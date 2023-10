Fabijan završio sa Španjolkom na kolutu: 'Besprijekorno, bilo je ludo dobro. Sjajno iskustvo!'

Akrobacije na njemačkom kolutu u 'Supertalentu' izvela je Španjolka Raquel Carpio, a njenim fluidnim pokretima Fabijan je bio toliko očaran da se po završetku nastupa i sam okušao u akrobacijama.

- Radim akrobacije na takozvanom njemačkom kotaču. Treniram potpuno sama. U Španjolskoj se nitko ne bavi s ničim nalik ovome. Morala sam tražiti snimke na internetu i preko njih učiti. Bilo je tu padova i udaraca o kolut. Imala sam i uganuća. Tako zanesenoj i s voljom za napretkom, s vremenom mi je išlo sve bolje - započela je pa dodala:

- I polako sam postala pionirka u uvođenju ove discipline u svoju zemlju. Ponekad bi me prepoznali na ulici, ali ne bih rekla da sam baš poznata. Moj život je skroz miran i normalan. Dobro, u svom selu jesam poznata jer dolazim iz stvarno malog sela i mještani su me vidjeli na televiziji. No na primjer mojoj mami se ovo baš i ne sviđa. Kaže, ma dobro, ne radiš to loše, ali bolje se ostavi toga. Na neki svoj način mislim da je ponosna na mene, ali voljela bi da se ne bavim time. Tako ona razmišlja. Iskreno ne znam što će žiri misliti, ali obično se ljudima sviđa moja točka.

Foto: Nova Tv

A žiriju se njezina točka i više nego svidjela.

- Točka vam je nevjerojatna, doveli ste to do savršenstva, bez teksta sam - rekla je Martina poslije nastupa.

- Bilo je zaista sjajno, ovako nešto nikad nismo vidjeli. Jako sam sretna što ste nam došli i ne mogu ni zamisliti ako dođete opet, kakav ćete nam nastup tada pripremiti - dodala je Maja.

Foto: Nova Tv

Raquel je tada pozvala Fabijana na pozornicu da isproba njezin kotač, a čini se da ni on sam nije bio spreman na ono što ga je dočekalo.

- Besprijekorni ste. To je ono što mislim o vašoj točki. Bilo je ludo dobro, sjajno iskustvo - istaknuo je nakon okreta u kolutu.

Foto: Nova Tv

Jednoglasnom odlukom žirija Raquel je izborila prolaz u daljnje natjecanje.