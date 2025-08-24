Obavijesti

Fabijan Pavao Medvešek otkrio da čeka prinovu: 'Nas četvero'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Fabijan Pavao Medvešek otkrio da čeka prinovu: 'Nas četvero'
Foto: Instagram

Fabijan Pavao Medvešek objavio je sretnu vijest! Njegova supruga je trudna, a vijest su podijelili putem društvenih mreža

Popularni glumac Fabijan Pavao Medvešek oduševio je pratitelje emotivnom objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji koju je podijelio, Fabijan pozira s voljenom suprugom i sinom pred romantičnim zalaskom sunca.

Posebnu pažnju privukao je detalj koji su obožavatelji odmah primijetili, trudnički trbuščić njegove supruge. Uz fotografiju je Fabijan napisao: 'Pozdrav od nas 4', otkrivši tako sretnu vijest da će obitelj Medvešek uskoro postati veća.

Komentari podrške i čestitki brzo su se počeli nizati, a pratitelji su izrazili oduševljenje novom prinovom. Među onima koji su glumcu čestitali na sretnoj vijesti našli su se i Tina Walme, Ivan Šarić, Marija Buga Šimić, Neda Parmać...

Priča Fabijana i njegove supruge posebna je i po dugoj vezi. Par se upoznao još u srednjoj školi, a tijekom studija održavali su vezu na daljinu, Karla u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Fabijan na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

U svibnju 2022. rekli su sudbonosno 'da' u Motovunu, a godinu dana kasnije par je dobio svog prvog sina, čije ime zasad čuvaju od javnosti.

