka i iznenađenje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo tko sve nastupa na osmoj dodjeli nagrade Rock&Off: Publiku čeka i iznenađenje
2
Foto: Valerio Baranovic

Ovogodišnji glazbeni program obećava uzbudljivu i energičnu večer, u kojoj će se slaviti kreativnost i raznolikost domaće rock&off scene

Admiral

Za točno tjedan dana Tvornica kulture ponovno će postati središnje mjesto domaće rock&off glazbene scene, jer se ondje osmu godinu zaredom održava dodjela Glazbene novinarske nagrade Rock&Off. Pripreme za dodjelu ulaze u završnu fazu, a uz već ranije objavljene nominacije, organizatori sada otkrivaju i imena izvođača koji će nastupiti na dodjeli 23. siječnja ove godine.

Foto: PROMO

Ovogodišnji glazbeni program obećava uzbudljivu i energičnu večer, u kojoj će se slaviti kreativnost i raznolikost domaće rock&off scene. Na pozornici će se izmjenjivati izvođači koji su obilježili proteklu godinu, ali i oni čiji su nastupi već odavno sinonim za vrhunsku koncertnu energiju.

Na dodjeli će nastupiti: BluVinil, Gradske bitange, Kandžija, Let 3, LHD, Maali, Mangroove, ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo nagrade Rock&Off - Max Juričić, Mimika Orchestra, Smrdljivi Martini i Tidal Pull. Publiku na kraju dodjele očekuje i koncert iznenađenja.

Foto: Valerio Baranovic

Duo Daniel Bilić i Matko Antonović, poznatiji kao Gammad FM, vraća se u voditeljskoj ulozi i na ovogodišnjoj dodjeli, a uz njih se na pozornicu Rock&Offa vraća i poznata HTV-ova novinarka Martina Validžić. Vrata Tvornice kulture otvaraju se u 20 sati, a dodjela će početi od 21 sat.

Za samo nekoliko dana doznat ćemo tko će kući ponijeti 'najteži kipić' na domaćoj glazbenoj sceni, a u tijeku je i glasanje za Tportal Nagradu publike. Svoj glas omiljenom izvođaču publika može dati OVDJE, a kompletan popis nominiranih dostupan je OVDJE.

Sve novosti, aktualnosti i detaljne informacije vezane uz Rock&Off nagradu mogu se pratiti na službenoj web stranici www.rockoff.hr te na službenoj Facebook stranici Rock&Off-a. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, dok su koproducenti Tvornica kulture i Unison.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali
REALITY POVRATNICA

Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali

Ines Petrić gledali smo u showu 'Ljubav je na selu', a posljednji je put bila na farmi Radoslava Biskupovića. Inače je frizerka i vizažistica s dugim iskustvom
FOTO Maja i Šime kao Afrodita i Posejdon: Pozirali su na plaži i pokazivali isklesana tijela
LJETO U SIJEČNJU

FOTO Maja i Šime kao Afrodita i Posejdon: Pozirali su na plaži i pokazivali isklesana tijela

Zajedničko daleko putovanje na Bali Maje Šuput i Šime Eleza još uvijek traje, a sada su na društvenim mrežama objavili fotografije s predivne pješčane plaže. Ipak, nije plaža ono što se ističe na fotkama, već su to njihove vitke, isklesane figure.
FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca
BILA NA IZBORU ZA MISS

FOTO Evo kako je prije gotovo 10 godina izgledala Barbara Kotarski, djevojka Mate Rimca

U srijedu navečer u zagrebačkom HNK-u održao se koncert 'Glazbeni te zove' na kojeg je stigao Mate Rimac, a s njim je došla Barbara Kotarski. Budući da su se za vrijeme koncerta držali za ruke, krenula su nagađanja o njihovoj vezi, a na naš upit ona to nije demantirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026