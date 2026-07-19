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Ewan Mitchell iz serije Zmajeva kuća: Ljudi me se i u stvarnom životu boje, miču mi se s puta...

Piše Stela Kovačević,
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Ewan Mitchell iz serije Zmajeva kuća: Ljudi me se i u stvarnom životu boje, miču mi se s puta...
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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Glumac je ispričao kako mu se ljudi ponekad sklanjaju s puta, a posebno pamti jedno iskustvo s aerodroma. Dok je žurio s jednog kraja na drugi, primijetio je da mu prolaz nije bio otežan

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Ewan Mitchell (27), glumac koji tumači Aemonda Targaryena u seriji "Zmajeva kuća", navikao je da reputacija okrutnog lika kojeg glumi utječe na to kako ga ljudi doživljavaju izvan ekrana.

Glumac je ispričao kako mu se ljudi ponekad sklanjaju s puta, a posebno pamti jedno iskustvo s aerodroma. Dok je žurio s jednog kraja na drugi, primijetio je da mu prolaz nije bio otežan.

House of the Dragon Series 3 World Premiere
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Imao sam tako malo otpora jer bi ljudi zastajali i samo zurili dok sam trčao pokraj njih. Kad sam u nedoumici i moram negdje brzo stići, stavit ću Aemondovu periku - našalio se.

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Aemond ni u ovoj sezoni nije ništa manje zastrašujuć, a već u prvoj epizodi šokirao je poljupcem sa svojom majkom Alicent.

- Zbog te scene vam se pomalo povraća u ustima. Prilično je teško to prihvatiti, zar ne - izjavio je Mitchell o šokantnoj sceni. Smatra da Aemond ima "iskrivljenu percepciju i vrlo čudan način pokazivanja ljubavi" jer nikada nije osjetio bezuvjetnu ljubav obitelji.

House of the Dragon Series 3 World Premiere
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Njegova kolegica Olivia Cooke također je prokomentirala scenu.

- Mislim da je bilo prilično čudno za oboje. Postojala je ta edipovska podstruja. Ona zna da bi je jedan pogrešan izraz lica, jedno percipirano odbijanje, koštalo života - objasnila je.

Unatoč svemu, Mitchell se trudi razumjeti svog lika, objašnjavajući da Aemond sebe smatra herojem vlastite priče. 

*uz korištenje AI-ja

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