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U DRUŠTVU OSKAROVACA

Fani Stipković se pohvalila kako je navijala u društvu Penelope Cruz i Javiera Bardema

Piše Maša Mai Čigir,
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Fani Stipković se pohvalila kako je navijala u društvu Penelope Cruz i Javiera Bardema
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Foto: Instagram
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Naša poznata novinarka i njen suprug Fernando Hierro pratili su utakmicu Španjolske i Austrije u vip loži

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Brojna poznata lica otišla su u Sjedinjene Američke Države kako bi pratile utakmice Svjetskog prvenstva, a među njima je i naša televizijska novinarka Fani Stipković i njen suprug, legenda španjolskog nogometa, Fernando Hierro. Fani se na društvenim mrežama pohvalila fotografijom kako su ona i suprug utakmicu Španjolske i Austrije pratili u društvu poznatog glumačkog para, Penélope Cruz i Javiera Bardema

- Neke fotografije govore puno više od same utakmice. Hrvatsko srce, najbolje španjolsko društvo i još jedan nezaboravan dan Svjetskog prvenstva. Čestitke Španjolskoj - napisala je Fani u objavi na Instagramu.

Na fotografiji sa stadiona u Los Angelesu poznati glumački par pozirao je u ležernom izdanju s Fani i Fernandom, ali i s bivšim španjolskim nogometašem, Michelom Salgadom i njegovom suprugom, Malulu Sanz Salgado.

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Fani i Fernando će u rujnu proslaviti treću godišnjicu braka, koji su sklopili 13. rujna 2023. godine u Guadalajari u Meksiku, na intimnoj ceremoniji sa samo dvanaest uzvanika, a neposredno prije rođenja njihovog prvog djeteta. 

Fernando & Fani
Foto: Judith Castro

 Fani je kuma bila dugogodišnja prijateljica Nena Hudulin, dok je Fernandov kum bio Amaury Vergara, vlasnik nogometnog kluba Guadalajara.

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