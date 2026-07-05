Fani Stipković se pohvalila kako je navijala u društvu Penelope Cruz i Javiera Bardema

Brojna poznata lica otišla su u Sjedinjene Američke Države kako bi pratile utakmice Svjetskog prvenstva, a među njima je i naša televizijska novinarka Fani Stipković i njen suprug, legenda španjolskog nogometa, Fernando Hierro. Fani se na društvenim mrežama pohvalila fotografijom kako su ona i suprug utakmicu Španjolske i Austrije pratili u društvu poznatog glumačkog para, Penélope Cruz i Javiera Bardema.

- Neke fotografije govore puno više od same utakmice. Hrvatsko srce, najbolje španjolsko društvo i još jedan nezaboravan dan Svjetskog prvenstva. Čestitke Španjolskoj - napisala je Fani u objavi na Instagramu.

Na fotografiji sa stadiona u Los Angelesu poznati glumački par pozirao je u ležernom izdanju s Fani i Fernandom, ali i s bivšim španjolskim nogometašem, Michelom Salgadom i njegovom suprugom, Malulu Sanz Salgado.

Fani i Fernando će u rujnu proslaviti treću godišnjicu braka, koji su sklopili 13. rujna 2023. godine u Guadalajari u Meksiku, na intimnoj ceremoniji sa samo dvanaest uzvanika, a neposredno prije rođenja njihovog prvog djeteta.

Foto: Judith Castro

Fani je kuma bila dugogodišnja prijateljica Nena Hudulin, dok je Fernandov kum bio Amaury Vergara, vlasnik nogometnog kluba Guadalajara.