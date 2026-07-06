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LORD ORMUND

Zvijezda 'Zmajeve kuće' pričala o sramoti iz nove epizode serije

Piše Zrinka Medak Radić,
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Zvijezda 'Zmajeve kuće' pričala o sramoti iz nove epizode serije
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Foto: IMDB
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OPREZ, SPOILERI! Glumac James Norton komentirao je "sramotan čin" koji je u novoj sezoni napravio njegov lik, lord Ormund Hightower

Admiral

Glumac James Norton, poznat po ulogama u serijama "Grantchester" i "Happy Valley", progovorio je o ključnom trenutku za svoj lik u trećoj sezoni HBO-ovog hita "Zmajeva kuća". Njegov lik, lord Ormund Hightower, počinio je "sramotan čin" koji je u potpunosti promijenio dinamiku rata za Željezno prijestolje i izazvao brojne rasprave među gledateljima diljem svijeta.

U trećoj epizodi treće sezone, nazvanoj "Rhaenyra Triumphant", vojska Zelenih predvođena lordom Ormundom Hightowerom našla se u bezizlaznoj situaciji. Suočen s nadmoćnom snagom princa Daemona Targaryena i njegovih zmajeva, Ormund je donio naizgled kukavičku odluku. Položio je svoj mač na tlo i kleknuo, zaklinjući se na vjernost kraljici Rhaenyri Targaryen. Sam glumac, četrdesetogodišnji Norton, opisao je taj trenutak u emisiji "Inside the Episode" kao duboko ponižavajući za njegov lik.

​- To je najsramotniji čin, prignuti koljeno. Ali, naravno, on je pragmatičar i u igri je veća shema - rekao je Norton.

Foto: HBO

Ta "veća shema" ubrzo se otkrila kao lukava prijevara. Ključni dio Daemonova zahtjeva bila je predaja princa Daerona Targaryena, najmlađeg sina Alicent Hightower, koji je bio pod Ormundovom zaštitom. Ormund je naizgled pristao i poslao dječaka s Daemonom u Kraljev Grudobran. Međutim, kasnije se ispostavilo da je predani dječak bio samo mamac, sin lokalnog trgovca prisiljen glumiti princa. Ova obmana omogućila je Ormundu i pravom Daeronu da pobjegnu i sa zmajem Tessarionom zauzmu strateški važan grad Tumbleton. Potez je ponovno rasplamsao rat za koji je Rhaenyra vjerovala da je praktički dobiven, ostavivši je pred teškom odlukom treba li spaliti grad koji joj je isprva podigao zastave.

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Lord Ormund Hightower novi je, ali ključan lik u trećoj sezoni, a njegova pojava unosi potpuno novu dinamiku u tabor Zelenih. Kao glava moćne i bogate kuće Hightower i rođak kraljice Alicent, on zapovijeda jednom od najvećih vojski u Westerosu. Njegov karakter potpuna je suprotnost impulzivnom i kaotičnom Daemonu Targaryenu, što dodatno naglašava napetost između dviju strana.

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Foto: Nye Caple

​- Ormund je ozbiljan čovjek. Stavlja velik naglasak na disciplinu i red. U usporedbi s njim, Daemon je daleko kaotičniji, nepredvidljiviji - objasnio je Norton.

Upravo ta njegova proračunatost i strateško razmišljanje stoje iza odluke da žrtvuje čast kako bi postigao veći vojni cilj, pokazujući da je spreman koristiti se nekonvencionalnim i obmanjujućim metodama.

Ormundova lukava varka nije prošla bez komentara među najzagriženijim obožavateljima serije. Mnogi su istaknuli potencijalnu rupu u zapletu, pitajući se zašto pravi zmaj princa Daerona, Tessarion, poznat i kao "Plava Kraljica", nije bio uz lažnog princa. Zmajevi su u svijetu "Pjesme leda i vatre" duboko povezani sa svojim jahačima i rijetko se od njih odvajaju.

 *uz korištenje AI-ja
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