KAPA KAO ŠTIT

Evo zašto DiCaprio skriva lice

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 2 min
10
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Holivudski gumac Leonardo DiCaprio kaže da je skrivanje lica postalo način da se nosi s iznenadnim valom slave nakon “Titanica” i stalnim pritiskom kamera

Nakon gotovo tri desetljeća pod reflektorima, Leonardo DiCaprio otvoreno je progovorio o razlogu zbog kojeg u javnosti često skriva lice kapom, maskom ili tamnim naočalama. Glumac priznaje da se radi o svjesnoj strategiji — i da iza toga stoji jednostavna, ali čvrsta filozofija, navodi Daily Mail.

Anticipated wedding of Amazon founder Jeff Bezos and Lauren Sanchez in Italy
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

- To je ravnoteža koju pokušavam održavati cijeli svoj odrasli život, i još uvijek nisam stručnjak - rekao je. „Moja je filozofija vrlo jednostavna: pojavi se u javnosti samo kad imaš nešto za reći ili nešto za pokazati. U suprotnom — nestani koliko god možeš.“

Objasnio je da prije Titanica nije ni slutio što ga čeka, pa je nastavio: „Moj je cijeli život postao o stvarima koje nisu vezane uz glumu.“  

Dodao je da je “Titanic” trebao biti eksperiment — on i njegova kolegica su do tada radili na nezavisnim filmovima, željeli su isprobati nešto drugačije. Ali kada je film postao globalni fenomen, život mu se u potpunosti promijenio.

Godinama razvijena taktika skrivanja

Upravo zato razvio je niz navika koje mu pomažu ostati nenametljiv kad nije na poslu. Često nosi široke kape, tamne naočale, maske ili čak kišobrane koji mu prekrivaju lice, posebno kada je u opuštenim, privatnim situacijama.

Premda mnogi smatraju da se DiCaprio skriva zbog posebnih razloga ili neugodnosti, glumac tvrdi da je jedini cilj — očuvati privatnost i izbjeći “zamor slavom”.

Pandemija je dodatno učvrstila te navike jer je nošenje maski postalo uobičajeno. Nakon što su mjere ukinute, on je jednostavno nastavio s praksom koja mu je, kaže, donijela mir.

SLAVNI VOLE HRVATSKU Leonardo DiCaprio i Tobey Maguire uživali su na Hvaru: Odala ih je snimka iz restorana
Profesionalna izloženost i privatno povlačenje

Glumac naglašava da se nikada ne skriva tijekom profesionalnih obaveza. Premijere, intervjui, javni nastupi i promocije filmova — sve su to trenuci u kojima je potpuno prisutan i dostupan kamerama.

Privatnost čuva isključivo kada nema obaveza prema projektima.

- Pojavi se samo kad imaš nešto za reći. U protivnom — nestani - rekao je.

U.S. Open
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

